Creador de Formación Gubernamental con Avatares: Eficiencia Potenciada por AI

Optimiza la formación en el sector público con AI. Crea vídeos atractivos y rentables usando la función de texto a vídeo de HeyGen.

Desarrolla un vídeo profesional y autoritario de 45 segundos dirigido a empleados gubernamentales y departamentos de recursos humanos del sector público, ilustrando los beneficios de usar un creador de avatares para la formación gubernamental que optimiza la capacitación en cumplimiento. El estilo visual debe ser limpio y oficial, con una voz en off clara y calmada que explique cómo aprovechar los avatares de AI de HeyGen para ofrecer información consistente.

¿No te gusta el resultado?
Prueba uno de estos prompts.

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.

Prompt de Ejemplo 1
Crea un vídeo dinámico e informativo de 60 segundos dirigido a formadores corporativos y gerentes de L&D en grandes organizaciones, mostrando cómo HeyGen transforma documentación compleja en vídeos de formación corporativa atractivos. Este vídeo debe presentar visuales modernos y una voz enérgica, enfatizando la eficiencia obtenida al usar la función de texto a vídeo de HeyGen para producir contenido rápidamente.
Prompt de Ejemplo 2
Diseña un vídeo explicativo vibrante y atractivo de 30 segundos para propietarios de pequeñas empresas y creadores de contenido interesados en personalizar su presencia en línea con un avatar de AI. El vídeo debe adoptar una pista de audio animada y visuales creativos, demostrando lo fácil que es para los usuarios crear su propio avatar de AI usando las Plantillas y escenas diversas de HeyGen para iniciar su producción de vídeo.
Prompt de Ejemplo 3
Produce un vídeo conciso y tranquilizador de 45 segundos dirigido a desarrolladores de formación y diseñadores instruccionales en empresas medianas, destacando cómo HeyGen puede reducir costos y acelerar la creación de vídeos de formación esenciales. El vídeo debe mantener un estilo visual profesional con una voz en off agradable, demostrando específicamente el poder de la función de generación de voz en off de HeyGen para módulos de formación multilingües.
step previewstep preview
Copia el prompt
step previewstep preview
Pega en el cuadro de Creación
step previewstep preview
Ve cómo tu vídeo cobra vida
imagen de fondo de una cara robóticaimagen de fondo de una cara robótica

Motor Creativo

Sin Equipo. Sin Cortes. Solo Tu Agente de Vídeo IA en Acción



Creación de Vídeo Nativa por Prompt

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo. Describes la idea. Agent devuelve un activo completamente construido y listo para publicar. No es necesario escribir guiones, gestionar activos ni montar contenido manualmente.

Generación de Vídeo de Extremo a Extremo

Agent gestiona todo el proceso de creación de vídeo. Escribe un guion claro y convincente basado en tu idea, selecciona imágenes que coincidan con el tono y mensaje, añade narración natural y consciente de las emociones, aplica ediciones y transiciones para un ritmo pulido, y finaliza subtítulos, temporización y ritmo para claridad y rendimiento.

Construido con Estructura e Intención

A diferencia de los flujos de trabajo tradicionales que dependen de líneas de tiempo y montaje manual, Agent construye vídeos desde cero. Cada salida está intencionalmente diseñada para coincidir con tu objetivo. Desde mensajes y ritmo hasta flujo de escena y adecuación a la audiencia. El resultado es un vídeo coherente y dirigido por un propósito.

Reseñas

Cómo Funciona el Creador de Formación Gubernamental con Avatares

Optimiza la creación de vídeos de formación gubernamental atractivos y efectivos usando avatares de AI, haciendo el aprendizaje más impactante y accesible.

1
Step 1
Selecciona Tu Avatar de AI y Escena
Elige de una diversa biblioteca de avatares de AI para representar a tus instructores o aprendices. Luego, establece el escenario para tu formación con varias escenas y fondos.
2
Step 2
Crea Tu Narrativa de Formación
Escribe o pega tu guion de formación en el editor de texto a vídeo. Nuestro sistema generará automáticamente una voz en off de sonido natural para tu avatar de AI elegido.
3
Step 3
Mejora con Visuales e Interactividad
Integra medios adicionales, como imágenes o clips de vídeo, desde la biblioteca de medios/soporte de stock. Añade branding, subtítulos y elementos interactivos para crear vídeos de formación dinámicos y personalizados.
4
Step 4
Publica y Distribuye Tu Curso
Una vez que tu vídeo de formación esté completo, expórtalo en el formato y calidad deseados. Comparte o incrusta fácilmente tus vídeos de formación corporativa profesional en cualquier LMS para una entrega sin problemas.

Casos de Uso

Dale vida a cualquier foto con voz y movimiento hiperrealistas usando Avatar IV.

Aclara Procedimientos Gubernamentales Complejos

.

Transforma políticas y regulaciones complejas en módulos de formación visuales y fáciles de digerir usando avatares de AI, asegurando claridad y comprensión para todo el personal gubernamental.

background image

Preguntas Frecuentes

¿Cómo puede HeyGen mejorar los vídeos de formación corporativa con avatares de AI?

HeyGen revoluciona los vídeos de formación corporativa al permitir la creación de contenido atractivo con avatares de AI realistas. Nuestra plataforma permite a las empresas desarrollar experiencias de formación personalizadas de manera rápida y eficiente, reduciendo significativamente los costos y las complejidades asociadas con la producción de vídeo tradicional.

¿Qué características ofrece HeyGen para crear vídeos de formación con avatares de AI atractivos?

HeyGen proporciona características robustas para hacer que tus vídeos de formación con avatares de AI sean verdaderamente interactivos y efectivos. Puedes incorporar módulos de aprendizaje basados en escenarios, utilizar múltiples idiomas para un alcance global e incluso aprovechar la clonación de voz para mantener la consistencia de la marca en todos tus materiales de formación.

¿Puede HeyGen optimizar la producción de materiales de formación gubernamental?

Absolutamente, HeyGen actúa como un avanzado creador de formación gubernamental con avatares, permitiendo a las agencias producir materiales de formación de alta calidad de manera eficiente. Desde vídeos de incorporación hasta vídeos de formación especializada para empleados, la tecnología de avatares de AI de HeyGen asegura un mensaje consistente y un despliegue rápido de contenido.

¿Es fácil de usar el creador de avatares de AI de HeyGen para crear contenido de formación profesional?

Sí, el creador de avatares de AI de HeyGen está diseñado para ser fácil de usar, con un editor basado en texto intuitivo y un editor de vídeo AI completo. Puedes generar contenido de formación profesional sin esfuerzo, añadir subtítulos automáticamente y personalizar cada aspecto para satisfacer tus necesidades organizativas específicas sin necesidad de experiencia técnica extensa.

