Crea un "Video de Bienvenida Virtual con IA" de 60 segundos dirigido a nuevos empleados, utilizando un estilo visual amigable y profesional con una voz en off clara y acogedora. Este video presentará puntos esenciales de la cultura de la empresa, aprovechando los avatares de IA realistas de HeyGen para guiar a los nuevos miembros del equipo en su viaje inicial y utilizando generación de voz en off para explicaciones cristalinas.

Generar Vídeo