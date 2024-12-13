Creador de Videos de Incorporación con Avatares AI: Optimiza la Incorporación de RRHH
Revoluciona la incorporación de empleados para nuevos contratados. Crea videos atractivos y personalizados que optimizan la formación utilizando avanzados avatares AI.
Produce un video de 90 segundos atractivo y amigable dirigido a equipos de L&D, mostrando cómo se puede crear una experiencia de incorporación personalizada para nuevos empleados. El estilo visual debe ser acogedor y claro, incorporando diversos avatares AI hablando directamente a la audiencia, mejorado con subtítulos precisos. Ilustra cómo varios Plantillas y escenas profesionales contribuyen a una impresión inicial de alta calidad, mejorando significativamente la experiencia general del empleado.
Desarrolla un video de 2 minutos orientado a negocios para directores de RRHH y gerentes de operaciones, enfatizando las ganancias de eficiencia en la incorporación de RRHH. El estilo visual debe ser moderno y directo, utilizando avatares AI profesionales para explicar cómo HeyGen ayuda a optimizar los flujos de trabajo. Demuestra la rápida creación de videos de incorporación completos mediante el uso inteligente de avatares AI y Texto a video desde guion, destacando cómo los equipos pueden desplegar rápidamente nuevos materiales de formación.
Crea un video dinámico e inclusivo de 45 segundos dirigido a equipos globales de RRHH, enfocándose en la versatilidad de avatares personalizados y la entrega multilingüe. El estilo visual y de audio debe ser vibrante y culturalmente sensible, presentando una variedad de avatares personalizados. Enfatiza cómo la generación de narraciones facilita la comunicación en diversas fuerzas laborales, mostrando la capacidad de personalizar contenido con soporte de biblioteca de medios/stock para una introducción de empleados verdaderamente personalizada y global.
Creación de Vídeo Nativa por Prompt
Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo. Describes la idea. Agent devuelve un activo completamente construido y listo para publicar. No es necesario escribir guiones, gestionar activos ni montar contenido manualmente.
Generación de Vídeo de Extremo a Extremo
Agent gestiona todo el proceso de creación de vídeo. Escribe un guion claro y convincente basado en tu idea, selecciona imágenes que coincidan con el tono y mensaje, añade narración natural y consciente de las emociones, aplica ediciones y transiciones para un ritmo pulido, y finaliza subtítulos, temporización y ritmo para claridad y rendimiento.
Construido con Estructura e Intención
A diferencia de los flujos de trabajo tradicionales que dependen de líneas de tiempo y montaje manual, Agent construye vídeos desde cero. Cada salida está intencionalmente diseñada para coincidir con tu objetivo. Desde mensajes y ritmo hasta flujo de escena y adecuación a la audiencia. El resultado es un vídeo coherente y dirigido por un propósito.
Casos de Uso
Aumenta el Compromiso en la Formación de Empleados.
Eleva la incorporación de RRHH y la formación continua creando videos dinámicos con avatares AI que mejoran significativamente el compromiso y la retención de nuevos contratados.
Crea Cursos de Incorporación Completos.
Desarrolla rápidamente cursos de incorporación extensos utilizando video AI, asegurando experiencias de aprendizaje consistentes y accesibles para todos los nuevos empleados, sin importar su ubicación.
Preguntas Frecuentes
¿Cómo simplifica HeyGen la creación de videos de incorporación con avatares AI atractivos?
HeyGen simplifica la creación de tu contenido de `video de incorporación` utilizando avanzados `avatares AI` y un potente `generador de videos AI`. Puedes transformar fácilmente texto en una narración natural de `texto a voz` para `optimizar los flujos de trabajo` en la `incorporación de RRHH`.
¿Qué opciones de personalización están disponibles para avatares AI y la marca de videos en HeyGen?
HeyGen ofrece una amplia personalización, permitiéndote crear `avatares personalizados` únicos y aplicar `controles de marca` como logotipos y colores a tus `plantillas profesionales`. Esto asegura que tus videos de `incorporación de empleados` se alineen perfectamente con la identidad de tu empresa y mejoren la `experiencia del empleado`.
¿HeyGen admite múltiples idiomas para videos de formación de empleados a nivel global?
Sí, HeyGen proporciona un sólido `soporte multilingüe` para la `narración de texto a voz`, permitiéndote `crear videos` para `nuevos contratados` en diferentes regiones. Esta capacidad asegura una `formación de empleados optimizada` y una comunicación clara en todo el mundo.
¿Qué tan rápido puedo generar un `video de incorporación` usando las capacidades AI de HeyGen?
Con el eficiente `generador de videos AI` de HeyGen y `plantillas profesionales`, puedes producir rápidamente `videos de incorporación` de alta calidad desde un guion. Esta capacidad reduce significativamente el tiempo de producción, permitiéndote entregar rápidamente una `experiencia del empleado` consistente a `nuevos contratados`.