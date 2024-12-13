Eleva la Formación con un Creador de Formación Empresarial con Avatares

Transforma la capacitación de empleados con formación dinámica basada en avatares, creada sin esfuerzo a través de los avatares de AI de HeyGen para mensajes de vídeo personalizados.

Crea un vídeo nítido de 1 minuto dirigido a gerentes de RRHH y profesionales de L&D, mostrando cómo tu creador de formación empresarial con avatares revoluciona la incorporación de empleados. El estilo visual debe ser profesional y limpio, utilizando gráficos dinámicos en pantalla para enfatizar los beneficios, complementado con una voz en off amigable pero autoritaria. Demuestra la facilidad de uso de los avatares de AI de HeyGen y la función de Texto a vídeo para producir contenido de formación atractivo y consistente rápidamente.

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.

Prompt de Ejemplo 1
Desarrolla un vídeo convincente de 90 segundos para jefes de departamento y formadores corporativos, ilustrando cómo tu Generador de Vídeos de Formación con AI potencia la capacitación de empleados con contenido personalizado. Emplea un estilo visual moderno y elegante que resalte las vibrantes opciones de personalización para Avatares Personalizables dentro de las Plantillas y escenas de HeyGen, acompañado de una voz en off profesional enérgica y alentadora. Muestra el impacto de las experiencias de aprendizaje personalizadas.
Prompt de Ejemplo 2
Crea un vídeo dinámico de 45 segundos dirigido a equipos de ventas y gerentes de éxito del cliente, demostrando el poder de un Agente de Vídeo para crear mensajes de vídeo personalizados para un compromiso mejorado con vídeos impulsados por AI. El estilo visual debe ser amigable y conversacional, imitando un toque personal, mejorado por las eficientes capacidades de generación de voz en off de HeyGen para ofrecer un audio cálido y claro. Destaca cómo las comunicaciones personalizadas pueden desplegarse fácilmente a gran escala.
Prompt de Ejemplo 3
Produce un vídeo informativo de 2 minutos para tecnólogos del aprendizaje y líderes de innovación, explorando el futuro del aprendizaje experiencial a través de la formación basada en avatares impulsada por AI generativa. El estilo visual debe ser futurista y sofisticado, utilizando animaciones sutiles para transmitir conceptos complejos, asegurando al mismo tiempo la accesibilidad con los Subtítulos/captions de HeyGen y una entrega de audio calmada y visionaria generada a través de Texto a vídeo desde el guion. Este prompt debe inspirar a pensar en metodologías de formación avanzadas.
Copia el prompt
Pega en el cuadro de Creación
Ve cómo tu vídeo cobra vida
Motor Creativo

Sin Equipo. Sin Cortes. Solo Tu Agente de Vídeo IA en Acción

Creación de Vídeo Nativa por Prompt

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo. Describes la idea. Agent devuelve un activo completamente construido y listo para publicar. No es necesario escribir guiones, gestionar activos ni montar contenido manualmente.

Generación de Vídeo de Extremo a Extremo

Agent gestiona todo el proceso de creación de vídeo. Escribe un guion claro y convincente basado en tu idea, selecciona imágenes que coincidan con el tono y mensaje, añade narración natural y consciente de las emociones, aplica ediciones y transiciones para un ritmo pulido, y finaliza subtítulos, temporización y ritmo para claridad y rendimiento.

Construido con Estructura e Intención

A diferencia de los flujos de trabajo tradicionales que dependen de líneas de tiempo y montaje manual, Agent construye vídeos desde cero. Cada salida está intencionalmente diseñada para coincidir con tu objetivo. Desde mensajes y ritmo hasta flujo de escena y adecuación a la audiencia. El resultado es un vídeo coherente y dirigido por un propósito.

Cómo Funciona el Creador de Formación Empresarial con Avatares

Empodera a tu empresa con formación basada en avatares eficiente y escalable. Crea fácilmente mensajes de vídeo profesionales y personalizados para la capacitación e incorporación de empleados.

1
Step 1
Crea tu Guion de Formación
Desarrolla tu contenido y aprovecha la capacidad de Texto a vídeo desde el guion de HeyGen para transformarlo en material de vídeo atractivo para tu Generador de Vídeos de Formación con AI.
2
Step 2
Elige tu Avatar de AI
Selecciona de una diversa biblioteca de avatares de AI de HeyGen para actuar como tu presentador, asegurando una cara consistente y relatable para todas tus iniciativas de formación.
3
Step 3
Aplica Elementos de Marca
Personaliza tus vídeos con el logotipo, colores y fuentes de tu empresa utilizando los controles de marca de HeyGen, mejorando tu compromiso de vídeo impulsado por AI.
4
Step 4
Exporta tu Vídeo de Formación
Finaliza y descarga tu contenido de formación de alta calidad, utilizando el cambio de tamaño de relación de aspecto y las opciones de exportación de HeyGen para una entrega sin problemas durante la incorporación de empleados.

Dale vida a cualquier foto con voz y movimiento hiperrealistas usando Avatar IV.

Aclarar Temas Complejos

Simplifica conceptos empresariales intrincados en contenido de vídeo fácilmente comprensible, asegurando una mejor comprensión y una adquisición de habilidades más rápida para todos los empleados.

Preguntas Frecuentes

¿Cómo aprovecha HeyGen la AI para la creación de vídeos?

HeyGen utiliza AI generativa avanzada para transformar texto en vídeos dinámicos, con avatares de AI realistas. Esta plataforma de compromiso de vídeo impulsada por AI simplifica la creación de contenido profesional, haciendo accesible la producción compleja.

¿Puede HeyGen crear avatares de AI personalizables para vídeos de formación?

Sí, HeyGen permite a los usuarios crear avatares de AI altamente personalizables, perfectos para un Generador de Vídeos de Formación con AI. Esta capacidad apoya la formación efectiva basada en avatares, agilizando los procesos de capacitación e incorporación de empleados.

¿Cuáles son las capacidades de HeyGen para personalizar mensajes de vídeo?

HeyGen ofrece herramientas robustas para crear mensajes de vídeo personalizados permitiendo a los usuarios generar y personalizar guiones de vídeo. Esto asegura que cada mensaje resuene específicamente con la audiencia prevista.

¿HeyGen admite varias opciones de marca y exportación?

Absolutamente, HeyGen proporciona controles de marca integrales, incluyendo logotipos y colores personalizados, para mantener la consistencia de la marca. Los usuarios también pueden utilizar el cambio de tamaño de relación de aspecto y varias opciones de exportación para adaptarse a diversas plataformas, junto con subtítulos automáticos.

