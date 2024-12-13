Imagina un vídeo instructivo de 45 segundos para nuevos analistas financieros. El público objetivo son recién graduados que ingresan al sector bancario. Visualmente, el vídeo debería presentar un avatar profesional de IA con un traje impecable, de pie frente a un fondo de oficina virtual moderno y limpio, posiblemente con gráficos animados sutiles en la esquina. El audio debe ser una voz en off calmada y segura que explique regulaciones financieras complejas de manera accesible, centrándose en los conceptos clave de "vídeos de formación corporativa". La función de HeyGen "Texto a vídeo desde guion" puede transformar fácilmente documentos de cumplimiento en atractivos "vídeos de incorporación" para servicios financieros.

