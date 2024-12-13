Eleva la Formación con un Creador de Formación Empresarial con Avatares
Transforma la capacitación de empleados con formación dinámica basada en avatares, creada sin esfuerzo a través de los avatares de AI de HeyGen para mensajes de vídeo personalizados.
Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.
Desarrolla un vídeo convincente de 90 segundos para jefes de departamento y formadores corporativos, ilustrando cómo tu Generador de Vídeos de Formación con AI potencia la capacitación de empleados con contenido personalizado. Emplea un estilo visual moderno y elegante que resalte las vibrantes opciones de personalización para Avatares Personalizables dentro de las Plantillas y escenas de HeyGen, acompañado de una voz en off profesional enérgica y alentadora. Muestra el impacto de las experiencias de aprendizaje personalizadas.
Crea un vídeo dinámico de 45 segundos dirigido a equipos de ventas y gerentes de éxito del cliente, demostrando el poder de un Agente de Vídeo para crear mensajes de vídeo personalizados para un compromiso mejorado con vídeos impulsados por AI. El estilo visual debe ser amigable y conversacional, imitando un toque personal, mejorado por las eficientes capacidades de generación de voz en off de HeyGen para ofrecer un audio cálido y claro. Destaca cómo las comunicaciones personalizadas pueden desplegarse fácilmente a gran escala.
Produce un vídeo informativo de 2 minutos para tecnólogos del aprendizaje y líderes de innovación, explorando el futuro del aprendizaje experiencial a través de la formación basada en avatares impulsada por AI generativa. El estilo visual debe ser futurista y sofisticado, utilizando animaciones sutiles para transmitir conceptos complejos, asegurando al mismo tiempo la accesibilidad con los Subtítulos/captions de HeyGen y una entrega de audio calmada y visionaria generada a través de Texto a vídeo desde el guion. Este prompt debe inspirar a pensar en metodologías de formación avanzadas.
Motor Creativo
Sin Equipo. Sin Cortes. Solo Tu Agente de Vídeo IA en Acción
Creación de Vídeo Nativa por Prompt
Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo. Describes la idea. Agent devuelve un activo completamente construido y listo para publicar. No es necesario escribir guiones, gestionar activos ni montar contenido manualmente.
Generación de Vídeo de Extremo a Extremo
Agent gestiona todo el proceso de creación de vídeo. Escribe un guion claro y convincente basado en tu idea, selecciona imágenes que coincidan con el tono y mensaje, añade narración natural y consciente de las emociones, aplica ediciones y transiciones para un ritmo pulido, y finaliza subtítulos, temporización y ritmo para claridad y rendimiento.
Construido con Estructura e Intención
A diferencia de los flujos de trabajo tradicionales que dependen de líneas de tiempo y montaje manual, Agent construye vídeos desde cero. Cada salida está intencionalmente diseñada para coincidir con tu objetivo. Desde mensajes y ritmo hasta flujo de escena y adecuación a la audiencia. El resultado es un vídeo coherente y dirigido por un propósito.
Casos de Uso
Dale vida a cualquier foto con voz y movimiento hiperrealistas usando Avatar IV.
Escalar la Creación de Cursos de Formación.
Desarrolla y entrega rápidamente una amplia gama de cursos de formación a una fuerza laboral global, mejorando significativamente la accesibilidad al aprendizaje y el volumen de contenido.
Mejorar el Compromiso en la Formación de Empleados.
Aprovecha los avatares de AI y los mensajes de vídeo personalizados para aumentar la participación de los aprendices y la retención de conocimientos en todas las iniciativas de formación empresarial.
Preguntas Frecuentes
¿Cómo aprovecha HeyGen la AI para la creación de vídeos?
HeyGen utiliza AI generativa avanzada para transformar texto en vídeos dinámicos, con avatares de AI realistas. Esta plataforma de compromiso de vídeo impulsada por AI simplifica la creación de contenido profesional, haciendo accesible la producción compleja.
¿Puede HeyGen crear avatares de AI personalizables para vídeos de formación?
Sí, HeyGen permite a los usuarios crear avatares de AI altamente personalizables, perfectos para un Generador de Vídeos de Formación con AI. Esta capacidad apoya la formación efectiva basada en avatares, agilizando los procesos de capacitación e incorporación de empleados.
¿Cuáles son las capacidades de HeyGen para personalizar mensajes de vídeo?
HeyGen ofrece herramientas robustas para crear mensajes de vídeo personalizados permitiendo a los usuarios generar y personalizar guiones de vídeo. Esto asegura que cada mensaje resuene específicamente con la audiencia prevista.
¿HeyGen admite varias opciones de marca y exportación?
Absolutamente, HeyGen proporciona controles de marca integrales, incluyendo logotipos y colores personalizados, para mantener la consistencia de la marca. Los usuarios también pueden utilizar el cambio de tamaño de relación de aspecto y varias opciones de exportación para adaptarse a diversas plataformas, junto con subtítulos automáticos.