Generador de Vídeos AI para Vídeos Explicativos de Recaudación de Fondos Impactantes

Produce rápidamente vídeos explicativos atractivos para tu organización sin ánimo de lucro o causa usando nuestra función intuitiva de Texto a vídeo desde guion.

Imagina un vídeo convincente de 60 segundos para pequeñas organizaciones sin ánimo de lucro y caridades, diseñado para simplificar campañas de recaudación de fondos complejas. Este vídeo debe presentar imágenes cálidas e inspiradoras junto con una voz en off compasiva y tranquilizadora, mostrando cómo los avatares de AI de HeyGen pueden transmitir tu mensaje de manera directa y efectiva, convirtiendo tu causa en un vídeo de recaudación de fondos relatable y fomentando donaciones sin requerir recursos de producción extensos.

¿No te gusta el resultado?
Prueba uno de estos prompts.

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.

Prompt de Ejemplo 1
Crea un vídeo explicativo atractivo de 45 segundos específicamente para personas sin experiencia en edición de vídeo que quieran comunicar su causa de manera poderosa. Utiliza gráficos limpios y modernos junto con un tono de audio amigable y optimista para demostrar lo fácil que es generar vídeos explicativos impactantes usando la función de Texto a vídeo desde guion de HeyGen, transformando apelaciones escritas en historias visuales convincentes.
Prompt de Ejemplo 2
Desarrolla un vídeo dinámico de 30 segundos dirigido a grupos de defensa u organizadores comunitarios, ilustrando el poder de la comunicación personalizada. Este vídeo necesita imágenes dinámicas y atractivas, con avatares personalizados diversos, complementados por una voz enérgica y clara, destacando lo fácil que es crear avatares personalizados en HeyGen para representar a varios miembros de la comunidad y conectar de manera más auténtica a través de avatares parlantes con posibles donantes.
Prompt de Ejemplo 3
Produce un vídeo profesional de 50 segundos dirigido a gerentes de recaudación de fondos y equipos de desarrollo, enfatizando la eficiencia en el alcance. Emplea una estética profesional y limpia con visuales basados en datos y una voz confiada y autoritaria para explicar cómo la capacidad de generación de voz en off de HeyGen puede reducir significativamente los costos y el tiempo de producción para contenido de recaudación de fondos convincente, permitiendo a los equipos centrarse más en su misión en lugar de en la producción de vídeo compleja.
step previewstep preview
Copia el prompt
step previewstep preview
Pega en el cuadro de Creación
step previewstep preview
Ve cómo tu vídeo cobra vida
imagen de fondo de una cara robóticaimagen de fondo de una cara robótica

Motor Creativo

Sin Equipo. Sin Cortes. Solo Tu Agente de Vídeo IA en Acción

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.

Creación de Vídeo Nativa por Prompt

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo. Describes la idea. Agent devuelve un activo completamente construido y listo para publicar. No es necesario escribir guiones, gestionar activos ni montar contenido manualmente.

Generación de Vídeo de Extremo a Extremo

Agent gestiona todo el proceso de creación de vídeo. Escribe un guion claro y convincente basado en tu idea, selecciona imágenes que coincidan con el tono y mensaje, añade narración natural y consciente de las emociones, aplica ediciones y transiciones para un ritmo pulido, y finaliza subtítulos, temporización y ritmo para claridad y rendimiento.

Construido con Estructura e Intención

A diferencia de los flujos de trabajo tradicionales que dependen de líneas de tiempo y montaje manual, Agent construye vídeos desde cero. Cada salida está intencionalmente diseñada para coincidir con tu objetivo. Desde mensajes y ritmo hasta flujo de escena y adecuación a la audiencia. El resultado es un vídeo coherente y dirigido por un propósito.

