Generador de Formación Empresarial con Avatares: Escala tu L&D
Desarrolla eLearning impactante con facilidad. Utiliza avatares de IA realistas para crear formación atractiva y escalable para toda tu empresa.
Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.
Produce un vídeo enérgico de 30 segundos dirigido a propietarios de pequeñas empresas y formadores ocupados, ilustrando el poder de transformar una sola imagen en un vídeo completo para actualizaciones rápidas de contenido. La estética visual debe ser vibrante y rápida, acompañada de una banda sonora animada y una voz en off concisa. Enfatiza el uso de las diversas plantillas y escenas de HeyGen, junto con su amplia biblioteca de medios/soporte de stock, para crear rápidamente plantillas de vídeo de formación atractivas sin un tiempo de producción extenso.
Desarrolla un vídeo informativo de 60 segundos diseñado para corporaciones globales y desarrolladores de eLearning, demostrando cómo crear un generador de cursos de IA que trascienda las barreras del idioma. La presentación visual debe ser moderna y limpia, con un avatar de IA hablando sin problemas en varios idiomas con subtítulos/captions correspondientes. Muestra la generación de voz en off de HeyGen, destacando lo fácil que es llegar a una audiencia global con contenido de formación diverso e inclusivo.
Crea un vídeo creativo de 45 segundos dirigido a equipos de marketing y creadores de contenido, destacando la libertad artística para diseñar, editar y animar avatares para contenido de vídeo dinámico. El estilo visual debe ser ilustrativo y atractivo, acompañado de música de fondo animada y una voz en off amigable. Ilustra la potente función de avatares de IA de HeyGen, enfatizando cómo el generador de vídeo de IA permite un fácil cambio de tamaño de aspecto y exportaciones para adaptarse a varias plataformas, potenciando posibilidades creativas infinitas.
Motor Creativo
Sin Equipo. Sin Cortes. Solo Tu Agente de Vídeo IA en Acción
Creación de Vídeo Nativa por Prompt
Agent gestiona todo el proceso de creación de vídeo. Escribe un guion claro y convincente basado en tu idea, selecciona imágenes que coincidan con el tono y mensaje, añade narración natural y consciente de las emociones, aplica ediciones y transiciones para un ritmo pulido, y finaliza subtítulos, temporización y ritmo para claridad y rendimiento.
Generación de Vídeo de Extremo a Extremo
Agent gestiona todo el proceso de creación de vídeo. Escribe un guion claro y convincente basado en tu idea, selecciona imágenes que coincidan con el tono y mensaje, añade narración natural y consciente de las emociones, aplica ediciones y transiciones para un ritmo pulido, y finaliza subtítulos, temporización y ritmo para claridad y rendimiento.
Construido con Estructura e Intención
A diferencia de los flujos de trabajo tradicionales que dependen de líneas de tiempo y montaje manual, Agent construye vídeos desde cero. Cada salida está intencionalmente diseñada para coincidir con tu objetivo. Desde mensajes y ritmo hasta flujo de escena y adecuación a la audiencia. El resultado es un vídeo coherente y dirigido por un propósito.
Casos de Uso
Dale vida a cualquier foto con voz y movimiento hiperrealistas usando Avatar IV.
Creación de Cursos Escalables y Alcance Global.
Genera numerosos cursos de formación con avatares de IA, permitiendo una entrega eficiente a una audiencia global y ampliando las oportunidades de aprendizaje.
Mejora del Compromiso y Retención en la Formación.
Utiliza vídeos potenciados por IA y avatares realistas para aumentar significativamente el compromiso de los aprendices y mejorar la retención del conocimiento en la formación empresarial.
Preguntas Frecuentes
¿Cómo puede HeyGen ayudarme a crear avatares de IA personalizados para mi contenido?
HeyGen permite a los usuarios construir sus propios avatares de IA personalizados y diseñarlos, editarlos y animarlos con capacidades avanzadas. Puedes crear personas digitales únicas para mejorar tus vídeos, asegurando la consistencia de la marca en todos tus proyectos creativos.
¿Qué hace que HeyGen sea un generador de vídeos de IA efectivo para aplicaciones diversas?
HeyGen funciona como un generador de vídeos de IA todo en uno, permitiéndote transformar guiones en vídeos atractivos con avatares de IA realistas. Su editor robusto y sus extensas plantillas simplifican la creación de vídeos para marketing, eLearning y otras aplicaciones, haciendo que el contenido profesional sea accesible.
¿Pueden los avatares de IA de HeyGen soportar la creación de contenido multilingüe?
Sí, los avatares de IA de HeyGen están diseñados con soporte multilingüe, permitiéndote generar voces en off y subtítulos en varios idiomas. Esta capacidad te permite llegar sin esfuerzo a una audiencia global con contenido de vídeo localizado y profesional.
¿Las funciones de HeyGen ayudan a crear vídeos de formación atractivos para empresas?
Absolutamente, HeyGen ofrece un potente generador de formación empresarial con avatares de IA, proporcionando herramientas de creación de vídeos y plantillas específicamente para equipos de L&D. Puedes crear fácilmente cursos en línea y contenido de eLearning interactivo, que se puede integrar en tu LMS existente.