Crea un vídeo nítido de 1 minuto dirigido a gerentes de RRHH y profesionales de L&D, mostrando cómo tu creador de formación empresarial con avatares revoluciona la incorporación de empleados. El estilo visual debe ser profesional y limpio, utilizando gráficos dinámicos en pantalla para enfatizar los beneficios, complementado con una voz en off amigable pero autoritaria. Demuestra la facilidad de uso de los avatares de AI de HeyGen y la función de Texto a vídeo para producir contenido de formación atractivo y consistente rápidamente.

Generar Vídeo