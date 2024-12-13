Generador de Formación Empresarial con Avatares: Escala tu L&D

Desarrolla eLearning impactante con facilidad. Utiliza avatares de IA realistas para crear formación atractiva y escalable para toda tu empresa.

Crea un vídeo convincente de 45 segundos que muestre cómo los equipos de L&D pueden revolucionar la formación empresarial generando avatares personalizados de IA. El estilo visual debe ser elegante y profesional, con transiciones suaves entre las pantallas de personalización de avatares y una voz en off clara y segura. Destaca la capacidad de los avatares de IA de HeyGen y la facilidad de convertir un guion en un vídeo dinámico con texto a vídeo desde el guion, permitiendo experiencias de incorporación personalizadas y consistentes.

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.

Prompt de Ejemplo 1
Produce un vídeo enérgico de 30 segundos dirigido a propietarios de pequeñas empresas y formadores ocupados, ilustrando el poder de transformar una sola imagen en un vídeo completo para actualizaciones rápidas de contenido. La estética visual debe ser vibrante y rápida, acompañada de una banda sonora animada y una voz en off concisa. Enfatiza el uso de las diversas plantillas y escenas de HeyGen, junto con su amplia biblioteca de medios/soporte de stock, para crear rápidamente plantillas de vídeo de formación atractivas sin un tiempo de producción extenso.
Prompt de Ejemplo 2
Desarrolla un vídeo informativo de 60 segundos diseñado para corporaciones globales y desarrolladores de eLearning, demostrando cómo crear un generador de cursos de IA que trascienda las barreras del idioma. La presentación visual debe ser moderna y limpia, con un avatar de IA hablando sin problemas en varios idiomas con subtítulos/captions correspondientes. Muestra la generación de voz en off de HeyGen, destacando lo fácil que es llegar a una audiencia global con contenido de formación diverso e inclusivo.
Prompt de Ejemplo 3
Crea un vídeo creativo de 45 segundos dirigido a equipos de marketing y creadores de contenido, destacando la libertad artística para diseñar, editar y animar avatares para contenido de vídeo dinámico. El estilo visual debe ser ilustrativo y atractivo, acompañado de música de fondo animada y una voz en off amigable. Ilustra la potente función de avatares de IA de HeyGen, enfatizando cómo el generador de vídeo de IA permite un fácil cambio de tamaño de aspecto y exportaciones para adaptarse a varias plataformas, potenciando posibilidades creativas infinitas.
Motor Creativo

Sin Equipo. Sin Cortes. Solo Tu Agente de Vídeo IA en Acción

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.

Creación de Vídeo Nativa por Prompt

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo. Describes la idea. Agent devuelve un activo completamente construido y listo para publicar. No es necesario escribir guiones, gestionar activos ni montar contenido manualmente.

Generación de Vídeo de Extremo a Extremo

Agent gestiona todo el proceso de creación de vídeo. Escribe un guion claro y convincente basado en tu idea, selecciona imágenes que coincidan con el tono y mensaje, añade narración natural y consciente de las emociones, aplica ediciones y transiciones para un ritmo pulido, y finaliza subtítulos, temporización y ritmo para claridad y rendimiento.

Construido con Estructura e Intención

A diferencia de los flujos de trabajo tradicionales que dependen de líneas de tiempo y montaje manual, Agent construye vídeos desde cero. Cada salida está intencionalmente diseñada para coincidir con tu objetivo. Desde mensajes y ritmo hasta flujo de escena y adecuación a la audiencia. El resultado es un vídeo coherente y dirigido por un propósito.

Reseñas

Cómo Funciona el Generador de Formación Empresarial con Avatares de IA

Empodera a tus equipos de L&D para producir rápidamente vídeos de formación personalizados de alta calidad con avatares de IA y automatización inteligente. Optimiza tu eLearning empresarial.

1
Step 1
Selecciona tu Avatar de IA
Elige de una diversa biblioteca de avatares de IA preconstruidos o crea avatares de IA personalizados que representen perfectamente tu marca y necesidades de formación.
2
Step 2
Añade tu Contenido de Formación
Introduce tu guion de formación, y nuestra avanzada tecnología de texto a voz generará automáticamente voces en off de sonido natural para tu avatar de IA elegido.
3
Step 3
Personaliza con Marca y Plantillas
Mejora tu vídeo con plantillas prediseñadas, añade la marca de tu empresa e incorpora medios relevantes para crear materiales de formación atractivos y consistentes.
4
Step 4
Genera y Distribuye tu Vídeo
Genera tu vídeo de formación final en varios formatos, listo para su uso inmediato, o intégralo sin problemas con tu Sistema de Gestión de Aprendizaje (LMS) existente para un fácil despliegue.

Casos de Uso

Dale vida a cualquier foto con voz y movimiento hiperrealistas usando Avatar IV.

Educación Simplificada de Temas Complejos

.

Simplifica temas complejos y mejora la educación con avatares de IA, haciendo que la información intrincada sea accesible y atractiva para todos los aprendices.

background image

Preguntas Frecuentes

¿Cómo puede HeyGen ayudarme a crear avatares de IA personalizados para mi contenido?

HeyGen permite a los usuarios construir sus propios avatares de IA personalizados y diseñarlos, editarlos y animarlos con capacidades avanzadas. Puedes crear personas digitales únicas para mejorar tus vídeos, asegurando la consistencia de la marca en todos tus proyectos creativos.

¿Qué hace que HeyGen sea un generador de vídeos de IA efectivo para aplicaciones diversas?

HeyGen funciona como un generador de vídeos de IA todo en uno, permitiéndote transformar guiones en vídeos atractivos con avatares de IA realistas. Su editor robusto y sus extensas plantillas simplifican la creación de vídeos para marketing, eLearning y otras aplicaciones, haciendo que el contenido profesional sea accesible.

¿Pueden los avatares de IA de HeyGen soportar la creación de contenido multilingüe?

Sí, los avatares de IA de HeyGen están diseñados con soporte multilingüe, permitiéndote generar voces en off y subtítulos en varios idiomas. Esta capacidad te permite llegar sin esfuerzo a una audiencia global con contenido de vídeo localizado y profesional.

¿Las funciones de HeyGen ayudan a crear vídeos de formación atractivos para empresas?

Absolutamente, HeyGen ofrece un potente generador de formación empresarial con avatares de IA, proporcionando herramientas de creación de vídeos y plantillas específicamente para equipos de L&D. Puedes crear fácilmente cursos en línea y contenido de eLearning interactivo, que se puede integrar en tu LMS existente.

