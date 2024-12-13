Creador de Manuales de Empleados con Avatares: Videos de RRHH Impulsados por IA

Optimiza las actualizaciones de políticas y aumenta el compromiso con manuales de video dinámicos, impulsados por texto a video avanzado.

Crea un "Video de Bienvenida Virtual con IA" de 60 segundos dirigido a nuevos empleados, utilizando un estilo visual amigable y profesional con una voz en off clara y acogedora. Este video presentará puntos esenciales de la cultura de la empresa, aprovechando los avatares de IA realistas de HeyGen para guiar a los nuevos miembros del equipo en su viaje inicial y utilizando generación de voz en off para explicaciones cristalinas.

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.

Prompt de Ejemplo 1
Imagina un video informativo de 45 segundos diseñado para empleados actuales, anunciando recientes "actualizaciones de políticas" con un estilo visual atractivo y conciso. Este "Creador de Videos de Actualización del Manual del Empleado" garantizará que la información crítica se difunda eficazmente a través de la capacidad de texto a video de HeyGen, reforzada por subtítulos automáticos para mejorar la accesibilidad.
Prompt de Ejemplo 2
Diseña un video promocional dinámico de 30 segundos dirigido a profesionales de recursos humanos y propietarios de negocios, mostrando el poder de un "creador de manuales de empleados con avatares" para optimizar flujos de trabajo. Emplea un estilo visual animado con medios de archivo vibrantes, utilizando las plantillas y escenas personalizables de HeyGen y su amplia biblioteca de medios/soporte de archivo, para resaltar cómo simplifica la creación de un "Video de IA" atractivo que cautiva a las audiencias.
Prompt de Ejemplo 3
¿Cómo puedes producir un "video explicativo" de 90 segundos enfocado en secciones específicas dentro de un "manual de empleados digital", como beneficios o políticas de TI, destinado a todos los empleados para mejorar el compromiso? Adopta una estética visual educativa y amigable con gráficos fáciles de entender, utilizando el texto a video de HeyGen para articular detalles complejos y empleando el cambio de tamaño de aspecto y exportaciones para distribución multiplataforma.
Motor Creativo

Sin Equipo. Sin Cortes. Solo Tu Agente de Vídeo IA en Acción

Creación de Vídeo Nativa por Prompt

Generación de Vídeo de Extremo a Extremo

Agent gestiona todo el proceso de creación de vídeo. Escribe un guion claro y convincente basado en tu idea, selecciona imágenes que coincidan con el tono y mensaje, añade narración natural y consciente de las emociones, aplica ediciones y transiciones para un ritmo pulido, y finaliza subtítulos, temporización y ritmo para claridad y rendimiento.

Construido con Estructura e Intención

A diferencia de los flujos de trabajo tradicionales que dependen de líneas de tiempo y montaje manual, Agent construye vídeos desde cero. Cada salida está intencionalmente diseñada para coincidir con tu objetivo. Desde mensajes y ritmo hasta flujo de escena y adecuación a la audiencia. El resultado es un vídeo coherente y dirigido por un propósito.

Reseñas

Cómo Funciona el Creador de Manuales de Empleados con Avatares

Crea manuales de empleados en video atractivos e impulsados por IA y actualizaciones de políticas sin esfuerzo, transformando texto en contenido visual dinámico con avatares de IA.

1
Step 1
Crea Tu Guion de Video
Comienza escribiendo o pegando el contenido de tu manual de empleados o actualizaciones de políticas. Nuestra plataforma utiliza texto a video desde guion, convirtiendo tu material escrito en una narrativa visual dinámica.
2
Step 2
Selecciona Tu Avatar de IA
Elige entre una amplia gama de avatares de IA para que actúe como tu presentador virtual. Esto asegura una guía profesional y consistente en pantalla para tu manual de empleados digital, haciendo que la entrega de información sea atractiva.
3
Step 3
Personaliza la Apariencia del Video
Aplica los elementos de marca de tu empresa, incluidos logotipos y colores, utilizando nuestros controles de marca intuitivos. Esto asegura que tu video del manual de empleados se alinee perfectamente con la identidad corporativa.
4
Step 4
Exporta y Distribuye
Genera tu video del manual de empleados impulsado por IA. Usa el cambio de tamaño de aspecto y exportaciones para prepararlo para varias plataformas de comunicación interna, optimizando las actualizaciones de políticas y mejorando el compromiso en la formación de empleados.

Casos de Uso

Dale vida a cualquier foto con voz y movimiento hiperrealistas usando Avatar IV.

Aclara Políticas Complejas de la Empresa

Aprovecha el video de IA para simplificar políticas y procedimientos de RRHH intrincados, haciéndolos fácilmente comprensibles y accesibles para todos los empleados.

Preguntas Frecuentes

¿Cómo puede HeyGen transformar la creación de manuales de empleados con IA?

HeyGen permite a las organizaciones crear "Videos de Manuales de Empleados con IA" atractivos utilizando "avatares de IA" a partir de texto. Esta solución "impulsada por IA" simplifica el proceso de desarrollar un "manual de empleados digital" moderno, haciendo que las políticas complejas sean más accesibles y mejorando el compromiso en la formación de empleados.

¿Puede HeyGen mejorar nuestro proceso de incorporación y comunicación interna?

Absolutamente. HeyGen permite la creación de "Videos de Bienvenida Virtual con IA" y "videos explicativos" dinámicos con "Avatares de IA" realistas, mejorando significativamente la "comunicación interna" y el compromiso de los nuevos empleados. Este enfoque personalizado para la "incorporación" ayuda a transmitir las políticas de la empresa de manera efectiva.

¿Cómo ayuda HeyGen con las actualizaciones de políticas y la marca para videos de RRHH?

HeyGen simplifica las "actualizaciones de políticas" permitiéndote generar rápidamente nuevas "actualizaciones de video de RRHH" con su función "Creador de Videos de Actualización del Manual del Empleado". Con controles de "marca" robustos y "plantillas personalizables", tus videos reflejan consistentemente la identidad de tu empresa y mantienen una apariencia profesional.

¿Qué características ofrece HeyGen para convertir documentación de texto en videos de IA?

HeyGen sobresale en convertir "documentación de texto" en contenido de "Video de IA" atractivo a través de sus capacidades avanzadas de "texto a video" y "generación de voz en off". Simplemente introduce tu "guion", y la IA de HeyGen producirá un video de alta calidad completo con audio y visuales sincronizados, adecuado para cualquier sección de un "manual de empleados".

