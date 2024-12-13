Crea un vídeo de entrenamiento personalizado de 45 segundos con un avatar de AI demostrando ejercicios específicos adaptados a los objetivos de un miembro del gimnasio. Este vídeo debe adoptar un estilo visual profesional y motivador, complementado con una voz en off clara y motivacional para guiar al usuario a través de su rutina. Aprovecha los avatares de AI de HeyGen y las capacidades de Texto a vídeo desde guion para asegurar instrucciones precisas y una sensación personalizada, empoderando a los miembros con sus propias experiencias de entrenamiento únicas.

