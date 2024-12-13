Creador de Videos de Incorporación con Avatares AI: Optimiza la Incorporación de RRHH

Revoluciona la incorporación de empleados para nuevos contratados. Crea videos atractivos y personalizados que optimizan la formación utilizando avanzados avatares AI.

Diseña un recorrido técnico de 1 minuto para gerentes de RRHH y administradores de TI, demostrando cómo el Creador de Videos de Incorporación con Avatares AI simplifica la creación de contenido. El video debe tener un estilo visual limpio y profesional con una narración informativa, destacando el proceso fluido de convertir un guion en un video utilizando avatares AI y funciones avanzadas de Texto a video para automatizar tareas dentro de sus sistemas existentes.

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.

Produce un video de 90 segundos atractivo y amigable dirigido a equipos de L&D, mostrando cómo se puede crear una experiencia de incorporación personalizada para nuevos empleados. El estilo visual debe ser acogedor y claro, incorporando diversos avatares AI hablando directamente a la audiencia, mejorado con subtítulos precisos. Ilustra cómo varios Plantillas y escenas profesionales contribuyen a una impresión inicial de alta calidad, mejorando significativamente la experiencia general del empleado.
Desarrolla un video de 2 minutos orientado a negocios para directores de RRHH y gerentes de operaciones, enfatizando las ganancias de eficiencia en la incorporación de RRHH. El estilo visual debe ser moderno y directo, utilizando avatares AI profesionales para explicar cómo HeyGen ayuda a optimizar los flujos de trabajo. Demuestra la rápida creación de videos de incorporación completos mediante el uso inteligente de avatares AI y Texto a video desde guion, destacando cómo los equipos pueden desplegar rápidamente nuevos materiales de formación.
Crea un video dinámico e inclusivo de 45 segundos dirigido a equipos globales de RRHH, enfocándose en la versatilidad de avatares personalizados y la entrega multilingüe. El estilo visual y de audio debe ser vibrante y culturalmente sensible, presentando una variedad de avatares personalizados. Enfatiza cómo la generación de narraciones facilita la comunicación en diversas fuerzas laborales, mostrando la capacidad de personalizar contenido con soporte de biblioteca de medios/stock para una introducción de empleados verdaderamente personalizada y global.
Motor Creativo

Sin Equipo. Sin Cortes. Solo Tu Agente de Vídeo IA en Acción

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.

Creación de Vídeo Nativa por Prompt

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo. Describes la idea. Agent devuelve un activo completamente construido y listo para publicar. No es necesario escribir guiones, gestionar activos ni montar contenido manualmente.

Generación de Vídeo de Extremo a Extremo

Agent gestiona todo el proceso de creación de vídeo. Escribe un guion claro y convincente basado en tu idea, selecciona imágenes que coincidan con el tono y mensaje, añade narración natural y consciente de las emociones, aplica ediciones y transiciones para un ritmo pulido, y finaliza subtítulos, temporización y ritmo para claridad y rendimiento.

Construido con Estructura e Intención

A diferencia de los flujos de trabajo tradicionales que dependen de líneas de tiempo y montaje manual, Agent construye vídeos desde cero. Cada salida está intencionalmente diseñada para coincidir con tu objetivo. Desde mensajes y ritmo hasta flujo de escena y adecuación a la audiencia. El resultado es un vídeo coherente y dirigido por un propósito.

Reseñas

Cómo Funciona el Creador de Incorporación con Avatares

Crea sin esfuerzo videos de incorporación atractivos y personalizados para nuevos contratados utilizando avatares AI para mejorar la experiencia del empleado y optimizar la formación de RRHH.

1
Step 1
Crea Tu Guion de Incorporación
Redacta tu mensaje de bienvenida o utiliza nuestras plantillas profesionales para delinear la información clave para tu video de incorporación de empleados.
2
Step 2
Selecciona Tu Avatar AI
Personaliza tu video eligiendo un avatar AI para transmitir tu mensaje, añadiendo una presencia humana a tu contenido de incorporación de RRHH.
3
Step 3
Aplica Personalización de Marca
Asegura la consistencia aplicando los controles de marca de tu empresa, incluyendo logotipos y colores, para alinear tu video de incorporación con la identidad corporativa.
4
Step 4
Exporta Tu Video Final
Genera tu video de incorporación de alta calidad, completo con subtítulos generados automáticamente, listo para dar la bienvenida e informar eficientemente a tus nuevos contratados.

Casos de Uso

Dale vida a cualquier foto con voz y movimiento hiperrealistas usando Avatar IV.

Inspira a Nuevos Contratados con Avatares AI

Utiliza avatares AI para crear mensajes de bienvenida motivacionales y videos sobre la cultura de la empresa, fomentando una experiencia positiva para el empleado desde el primer día.

Preguntas Frecuentes

¿Cómo simplifica HeyGen la creación de videos de incorporación con avatares AI atractivos?

HeyGen simplifica la creación de tu contenido de `video de incorporación` utilizando avanzados `avatares AI` y un potente `generador de videos AI`. Puedes transformar fácilmente texto en una narración natural de `texto a voz` para `optimizar los flujos de trabajo` en la `incorporación de RRHH`.

¿Qué opciones de personalización están disponibles para avatares AI y la marca de videos en HeyGen?

HeyGen ofrece una amplia personalización, permitiéndote crear `avatares personalizados` únicos y aplicar `controles de marca` como logotipos y colores a tus `plantillas profesionales`. Esto asegura que tus videos de `incorporación de empleados` se alineen perfectamente con la identidad de tu empresa y mejoren la `experiencia del empleado`.

¿HeyGen admite múltiples idiomas para videos de formación de empleados a nivel global?

Sí, HeyGen proporciona un sólido `soporte multilingüe` para la `narración de texto a voz`, permitiéndote `crear videos` para `nuevos contratados` en diferentes regiones. Esta capacidad asegura una `formación de empleados optimizada` y una comunicación clara en todo el mundo.

¿Qué tan rápido puedo generar un `video de incorporación` usando las capacidades AI de HeyGen?

Con el eficiente `generador de videos AI` de HeyGen y `plantillas profesionales`, puedes producir rápidamente `videos de incorporación` de alta calidad desde un guion. Esta capacidad reduce significativamente el tiempo de producción, permitiéndote entregar rápidamente una `experiencia del empleado` consistente a `nuevos contratados`.

