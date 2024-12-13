Crea un vídeo de 45 segundos dirigido a fundadores de startups, mostrando cómo producir actualizaciones impactantes para inversores. El estilo visual debe ser profesional y elegante, integrando visualizaciones de datos dinámicas, subrayadas por una voz en off clara y segura. Aprovecha los avatares de AI de HeyGen y la capacidad de texto a vídeo desde guion para comunicar eficazmente los Métricas Clave, asegurando el máximo compromiso con tu base de inversores.

