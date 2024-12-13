Revoluciona el Fitness: Creador de Instrucciones de Gimnasio con Avatares

Crea vídeos de entrenamiento personalizados y agiliza la integración de miembros con potentes avatares de AI.

Crea un vídeo de entrenamiento personalizado de 45 segundos con un avatar de AI demostrando ejercicios específicos adaptados a los objetivos de un miembro del gimnasio. Este vídeo debe adoptar un estilo visual profesional y motivador, complementado con una voz en off clara y motivacional para guiar al usuario a través de su rutina. Aprovecha los avatares de AI de HeyGen y las capacidades de Texto a vídeo desde guion para asegurar instrucciones precisas y una sensación personalizada, empoderando a los miembros con sus propias experiencias de entrenamiento únicas.

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.

Prompt de Ejemplo 1
Desarrolla un vídeo instructivo de 60 segundos diseñado para nuevos miembros del gimnasio para ayudar con la integración de miembros. El estilo visual debe ser acogedor y limpio, utilizando las Plantillas y escenas de HeyGen para presentar las áreas clave del gimnasio y las normas, mientras que una voz en off amigable y clara generada a través de la generación de Voz en off asegura una fácil comprensión. Este vídeo tiene como objetivo proporcionar una introducción fluida y completa, haciendo que los nuevos miembros se sientan cómodos e informados desde el primer día.
Prompt de Ejemplo 2
Produce una pieza de contenido breve de 30 segundos ofreciendo consejos rápidos de fitness para una amplia audiencia en redes sociales. La estética visual necesita ser dinámica y moderna, con cortes rápidos y colores vibrantes, mientras que los Subtítulos/captions se muestran de manera prominente para maximizar el compromiso incluso sin sonido. Emplea el redimensionamiento de relación de aspecto y exportaciones para optimizarlo para varias plataformas sociales, asegurando que estos valiosos consejos de fitness lleguen a una amplia audiencia de manera efectiva.
Prompt de Ejemplo 3
Diseña un vídeo promocional de gimnasio inspirador de 50 segundos que muestre un emocionante nuevo programa de entrenamiento para clientes potenciales. El vídeo debe tener un estilo visual enérgico y aspiracional, con tomas dinámicas (posiblemente del soporte de biblioteca de medios/stock de HeyGen) de personas participando en el programa. Una voz en off entusiasta, posiblemente utilizando un avatar de AI como entrenador digital, destacará los beneficios, creando un llamado a la acción convincente y aumentando el interés en vídeos de entrenamiento especializado.
Motor Creativo

Sin Equipo. Sin Cortes. Solo Tu Agente de Vídeo IA en Acción

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.

Creación de Vídeo Nativa por Prompt

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo. Describes la idea. Agent devuelve un activo completamente construido y listo para publicar. No es necesario escribir guiones, gestionar activos ni montar contenido manualmente.

Generación de Vídeo de Extremo a Extremo

Agent gestiona todo el proceso de creación de vídeo. Escribe un guion claro y convincente basado en tu idea, selecciona imágenes que coincidan con el tono y mensaje, añade narración natural y consciente de las emociones, aplica ediciones y transiciones para un ritmo pulido, y finaliza subtítulos, temporización y ritmo para claridad y rendimiento.

Construido con Estructura e Intención

A diferencia de los flujos de trabajo tradicionales que dependen de líneas de tiempo y montaje manual, Agent construye vídeos desde cero. Cada salida está intencionalmente diseñada para coincidir con tu objetivo. Desde mensajes y ritmo hasta flujo de escena y adecuación a la audiencia. El resultado es un vídeo coherente y dirigido por un propósito.

Cómo Funciona el Creador de Instrucciones de Gimnasio con Avatares

Transforma tu contenido de fitness con instrucción potenciada por AI. Crea fácilmente vídeos de entrenamiento atractivos y personalizados usando avatares virtuales.

1
Step 1
Crea tu Guion y Avatar
Comienza escribiendo tus instrucciones de entrenamiento o eligiendo entre plantillas. Luego, selecciona o genera un avatar de AI atractivo para presentar tu contenido utilizando las capacidades de Texto a vídeo desde guion.
2
Step 2
Añade Visuales y Marca
Mejora tu vídeo con visuales relevantes de la biblioteca de medios y aplica tus controles de marca únicos, incluyendo logotipos y colores, para coincidir con la identidad de tu gimnasio.
3
Step 3
Genera Voces en Off y Subtítulos
Utiliza la generación de Voz en off de HeyGen para dar vida a tu guion con voces naturales, e incluye subtítulos/captions automáticos para una instrucción clara y accesibilidad.
4
Step 4
Exporta tu Vídeo Personalizado
Finaliza tu vídeo instructivo y expórtalo en varios formatos de aspecto y resoluciones, listo para compartir inmediatamente en todas tus plataformas deseadas.

Casos de Uso

Produce Contenido Promocional Dinámico para Gimnasios

Crea rápidamente contenido de vídeo de formato corto atractivo para redes sociales para destacar ejercicios y promover las ofertas del gimnasio.

Preguntas Frecuentes

¿Cómo puede HeyGen mejorar la instrucción de fitness y el compromiso de los miembros usando AI?

HeyGen permite a los profesionales del fitness crear vídeos instructivos dinámicos con avatares de AI realistas, transformando guiones en vídeos de entrenamiento personalizados y atractivos, completos con voces en off naturales y visuales personalizados.

¿Qué tipos de vídeos de entrenamiento personalizados se pueden generar con HeyGen?

HeyGen permite la creación de vídeos de entrenamiento personalizados con avatares de AI, adaptados para miembros individuales o programas específicos, ideales para la integración de miembros y vídeos de entrenamiento completos.

¿Cómo simplifica HeyGen la creación de contenido de vídeo profesional con AI?

HeyGen simplifica la producción de vídeos permitiéndote generar fácilmente vídeos de AI desde guiones, utilizando avatares de AI realistas, plantillas preconstruidas y controles de marca para mantener una apariencia profesional consistente.

¿Puede HeyGen ayudar a crear contenido de formato corto para redes sociales y promociones?

Absolutamente. HeyGen es un creador de vídeos de AI efectivo para producir contenido de formato corto atractivo como vídeos promocionales de gimnasio, consejos de fitness o fragmentos de vídeo instructivos rápidos, todos con tus elementos de marca.

