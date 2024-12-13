Generador de Avatares para Onboarding de RRHH: Optimiza tu Formación

Produce un vídeo convincente de 45 segundos dirigido a equipos de RRHH y gerentes, mostrando cómo un generador de avatares para onboarding de RRHH simplifica la creación de vídeos de onboarding con IA atractivos. El estilo visual debe ser elegante y profesional, utilizando elementos de captura de pantalla de la interfaz de HeyGen combinados con una generación de voz en off segura y articulada que demuestre el proceso fluido desde un texto simple a vídeo a partir de la entrada de guion.

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.

Desarrolla un vídeo narrativo de 60 segundos dirigido a nuevos empleados, presentándoles la cultura de la empresa a través de experiencias de onboarding personalizadas. El estilo visual y de audio debe ser cálido, amigable y enérgico, presentando un avatar de IA diverso que los salude y proporcione información clave, fomentando una fuerte experiencia para el empleado desde el primer día.
Crea un vídeo promocional dinámico de 30 segundos para gerentes de RRHH y especialistas en L&D, destacando la versatilidad de crear materiales de formación personalizados con un generador de avatares para onboarding de RRHH. El estilo visual debe ser vibrante y moderno, mostrando cambios rápidos de escena y demostrando la creación eficiente de vídeos, enfatizando lo fácil que es adaptar las plantillas y escenas de HeyGen para varios módulos de aprendizaje.
Genera un vídeo informativo de 50 segundos diseñado para profesionales de RRHH que buscan automatizar la formación de onboarding para fuerzas laborales globales, centrándose en la facilidad de crear mensajes consistentes. El enfoque visual debe ser limpio y profesional con un toque de inclusividad global, mostrando la capacidad de HeyGen para soportar contenido multilingüe a través de la sofisticada generación de voz en off y subtítulos/captions generados automáticamente.
Cómo Funciona un Generador de Avatares para Onboarding de RRHH

Crea sin esfuerzo vídeos de onboarding atractivos y personalizados con avatares de IA para dar la bienvenida a nuevos empleados y optimizar tus procesos de RRHH.

1
Step 1
Crea tu Guion de Onboarding
Comienza redactando tu mensaje de bienvenida e información esencial de onboarding. Aprovecha la capacidad de Texto a vídeo de HeyGen para transformar automáticamente tu contenido escrito en un vídeo dinámico.
2
Step 2
Selecciona y Personaliza tu Avatar de IA
Elige de una diversa biblioteca de avatares de IA para representar a tu empresa. Personaliza su apariencia y voz para crear una persona digital amigable y consistente para tus nuevos empleados.
3
Step 3
Añade Elementos Visuales y de Marca
Mejora tu vídeo con elementos visuales relevantes, música de fondo y controles de marca para asegurar que se alinee perfectamente con la cultura de tu empresa. Utiliza plantillas y escenas para un aspecto profesional.
4
Step 4
Exporta y Comparte tu Vídeo de Onboarding
Finaliza tu vídeo y redimensiona & exporta el aspecto en el formato deseado. Compártelo fácilmente a través de tus portales de RRHH o plataformas de aprendizaje para proporcionar una experiencia de onboarding consistente y profesional.

Dale vida a cualquier foto con voz y movimiento hiperrealistas usando Avatar IV.

Cultiva la Cultura de la Empresa y el Sentido de Pertenencia

.

Crea mensajes de bienvenida y presentaciones culturales convincentes utilizando avatares de IA para inculcar un sentido de pertenencia y entusiasmo desde el primer día para los nuevos empleados.

background image

¿Cómo puede HeyGen mejorar el onboarding de RRHH con vídeos de onboarding con IA?

HeyGen permite a los equipos de RRHH crear vídeos de onboarding con IA atractivos utilizando avatares de IA realistas y texto a voz, automatizando materiales de formación para nuevos empleados. Esto asegura una experiencia profesional y consistente desde el primer día.

¿Qué opciones de personalización ofrece HeyGen para experiencias de onboarding personalizadas?

HeyGen ofrece amplias opciones de personalización, incluyendo controles de marca, avatares de IA personalizados y soporte multilingüe para la generación de voz en off. Esto permite a los gerentes de RRHH adaptar experiencias de onboarding personalizadas para fuerzas laborales globales e integrar a los nuevos empleados sin problemas en la cultura de la empresa.

¿Puede HeyGen realmente automatizar la formación de onboarding para equipos de RRHH?

Sí, HeyGen optimiza los procesos de RRHH al permitir la creación rápida de vídeos a partir de guiones, utilizando avatares de IA para ofrecer materiales de formación consistentes. Esto ayuda a los equipos de RRHH a automatizar la formación de onboarding, liberando tiempo valioso mientras se asegura que cada nuevo empleado reciba experiencias de vídeo completas y atractivas.

¿Cómo mejoran los avatares de IA de HeyGen la experiencia de onboarding de los empleados?

Los avatares de IA de HeyGen actúan como instructores digitales consistentes, proporcionando una cara profesional y atractiva para todo el contenido de onboarding. Esta capacidad del generador de avatares para onboarding de RRHH crea un canal de comunicación acogedor y personalizado, mejorando significativamente la experiencia general del empleado para los nuevos contratados.