Reseñas

Cómo Funciona el Generador de Vídeos Explicativos para Recaudación de Fondos con Avatares

Crea sin esfuerzo vídeos explicativos de recaudación de fondos convincentes con avatares AI y tecnología de texto a vídeo, involucrando a tu audiencia y apoyando tu causa.

1
Step 1
Crea Tu Guion y Selecciona un Avatar
Comienza escribiendo tu guion de vídeo de recaudación de fondos convincente. Luego, elige de una diversa biblioteca de "avatares AI" o crea tu propio avatar personalizado para narrar tu mensaje.
2
Step 2
Genera Tu Vídeo con Voces AI
Introduce tu guion y deja que nuestra plataforma lo transforme en un vídeo dinámico. Utiliza "Texto a vídeo desde guion" para generar automáticamente voces en off realistas.
3
Step 3
Mejora y Marca Tu Explicativo
Personaliza tu vídeo añadiendo visuales de fondo, música y el logo de tu organización. Nuestros "Controles de marca (logo, colores)" aseguran que tu vídeo explicativo se alinee perfectamente con tu identidad.
4
Step 4
Exporta y Comparte Tu Mensaje de Recaudación de Fondos
Finaliza tu "vídeo de recaudación de fondos" profesional y expórtalo en varios formatos. Comparte fácilmente tu historia impactante a través de redes sociales y otras plataformas para llegar a tus donantes.

Casos de Uso

Dale vida a cualquier foto con voz y movimiento hiperrealistas usando Avatar IV.

Destaca el Impacto con Historias de Éxito

.

Produce vídeos atractivos con historias de éxito y testimonios para demostrar el impacto tangible de las donaciones y asegurar más financiación.

background image

Preguntas Frecuentes

¿Cómo puede HeyGen ayudarme a crear vídeos explicativos atractivos sin edición compleja?

HeyGen simplifica la creación de vídeos explicativos profesionales, vídeos educativos y demostraciones de productos. Su editor intuitivo de arrastrar y soltar permite a cualquiera generar contenido convincente con avatares parlantes, incluso sin experiencia previa en edición de vídeo.

¿Puedo crear avatares AI personalizados para mi marca con HeyGen?

Absolutamente, HeyGen te permite crear avatares AI personalizados que representan auténticamente tu marca o a ti mismo. Esta función mejora tu contenido de vídeo al proporcionar avatares parlantes únicos y personalizados.

¿Qué hace de HeyGen un generador de vídeos AI eficiente para empresas?

HeyGen destaca como un generador de vídeos AI eficiente al transformar texto a vídeo desde guion rápidamente, completo con voces AI realistas. Esta capacidad reduce significativamente el tiempo y los costos de producción, haciendo accesible la creación de vídeos profesionales.

¿Es HeyGen adecuado para generar vídeos impactantes para redes sociales y recaudación de fondos?

Sí, HeyGen es ideal para generar contenido impactante para redes sociales y vídeos de recaudación de fondos. Puedes crear fácilmente un vídeo explicativo convincente para organizaciones sin ánimo de lucro a partir de un simple guion de vídeo, involucrando a tu audiencia de manera efectiva.

logo
Precios
Planes de PreciosPrecios de API
HeyGen para Empresas
EmpresaContactar con Ventas
Productos
Avatares de VídeoAvatares de FotoAvatares GenerativosAvatares de StockAspecto del AvatarAPITraducción de vídeoLocalizaciónAvatar InteractivoHerramientas de IA
Industria
AgenciasE-Learning
Recursos
BlogHistorias de clientesPrograma de AfiliadosSeminarios webCentro de ayudaComunidadGuías prácticasDocumentación de APIPreguntas frecuentes
Equipos
MarketingAprendizaje y DesarrolloLocalizaciónAlcance de Ventas
Empresa
Acerca de nosotrosCarrerasAlternativasInvestigación en IAPortal de SeguridadConfianza y SeguridadPolítica de PrivacidadTérminos de servicioPolítica de ModeraciónCumplimiento del GDPR
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo