Crea un vídeo de 60 segundos para pacientes y sus familias explicando un procedimiento médico común, utilizando avatares de IA amigables y claros para transmitir la información en un tono tranquilizador, complementado con visuales animados simples. Este contenido atractivo aprovechará la función de avatares de IA de HeyGen para presentar información compleja de manera accesible para la educación del paciente.

Prompt de Ejemplo 1
Diseña un módulo de formación de cumplimiento de 90 segundos para el personal sanitario, detallando nuevas directrices regulatorias. El vídeo debe presentar un estilo visual profesional con texto claro en pantalla y una voz de IA autoritaria, desglosando temas complejos en un módulo de microaprendizaje. Crea esto utilizando la capacidad de Texto a vídeo de HeyGen desde el guion para garantizar precisión y consistencia.
Prompt de Ejemplo 2
Desarrolla un vídeo de 30 segundos ofreciendo un consejo rápido sobre cómo mejorar las habilidades de comunicación para los estudiantes de medicina, centrándose en la interacción efectiva con el paciente. Emplea visuales dinámicos, cortes rápidos y una plantilla moderna, entregado por una voz de IA atractiva, para transmitir consejos prácticos para desarrollar habilidades blandas esenciales. Este prompt tiene como objetivo proporcionar una pieza de contenido atractiva utilizando las Plantillas y escenas de HeyGen para un aspecto pulido.
Prompt de Ejemplo 3
Produce un vídeo de incorporación de 90 segundos para nuevos empleados del sector sanitario, simulando un escenario común de interacción con el paciente utilizando formación basada en avatares. El vídeo debe presentar un entorno profesional realista e inmersivo con una voz de IA suave que proporcione orientación, diseñado para ofrecer aprendizaje experiencial. Aprovecha la generación de Voz en off de HeyGen para asegurar una narración clara y consistente a lo largo de la experiencia simulada.
Cómo Funciona el Creador de Formación Sanitaria con Avatares

Crea sin esfuerzo vídeos de formación sanitaria atractivos y precisos con avatares de IA y tecnología de texto a vídeo para educar y preparar a tu equipo.

1
Step 1
Selecciona Avatares de IA e Introduce el Guion
Comienza eligiendo de una diversa biblioteca de avatares de IA para representar visualmente a tus profesionales sanitarios o pacientes, estableciendo el escenario para una formación atractiva.
2
Step 2
Crea Vídeo a partir de Texto
Pega tu guion de formación, y la plataforma transformará instantáneamente tu contenido escrito en escenas de vídeo dinámicas utilizando la tecnología de Texto a vídeo desde el guion.
3
Step 3
Genera Voz en Off y Subtítulos
Mejora tu vídeo con audio profesional utilizando la generación de Voz en off para un diálogo de sonido natural, asegurando claridad e impacto para tus aprendices.
4
Step 4
Exporta tu Vídeo de Formación
Finaliza tu módulo de formación sanitaria utilizando el redimensionamiento de relación de aspecto y exportaciones para descargar tu vídeo en varios formatos, listo para cualquier plataforma de aprendizaje.

Casos de Uso

Expande el Alcance de la Formación Sanitaria

Genera rápidamente vídeos de formación sanitaria de alta calidad con avatares de IA, permitiendo una distribución más amplia y la escalabilidad de programas educativos a nivel global.

Preguntas Frecuentes

¿Cómo simplifica HeyGen la creación de vídeos de formación sanitaria?

HeyGen es una plataforma avanzada de creación de vídeos con IA que simplifica la producción de vídeos de formación sanitaria de alta calidad. Aprovecha la tecnología de Texto a vídeo y avatares de IA realistas para transformar guiones en contenido atractivo de manera eficiente, agilizando el proceso de producción.

¿Puede HeyGen soportar módulos especializados de formación en cumplimiento y educación del paciente?

Absolutamente, HeyGen sobresale en la creación de módulos especializados de formación en cumplimiento y educación del paciente. Sus avatares de IA, combinados con una generación precisa de voz en off y subtítulos, aseguran una entrega clara y consistente para módulos de microaprendizaje efectivos.

¿Qué controles de marca ofrece HeyGen para organizaciones sanitarias?

HeyGen proporciona robustos controles de marca, permitiendo a las organizaciones sanitarias mantener una identidad visual consistente en todo su contenido de formación. Los usuarios pueden aprovechar Plantillas y escenas personalizadas para generar vídeos de formación sanitaria profesionales que se alineen con sus estándares de marca.

¿Qué tan rápido puedo generar vídeos de formación sanitaria profesional con HeyGen?

Con las capacidades eficientes de Texto a vídeo y avatares de IA de HeyGen, los usuarios pueden generar vídeos de formación sanitaria profesional de manera notablemente rápida. Nuestra plataforma de Generación de Vídeos de Extremo a Extremo agiliza el proceso, permitiendo un despliegue rápido de contenido atractivo para sus aprendices.

