Crea un vídeo convincente de 45 segundos diseñado para formadores corporativos y educadores, mostrando el impacto del aprendizaje electrónico moderno y los vídeos de formación eficientes. El estilo visual debe ser elegante y profesional, incorporando elementos animados para resaltar información clave, acompañado de una voz en off clara y animada. Utiliza los avatares de AI de HeyGen y las diversas plantillas y escenas para construir rápidamente una narrativa atractiva sin una producción extensa.

Generar Vídeo