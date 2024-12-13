Creador de Vídeos Explicativos con Avatares: Crea Vídeos AI Atractivos

Crea impresionantes vídeos explicativos con avatares AI realistas y haz que tu mensaje resuene al instante.

Imagina un vídeo explicativo vibrante de 30 segundos diseñado para propietarios de pequeñas empresas, mostrando cómo lanzar rápidamente un nuevo producto. El estilo visual debe ser brillante y enérgico, complementado por una voz en off profesional y animada generada por HeyGen. Este vídeo aprovechará eficazmente los avatares de AI de HeyGen para presentar información clave, haciendo que los conceptos de marketing complejos sean comprensibles y atractivos para el público objetivo.

¿No te gusta el resultado?
Prueba uno de estos prompts.

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.

Prompt de Ejemplo 1
Crea un tutorial de 45 segundos que demuestre la interfaz de usuario fluida de un generador de vídeos AI, dirigido a entusiastas de la tecnología y desarrolladores de software. El estilo visual debe ser limpio y moderno, con grabaciones de pantalla nítidas, mientras una narración clara y articulada guía a los espectadores. Utiliza la capacidad de texto a vídeo de HeyGen para generar automáticamente la voz en off y añadir subtítulos precisos, asegurando que cada detalle técnico se comunique eficazmente.
Prompt de Ejemplo 2
Produce un vídeo atractivo de 60 segundos para creadores de contenido y educadores, destacando el poder de la personalización en la producción de vídeos. Adopta un estilo visual cálido y amigable con elementos personalizados, acompañado de una voz en off conversacional. Este vídeo demostrará cómo la extensa biblioteca de medios/soporte de stock de HeyGen y las plantillas y escenas flexibles permiten a los usuarios crear contenido verdaderamente único adaptado a sus necesidades específicas de marca o educativas, mostrando la versatilidad de un generador de avatares AI.
Prompt de Ejemplo 3
Desarrolla un vídeo de incorporación conciso de 30 segundos para nuevos empleados, centrado en la cultura de la empresa y los primeros pasos esenciales. El estilo visual debe ser profesional y claro, con una voz en off instructiva y segura de un avatar AI. Asegúrate de que el vídeo esté optimizado para varias plataformas utilizando el cambio de tamaño y exportaciones de relación de aspecto de HeyGen, proporcionando una experiencia de visualización consistente y de alta calidad para una primera impresión atractiva en sus vídeos de formación.
step previewstep preview
Copia el prompt
step previewstep preview
Pega en el cuadro de Creación
step previewstep preview
Ve cómo tu vídeo cobra vida
imagen de fondo de una cara robóticaimagen de fondo de una cara robótica

Motor Creativo

Sin Equipo. Sin Cortes. Solo Tu Agente de Vídeo IA en Acción

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.

Creación de Vídeo Nativa por Prompt

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo. Describes la idea. Agent devuelve un activo completamente construido y listo para publicar. No es necesario escribir guiones, gestionar activos ni montar contenido manualmente.

Generación de Vídeo de Extremo a Extremo

Agent gestiona todo el proceso de creación de vídeo. Escribe un guion claro y convincente basado en tu idea, selecciona imágenes que coincidan con el tono y mensaje, añade narración natural y consciente de las emociones, aplica ediciones y transiciones para un ritmo pulido, y finaliza subtítulos, temporización y ritmo para claridad y rendimiento.

Construido con Estructura e Intención

A diferencia de los flujos de trabajo tradicionales que dependen de líneas de tiempo y montaje manual, Agent construye vídeos desde cero. Cada salida está intencionalmente diseñada para coincidir con tu objetivo. Desde mensajes y ritmo hasta flujo de escena y adecuación a la audiencia. El resultado es un vídeo coherente y dirigido por un propósito.

Reseñas

Cómo Funciona el Creador de Vídeos Explicativos con Avatares

Crea sin esfuerzo vídeos explicativos profesionales con avatares AI, transformando tu texto en contenido atractivo de calidad de estudio para cualquier propósito.

1
Step 1
Crea Tu Guion de Vídeo
Comienza redactando tu mensaje en texto. Nuestra plataforma utiliza la tecnología de "generador de vídeos AI" para convertir tu guion en una historia visual atractiva.
2
Step 2
Selecciona Tu Avatar AI
Elige de una diversa biblioteca de "avatares AI" para representar tu marca. Personaliza su apariencia y voz para que coincidan perfectamente con el tono y estilo de tu vídeo explicativo.
3
Step 3
Personaliza Tu Escena
Mejora tu vídeo con fondos, accesorios y animaciones adecuados. Utiliza nuestras "Plantillas y escenas" para establecer rápidamente el escenario para tu mensaje, asegurando un aspecto y sensación profesional.
4
Step 4
Exporta Tu Vídeo Explicativo
Una vez satisfecho con tu creación, renderiza y descarga tus nuevos "vídeos explicativos" en varios formatos de relación de aspecto. Comparte tu vídeo de alta calidad en todas tus plataformas para comunicar eficazmente tu mensaje.

Casos de Uso

Dale vida a cualquier foto con voz y movimiento hiperrealistas usando Avatar IV.

Desarrolla Contenido Educativo y Cursos

.

Transforma fácilmente información compleja en vídeos explicativos claros y atractivos, acelerando la creación de cursos y alcanzando a diversos estudiantes a nivel global con avatares AI.

background image

Preguntas Frecuentes

¿Cómo simplifica HeyGen la creación de vídeos explicativos?

El generador de vídeos AI de HeyGen y sus extensas plantillas de vídeo permiten a los usuarios producir rápidamente vídeos explicativos de calidad de estudio. Con avatares AI personalizables y capacidades robustas de texto a vídeo, crear contenido atractivo nunca ha sido tan fácil.

¿Puedo personalizar los avatares AI en mis vídeos usando HeyGen?

Sí, HeyGen ofrece opciones significativas de personalización para los avatares AI. Esto permite a los usuarios crear personajes únicos que se alineen perfectamente con su marca y mensaje, mejorando el impacto de los vídeos de marketing e incorporación.

¿Qué tipos de vídeos puedo crear con HeyGen?

HeyGen es un generador de vídeos AI versátil, ideal para producir una amplia gama de contenido. Esto incluye vídeos de formación, campañas de marketing dinámicas, guías de incorporación completas y vídeos explicativos atractivos, todos con avatares AI realistas.

¿HeyGen admite la producción de vídeos en varios idiomas?

Absolutamente. HeyGen admite la conversión de texto a vídeo en más de 100 idiomas. Esto te permite generar fácilmente voces en off y subtítulos, asegurando que tu contenido de vídeo potenciado por AI llegue a una amplia audiencia global.

logo
Precios
Planes de PreciosPrecios de API
HeyGen para Empresas
EmpresaContactar con Ventas
Productos
Avatares de VídeoAvatares de FotoAvatares GenerativosAvatares de StockAspecto del AvatarAPITraducción de vídeoLocalizaciónAvatar InteractivoHerramientas de IA
Industria
AgenciasE-Learning
Recursos
BlogHistorias de clientesPrograma de AfiliadosSeminarios webCentro de ayudaComunidadGuías prácticasDocumentación de APIPreguntas frecuentes
Equipos
MarketingAprendizaje y DesarrolloLocalizaciónAlcance de Ventas
Empresa
Acerca de nosotrosCarrerasAlternativasInvestigación en IAPortal de SeguridadConfianza y SeguridadPolítica de PrivacidadTérminos de servicioPolítica de ModeraciónCumplimiento del GDPR
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo