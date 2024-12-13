Descubre el poder transformador de los avatares personalizados de IA en este dinámico vídeo de 30 segundos, diseñado para profesionales creativos que buscan elevar la presencia de su marca. Con una banda sonora animada y una narración profesional, este vídeo guiará a los espectadores en la creación de personas digitales únicas utilizando la función de avatares de IA de HeyGen y dándoles vida sin problemas con Texto a vídeo desde el guion.

Generar Vídeo