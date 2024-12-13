Tu Creador Definitivo de Lanzamiento de Funciones de Avatar

Genera vídeos atractivos y de calidad de estudio con avatares AI realistas. Transforma tu contenido con caras y voces expresivas para cualquier propósito.

Imagina un vídeo promocional dinámico de 45 segundos dirigido a propietarios de pequeñas empresas y especialistas en marketing digital, mostrando el proceso fluido de crear contenido de vídeo atractivo. El estilo visual debe ser brillante, moderno y enérgico, con elementos de interfaz de usuario elegantes y diversos avatares personalizados en acción, complementados por una pista de fondo inspiradora y animada y una voz en off amigable y clara. Destaca cómo el generador de avatares AI de HeyGen simplifica la creación de vídeos, enfatizando el poder del Texto a vídeo desde el guion para dar vida a las ideas al instante.

¿No te gusta el resultado?
Prueba uno de estos prompts.

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.

Prompt de Ejemplo 1
Produce un vídeo explicativo de 60 segundos diseñado para creadores de contenido y educadores en línea, detallando la versatilidad de los avatares parlantes AI. Este vídeo debe adoptar un estilo visual limpio, tipo tutorial, con superposiciones de texto ilustrativas en pantalla, demostrando la personalización de avatares y voces y gestos expresivos. El audio debe contar con una voz en off calmada e instructiva acompañada de música de fondo sutil y alentadora, explicando cómo los usuarios pueden refinar su mensaje utilizando la potente generación de Voz en off y asegurar la accesibilidad con Subtítulos/captions automáticos.
Prompt de Ejemplo 2
Crea un vídeo de anuncio conciso de 30 segundos dirigido a gerentes de producto y entusiastas de la tecnología, revelando una nueva función revolucionaria utilizando avatares AI de cuerpo completo. Emplea un estilo visual rápido y dinámico con cortes rápidos entre diversas aplicaciones de avatares en varios contextos e idiomas. El audio debe consistir en música electrónica moderna combinada con segmentos de voz enérgicos y breves, demostrando cómo las Plantillas y escenas flexibles de HeyGen y el redimensionamiento y exportación de la Relación de aspecto pueden adaptar el contenido para cualquier plataforma.
Prompt de Ejemplo 3
Desarrolla un módulo de formación corporativa de 50 segundos o un vídeo de comunicación interna dirigido a profesionales de recursos humanos y departamentos de formación, ilustrando el potencial de la tecnología de gemelos digitales en entornos profesionales. El estilo visual debe ser profesional, corporativo, pero atractivo, con avatares AI diversos y realistas presentando información de manera clara y concisa. Una voz en off profesional y clara con música de fondo suave y ambiental debe guiar al espectador, mostrando cómo el extenso soporte de la Biblioteca de medios/stock de HeyGen enriquece las presentaciones de estos `avatares AI` para vídeos de calidad de estudio.
Copia el prompt
Pega en el cuadro de Creación
Ve cómo tu vídeo cobra vida
Motor Creativo

Sin Equipo. Sin Cortes. Solo Tu Agente de Vídeo IA en Acción

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.

Creación de Vídeo Nativa por Prompt

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo. Describes la idea. Agent devuelve un activo completamente construido y listo para publicar. No es necesario escribir guiones, gestionar activos ni montar contenido manualmente.

Generación de Vídeo de Extremo a Extremo

Agent gestiona todo el proceso de creación de vídeo. Escribe un guion claro y convincente basado en tu idea, selecciona imágenes que coincidan con el tono y mensaje, añade narración natural y consciente de las emociones, aplica ediciones y transiciones para un ritmo pulido, y finaliza subtítulos, temporización y ritmo para claridad y rendimiento.

Construido con Estructura e Intención

A diferencia de los flujos de trabajo tradicionales que dependen de líneas de tiempo y montaje manual, Agent construye vídeos desde cero. Cada salida está intencionalmente diseñada para coincidir con tu objetivo. Desde mensajes y ritmo hasta flujo de escena y adecuación a la audiencia. El resultado es un vídeo coherente y dirigido por un propósito.

Reseñas

Cómo Funciona el Creador de Lanzamiento de Funciones de Avatar

Crea y lanza sin esfuerzo vídeos cautivadores con tus avatares AI personalizados usando la plataforma intuitiva de HeyGen, diseñada para dar vida a tu presencia digital.

1
Step 1
Crea Tu Avatar AI
Comienza creando tu avatar AI único usando nuestro avanzado generador de avatares AI, dando vida a tu visión.
2
Step 2
Añade Tu Guion y Voz
Introduce tu texto, y nuestra función de Texto a vídeo desde el guion generará automáticamente animación facial realista y sincronización de voz, transformando tus palabras en avatares parlantes atractivos.
3
Step 3
Personaliza Tu Vídeo
Mejora tu vídeo con toques profesionales usando nuestros controles de Branding (logo, colores) para alinearlo con la identidad de tu marca y crear vídeos de calidad de estudio.
4
Step 4
Exporta y Comparte
Finaliza tu creación y utiliza el redimensionamiento y exportación de la Relación de aspecto para compartir sin problemas en todas las plataformas, permitiendo una creación eficiente de contenido de vídeo para todas tus necesidades.

Casos de Uso

Dale vida a cualquier foto con voz y movimiento hiperrealistas usando Avatar IV.

Formación y Onboarding Mejorados

Utiliza avatares AI para desarrollar vídeos de formación interactivos, mejorando la comprensión y retención para el lanzamiento de nuevas funciones.

Preguntas Frecuentes

¿Cómo permite HeyGen la creación de avatares AI personalizados?

El potente generador de avatares AI de HeyGen permite a los usuarios crear avatares personalizados a partir de una simple foto o vídeo. Esta capacidad ofrece opciones flexibles para la creación de contenido de vídeo personalizado, asegurando que tu avatar AI refleje tu marca o personalidad.

¿Pueden los avatares parlantes AI de HeyGen transmitir voces y gestos expresivos?

Sí, HeyGen se especializa en crear avatares parlantes AI que cuentan con capacidades avanzadas de animación facial y sincronización de voz. Esto asegura que tu gemelo digital entregue mensajes con voces y gestos expresivos, haciendo tus vídeos más atractivos y dinámicos.

¿Qué tan fácil es producir vídeos de calidad de estudio con los avatares AI de HeyGen?

HeyGen proporciona una plataforma fácil de usar que simplifica la creación de contenido de vídeo. Puedes transformar texto en vídeo con avatares AI realistas, produciendo rápidamente vídeos de calidad de estudio para marketing, formación y más sin edición compleja.

¿Qué idiomas soportan los avatares AI de HeyGen para contenido de vídeo?

Los avatares AI de HeyGen soportan múltiples idiomas, permitiendo a los usuarios crear contenido de vídeo diverso para una audiencia global. Esta funcionalidad es crucial para expandir el alcance en vídeos de marketing o formación, entregando mensajes de manera efectiva en todo el mundo.

