Creador de Anuncios de Contratación con Avatares: Contrata Más Rápido con Vídeos de IA
Aprovecha los avatares de IA para crear vídeos de anuncios atractivos que atraigan talento de alto nivel de manera eficiente.
¿No te gusta el resultado?
Prueba uno de estos prompts.
Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.
Diseña un vídeo de mensaje de marketing de 30 segundos que muestre la versatilidad de los avatares de IA personalizados para la comunicación de marca, dirigido a gerentes de marketing y equipos de comunicación interna. El estilo visual debe ser vibrante y enérgico, incorporando transiciones de escenas diversas y música de fondo animada, demostrando cómo estos avatares pueden transmitir diferentes personalidades de marca. Aprovecha las Plantillas y escenas de HeyGen para ensamblar rápidamente fondos dinámicos y utiliza la generación de Locuciones para una entrega de audio consistente y de alta calidad en varios fragmentos promocionales, enfatizando la creación de vídeos escalables.
Produce un vídeo de comunicación interna de 60 segundos para dar la bienvenida a un nuevo miembro del equipo o anunciar una iniciativa departamental, destinado a todos los empleados y partes interesadas. El estilo visual debe ser cálido y profesional, quizás incorporando colores de marca corporativa suaves, con un tono celebratorio pero informativo. Usa el soporte de la Biblioteca de medios/stock de HeyGen para añadir visuales de fondo relevantes o metraje B-roll, y asegura claridad con Subtítulos/leyendas automáticas, entregado por un avatar de IA amigable para hacer el anuncio personal y accesible para todos dentro de la organización.
Desarrolla un vídeo tutorial informativo de 30 segundos que demuestre cómo los propietarios de pequeñas empresas y los profesionales de RRHH pueden crear rápidamente anuncios de contratación efectivos usando el Generador de Avatares de IA de HeyGen. El estilo visual debe ser claro y conciso, con superposiciones de texto en pantalla destacando los pasos clave y una voz directa y alentadora. Enfócate en un enfoque práctico, paso a paso, asegurando que el vídeo sea fácilmente digerible. Utiliza el redimensionamiento de Aspecto y exportaciones de HeyGen para adaptar el vídeo a diferentes plataformas de redes sociales, haciendo que el proceso de creación de vídeos sea accesible y eficiente.
Motor Creativo
Sin Equipo. Sin Cortes. Solo Tu Agente de Vídeo IA en Acción
Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.
Creación de Vídeo Nativa por Prompt
Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo. Describes la idea. Agent devuelve un activo completamente construido y listo para publicar. No es necesario escribir guiones, gestionar activos ni montar contenido manualmente.
Generación de Vídeo de Extremo a Extremo
Agent gestiona todo el proceso de creación de vídeo. Escribe un guion claro y convincente basado en tu idea, selecciona imágenes que coincidan con el tono y mensaje, añade narración natural y consciente de las emociones, aplica ediciones y transiciones para un ritmo pulido, y finaliza subtítulos, temporización y ritmo para claridad y rendimiento.
Construido con Estructura e Intención
A diferencia de los flujos de trabajo tradicionales que dependen de líneas de tiempo y montaje manual, Agent construye vídeos desde cero. Cada salida está intencionalmente diseñada para coincidir con tu objetivo. Desde mensajes y ritmo hasta flujo de escena y adecuación a la audiencia. El resultado es un vídeo coherente y dirigido por un propósito.
Casos de Uso
Dale vida a cualquier foto con voz y movimiento hiperrealistas usando Avatar IV.
Crea Anuncios de Contratación Impactantes.
Produce rápidamente vídeos de avatares de IA atractivos para atraer talento de alto nivel y cubrir puestos más rápido con contenido de anuncio de alto rendimiento.
Involucra en Redes Sociales con Anuncios de IA.
Distribuye tus noticias de contratación en plataformas sociales al instante, generando clips de avatares de IA atractivos que capturan el interés de los candidatos.
Preguntas Frecuentes
¿Cómo puede HeyGen mejorar mi proceso de creación de vídeos creativos?
HeyGen permite a los usuarios generar vídeos de anuncios atractivos y mensajes de marketing utilizando avanzados avatares de IA, aprovechando plantillas intuitivas para una creación de vídeos optimizada que se alinea con tu visión creativa.
¿Qué hace de HeyGen un generador de avatares de IA líder?
HeyGen destaca como un generador de avatares de IA al ofrecer avatares de IA realistas que transforman texto en vídeo de manera fluida, sirviendo como portavoces digitales profesionales para diversas necesidades de comunicación.
¿Puede HeyGen ayudar con la creación de vídeos escalables para comunicaciones internas?
Absolutamente. HeyGen permite a las empresas producir vídeos de alta calidad con avatares de IA de manera eficiente para comunicaciones internas, facilitando un mensaje consistente y la creación de vídeos escalables en toda la organización.
¿HeyGen admite avatares de IA personalizados y branding para requisitos únicos?
Sí, HeyGen permite el desarrollo de avatares de IA personalizados e incluye controles de branding completos. Esto asegura que tus vídeos de avatares de IA y contenido de vídeo se alineen perfectamente con la identidad de tu marca, desde logotipos hasta colores.