Generador de Vídeos de Aprendizaje con Avatares para Cursos Atractivos

Crea rápidamente contenido de aprendizaje atractivo con avatares de IA profesionales que captan la atención de tu audiencia.

Desarrolla un vídeo explicativo de 45 segundos para nuevos empleados en un entorno corporativo, demostrando una política de empresa compleja. El estilo visual debe ser limpio y profesional, con un avatar de IA amigable que entregue una locución clara y articulada, asegurando una fácil comprensión para el público objetivo. Este vídeo utilizará eficazmente la plataforma de vídeo de IA para una creación de contenido eficiente.

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.

Prompt de Ejemplo 1
Produce un vídeo explicativo de producto de 60 segundos dirigido a potenciales clientes interesados en una nueva herramienta SaaS. El estilo visual y de audio debe ser dinámico y moderno, con avatares de IA realistas mostrando los beneficios del producto, apoyados por una rica biblioteca de medios/contenido de archivo para un aspecto pulido. Aprovecha la capacidad de texto a vídeo desde guion para convertir rápidamente el texto de marketing en una narrativa convincente.
Prompt de Ejemplo 2
Crea un vídeo de consejo rápido de 30 segundos dirigido a propietarios de pequeñas empresas, ofreciendo consejos sobre estrategias de marketing digital. El estilo visual debe ser vibrante y rápido, complementado por una pista de audio animada, fomentando la acción de los creadores de contenido. Utilizar la función de plantillas y escenas de HeyGen agilizará la producción de este útil vídeo de aprendizaje con avatares.
Prompt de Ejemplo 3
Diseña un vídeo informativo de 50 segundos para empresas internacionales, presentando nuevas regulaciones de cumplimiento en diferentes regiones. El estilo visual debe ser pulido y accesible globalmente, con una voz profesional y subtítulos/captions claros para atender a una audiencia diversa. Esta función de soporte multilingüe, impulsada por avatares de IA, asegura una comprensión y compromiso amplios.
Copia el prompt
Pega en el cuadro de Creación
Ve cómo tu vídeo cobra vida
Motor Creativo

Sin Equipo. Sin Cortes. Solo Tu Agente de Vídeo IA en Acción

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.

Creación de Vídeo Nativa por Prompt

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo. Describes la idea. Agent devuelve un activo completamente construido y listo para publicar. No es necesario escribir guiones, gestionar activos ni montar contenido manualmente.

Generación de Vídeo de Extremo a Extremo

Agent gestiona todo el proceso de creación de vídeo. Escribe un guion claro y convincente basado en tu idea, selecciona imágenes que coincidan con el tono y mensaje, añade narración natural y consciente de las emociones, aplica ediciones y transiciones para un ritmo pulido, y finaliza subtítulos, temporización y ritmo para claridad y rendimiento.

Construido con Estructura e Intención

A diferencia de los flujos de trabajo tradicionales que dependen de líneas de tiempo y montaje manual, Agent construye vídeos desde cero. Cada salida está intencionalmente diseñada para coincidir con tu objetivo. Desde mensajes y ritmo hasta flujo de escena y adecuación a la audiencia. El resultado es un vídeo coherente y dirigido por un propósito.

Reseñas

Cómo Funciona un Generador de Vídeos de Aprendizaje con Avatares

Transforma sin esfuerzo tu contenido de aprendizaje en vídeos animados atractivos y profesionales con avatares de IA realistas, ahorrando tiempo y recursos.

1
Step 1
Pega Tu Guion de Aprendizaje
Comienza introduciendo tu contenido de formación en el editor de texto de la plataforma. Nuestra avanzada IA convertirá automáticamente tu texto en locuciones de sonido natural, listas para tu vídeo. Esto utiliza la capacidad de texto a vídeo desde guion de HeyGen.
2
Step 2
Selecciona Tu Avatar de IA
Selecciona el avatar de IA ideal de nuestra extensa colección para ser el portavoz de tu vídeo. Estos avatares realistas proporcionan una presencia atractiva en pantalla y sincronizan automáticamente los labios perfectamente con tu guion, mejorando la retención del aprendiz.
3
Step 3
Añade Visuales y Escenas
Personaliza tu vídeo con visuales atractivos añadiendo de varias plantillas y escenas pre-diseñadas. Incorpora medios de apoyo de la biblioteca integrada para reforzar los puntos clave de aprendizaje y mantener el atractivo visual a lo largo de tu vídeo de aprendizaje.
4
Step 4
Exporta Tu Vídeo de Aprendizaje
Finaliza tu contenido de aprendizaje, incluyendo subtítulos/captions generados automáticamente para máxima accesibilidad y compromiso. Una vez completo, exporta tu vídeo de alta calidad en el formato de aspecto deseado, listo para una integración perfecta en tu plataforma de aprendizaje.

Casos de Uso

Dale vida a cualquier foto con voz y movimiento hiperrealistas usando Avatar IV.

Aclara Temas Complejos

Transforma temas complejos en vídeos educativos fácilmente digeribles e impactantes utilizando avatares de IA.

Preguntas Frecuentes

¿Cómo simplifica HeyGen la creación de vídeos para e-learning y negocios?

HeyGen es una avanzada plataforma de vídeo de IA que agiliza la creación de contenido, especialmente para e-learning y vídeos explicativos de productos. Permite a los usuarios transformar texto en vídeo utilizando avatares de IA realistas y una biblioteca de plantillas profesionales, reduciendo significativamente el tiempo y la complejidad de producción.

¿Puedo crear avatares de IA personalizados o realistas con HeyGen?

Sí, HeyGen permite la creación de avatares de IA altamente realistas para actuar como portavoz de tus vídeos. Incluso puedes generar un avatar personalizado de ti mismo, asegurando un toque personal y profesional para tu contenido.

¿HeyGen admite la producción de vídeos multilingües y traducciones?

Absolutamente. HeyGen ofrece un sólido soporte multilingüe y traducciones impulsadas por IA, permitiéndote llegar a una audiencia global. Puedes generar locuciones y asegurar la precisión de sincronización labial para diversas versiones lingüísticas de tus vídeos.

¿Qué características ofrece HeyGen para la edición profesional de vídeos y branding?

HeyGen ofrece un conjunto de características para la edición profesional de vídeos, incluyendo plantillas personalizables y amplios controles de branding. Puedes incorporar tu logo, ajustar colores y utilizar una rica biblioteca de medios para producir vídeos explicativos de productos pulidos y otras comunicaciones empresariales.

