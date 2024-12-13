Desarrolla un vídeo profesional y autoritario de 45 segundos dirigido a empleados gubernamentales y departamentos de recursos humanos del sector público, ilustrando los beneficios de usar un creador de avatares para la formación gubernamental que optimiza la capacitación en cumplimiento. El estilo visual debe ser limpio y oficial, con una voz en off clara y calmada que explique cómo aprovechar los avatares de AI de HeyGen para ofrecer información consistente.

Generar Vídeo