Generador de Anuncios de Contratación con Avatares Crea Vídeos Atractivos
Transforma tus descripciones de trabajo en anuncios de contratación atractivos y profesionales rápidamente con Texto a vídeo desde guion.
Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.
Desarrolla un vídeo promocional de 90 segundos dirigido a equipos de marketing y propietarios de pequeñas empresas, mostrando cómo HeyGen permite la creación escalable de vídeos para múltiples ofertas de trabajo. El estilo visual debe ser moderno y dinámico, con cortes rápidos entre varias escenas basadas en plantillas y una música de fondo animada. Destaca la facilidad de usar Plantillas y escenas pre-diseñadas para desplegar diferentes avatares de AI para mensajes de contratación distintos, mejorados aún más por Subtítulos/captions automáticos para accesibilidad.
Produce un vídeo de estilo testimonial de 45 segundos para agencias de reclutamiento o comunicaciones corporativas, ilustrando el impacto de un avatar de AI personalizado entregando un anuncio de contratación sincero. El estilo visual y de audio debe ser pulido y de alta fidelidad, enfatizando las capacidades expresivas de los avatares de AI realistas contra un fondo profesional obtenido de la biblioteca de medios/soporte de stock. La narrativa debe transmitir confianza y autenticidad, haciendo que el avatar de AI se sienta genuinamente parte del equipo de contratación.
Crea un vídeo de recorrido técnico de 2 minutos dirigido a productores de vídeo y creadores de contenido, detallando el avanzado proceso de Texto a vídeo para un anuncio de contratación complejo. El estilo visual debe ser limpio y demostrativo, enfocándose en grabaciones de pantalla de la interfaz de HeyGen y una generación de voz en off calmada e instructiva. Ilustra el flujo de trabajo preciso desde la introducción de un guion hasta la generación de un vídeo, destacando cómo características como el redimensionamiento de relación de aspecto y exportaciones contribuyen a resultados de producción de vídeo profesional.
Motor Creativo
Sin Equipo. Sin Cortes. Solo Tu Agente de Vídeo IA en Acción
Creación de Vídeo Nativa por Prompt
Escribe un guion claro y convincente basado en tu idea, selecciona imágenes que coincidan con el tono y mensaje, añade narración natural y consciente de las emociones, aplica ediciones y transiciones para un ritmo pulido, y finaliza subtítulos, temporización y ritmo para claridad y rendimiento.
Generación de Vídeo de Extremo a Extremo
Agent gestiona todo el proceso de creación de vídeo. Escribe un guion claro y convincente basado en tu idea, selecciona imágenes que coincidan con el tono y mensaje, añade narración natural y consciente de las emociones, aplica ediciones y transiciones para un ritmo pulido, y finaliza subtítulos, temporización y ritmo para claridad y rendimiento.
Construido con Estructura e Intención
A diferencia de los flujos de trabajo tradicionales que dependen de líneas de tiempo y montaje manual, Agent construye vídeos desde cero. Cada salida está intencionalmente diseñada para coincidir con tu objetivo. Desde mensajes y ritmo hasta flujo de escena y adecuación a la audiencia. El resultado es un vídeo coherente y dirigido por un propósito.
Casos de Uso
Dale vida a cualquier foto con voz y movimiento hiperrealistas usando Avatar IV.
Crea anuncios de contratación impactantes con vídeo AI.
Desarrolla anuncios de trabajo en vídeo convincentes usando avatares de AI para difundir eficazmente las posiciones abiertas y atraer a un fuerte grupo de candidatos.
Genera vídeos atractivos para redes sociales para la adquisición de talento.
Crea rápidamente vídeos dinámicos con avatares de AI para atraer a los mejores talentos en plataformas de redes sociales, mejorando el alcance y el compromiso de los candidatos.
Preguntas Frecuentes
¿Cómo facilita HeyGen la producción de Texto a vídeo con avatares de AI?
HeyGen permite a los usuarios transformar guiones de texto en vídeos profesionales utilizando avatares de AI realistas. Nuestra avanzada tecnología de Texto a Voz y capacidades sofisticadas de sincronización labial aseguran que el avatar parlante entregue tu mensaje con precisión natural, haciendo que la creación de vídeos escalables sea sencilla.
¿Puede HeyGen generar automáticamente voces en off y subtítulos para mis vídeos?
Sí, HeyGen ofrece una robusta generación de voces en off directamente desde tu entrada de texto, eliminando la necesidad de grabaciones externas. Además, nuestra plataforma proporciona subtítulos automáticos, asegurando accesibilidad y mejorando el compromiso del espectador para todo tu contenido de vídeo.
¿Qué hace que HeyGen sea ideal para la creación y producción escalable de vídeos?
HeyGen simplifica todo el proceso de creación de vídeos, permitiendo una producción de vídeos escalable sin necesidad de recursos extensos. Características como nuestro Generador de Guiones de AI y diversas plantillas aceleran el desarrollo de contenido, permitiéndote producir vídeos de alta calidad de manera eficiente y consistente.
¿HeyGen admite el desarrollo de avatares de AI personalizados y branding?
HeyGen permite un alto grado de personalización, incluyendo la creación de avatares de AI personalizados adaptados a tu marca. Nuestra plataforma también proporciona controles de branding completos, como la integración de logotipos y colores personalizados, para asegurar que cada vídeo se alinee perfectamente con tu identidad corporativa.