Crea un vídeo instructivo de 60 segundos para el nuevo personal de servicio de alimentos, describiendo los principios básicos de la formación en seguridad alimentaria. El estilo visual debe ser limpio y profesional, con un avatar de IA amigable guiando a los espectadores a través de los pasos clave, utilizando los avatares de IA de HeyGen para un presentador consistente y una generación de voz en off clara.

Generar Vídeo