Crea un vídeo instructivo conciso de 1 minuto que demuestre cómo los departamentos de RRHH pueden aprovechar los Avatares de AI para sesiones de formación virtual atractivas y una integración de empleados más eficiente. El estilo visual debe ser elegante y profesional, utilizando los avatares de AI de HeyGen con una voz en off segura y amigable, dirigido a gerentes de RRHH y de Aprendizaje y Desarrollo que buscan mejorar sus módulos de formación digital.

Generar Vídeo