Imagina un vídeo explicativo vibrante de 45 segundos diseñado para propietarios de pequeñas empresas, mostrando lo fácil que es crear contenido profesional. El estilo visual debe ser moderno y limpio, con avatares de IA realistas para demostrar las características del producto, complementado por una voz de IA segura y atractiva, todo mientras se aprovecha la potente función de avatares de IA de HeyGen para dar vida a su mensaje.

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.

Prompt de Ejemplo 1
Crea un vídeo explicativo animado dinámico de 60 segundos dirigido a profesionales del marketing, destacando la eficiencia de producir rápidamente campañas atractivas. El estilo visual y de audio debe ser corporativo y optimista, utilizando una mezcla de gráficos animados y material de archivo, mejorado por las extensas Plantillas y escenas de HeyGen para impulsar conceptos creativos, asegurando un producto final pulido.
Prompt de Ejemplo 2
Desarrolla un vídeo instructivo de 30 segundos para creadores de contenido de e-learning, ilustrando el proceso fluido de transformar material escrito en lecciones atractivas. El estilo visual debe ser simple y educativo, priorizando la claridad, con una voz de IA autoritaria generada a partir de la funcionalidad de Texto a vídeo desde guion de HeyGen, asegurando accesibilidad y facilidad de producción.
Prompt de Ejemplo 3
Elabora una pieza promocional de 90 segundos para creadores de contenido freelance, enfatizando las vastas opciones de personalización disponibles para la creación de vídeos únicos. El estilo visual del vídeo debe ser altamente adaptable y creativo, demostrando diversas estéticas, apoyado por una locución amigable y entusiasta mejorada por la avanzada generación de Locuciones de HeyGen, permitiendo a los creadores tener control total sobre su narrativa de audio.
Motor Creativo

Sin Equipo. Sin Cortes. Solo Tu Agente de Vídeo IA en Acción

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.

Creación de Vídeo Nativa por Prompt

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo. Describes la idea. Agent devuelve un activo completamente construido y listo para publicar. No es necesario escribir guiones, gestionar activos ni montar contenido manualmente.

Generación de Vídeo de Extremo a Extremo

Agent gestiona todo el proceso de creación de vídeo. Escribe un guion claro y convincente basado en tu idea, selecciona imágenes que coincidan con el tono y mensaje, añade narración natural y consciente de las emociones, aplica ediciones y transiciones para un ritmo pulido, y finaliza subtítulos, temporización y ritmo para claridad y rendimiento.

Construido con Estructura e Intención

A diferencia de los flujos de trabajo tradicionales que dependen de líneas de tiempo y montaje manual, Agent construye vídeos desde cero. Cada salida está intencionalmente diseñada para coincidir con tu objetivo. Desde mensajes y ritmo hasta flujo de escena y adecuación a la audiencia. El resultado es un vídeo coherente y dirigido por un propósito.

Reseñas

Cómo Funciona el Creador de Vídeos Explicativos con Avatares

Crea vídeos explicativos atractivos sin esfuerzo con avatares de IA. Transforma tus ideas en contenido animado profesional que cautive a tu audiencia.

1
Step 1
Crea Tu Guion
Desarrolla tu narrativa escribiendo o pegando tu guion. La capacidad de Texto a vídeo desde guion de nuestra plataforma transformará automáticamente tus palabras en una presentación visual dinámica.
2
Step 2
Selecciona Tu Avatar de IA
Elige entre una diversa biblioteca de avatares de IA para ser la cara de tu vídeo explicativo. Selecciona la representación digital perfecta para transmitir tu mensaje de manera efectiva.
3
Step 3
Personaliza Tu Contenido
Personaliza tu vídeo con controles de Marca como logotipos y colores, asegurando que tu explicativo se alinee perfectamente con la identidad y estilo de tu marca.
4
Step 4
Exporta Tu Vídeo Final
Finaliza tu vídeo explicativo profesional y aprovecha el redimensionamiento de relación de aspecto y las exportaciones para preparar tu contenido para cualquier plataforma, listo para atraer a tu audiencia.

Dale vida a cualquier foto con voz y movimiento hiperrealistas usando Avatar IV.

Acelerar el Marketing y la Publicidad

Produce rápidamente vídeos explicativos con avatares de IA impactantes para captar la atención y obtener resultados en campañas de marketing.

Preguntas Frecuentes

¿Cómo ayuda HeyGen a crear vídeos explicativos atractivos?

HeyGen es un avanzado creador de vídeos explicativos que utiliza avatares de IA realistas para simplificar el aprendizaje y comunicar ideas complejas de manera efectiva. Puedes generar fácilmente vídeos explicativos animados atractivos a partir de un guion, completos con generación de voz de IA y varias opciones de personalización, para cautivar a tu audiencia objetivo.

¿Qué opciones de personalización están disponibles para mis avatares de IA y vídeos en HeyGen?

HeyGen ofrece una amplia personalización para tus avatares de IA y vídeos explicativos, permitiéndote adaptar todo, desde las expresiones y gestos del avatar hasta los atuendos. También puedes utilizar una amplia gama de plantillas de vídeo, integrar controles de marca y acceder a una rica biblioteca de medios para crear vídeos explicativos animados únicos y profesionales.

¿Puede HeyGen agilizar el proceso de creación de vídeos para contenido de marketing y formación?

Absolutamente. HeyGen agiliza la creación de vídeos transformando guiones en vídeos explicativos animados profesionales con avatares de IA en minutos. Este enfoque eficiente de texto a vídeo es ideal para desarrollar campañas de marketing impactantes, vídeos de formación y contenido de microaprendizaje, ahorrando significativamente tiempo y recursos.

¿HeyGen proporciona generación de voz de IA realista y otras características avanzadas?

Sí, HeyGen cuenta con un potente generador de voz de IA que produce locuciones de sonido natural para tus vídeos explicativos, mejorando su calidad profesional. Además, la plataforma admite subtítulos automáticos, una vasta biblioteca de efectos de vídeo y capacidades de grabación de pantalla, enriqueciendo tu experiencia general de creación de vídeos.

