Generador de Formación en Diversidad de Avatares: Crea Vídeos Inclusivos de DEI
Genera vídeos de formación en diversidad atractivos y soluciones de e-learning para equipos de L&D y RRHH utilizando nuestros versátiles avatares de IA.
¿No te gusta el resultado?
Prueba uno de estos prompts.
Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.
Produce un vibrante vídeo de anuncio de 30 segundos para gerentes y líderes de equipo, destacando un sesgo inconsciente crítico y ofreciendo una solución práctica. El estilo visual debe ser dinámico y atractivo, utilizando escenas cortas e impactantes de la biblioteca de plantillas y escenas de HeyGen, acompañado de una voz en off enérgica y efectos de sonido nítidos. Esto creará vídeos de formación sobre sesgos inconscientes que resuenen.
Desarrolla una pieza de comunicación interna convincente de 60 segundos para toda la organización, lanzando una nueva iniciativa de DEI. El vídeo necesita un estilo visual inspirador, incorporando elementos de marca personalizados y medios vibrantes de la biblioteca de stock, complementado con una voz en off motivacional generada con la capacidad de generación de voz en off de HeyGen, y una partitura musical alentadora. Esto mostrará cómo el generador de formación en diversidad de avatares mejora la creación de contenido.
Crea un vídeo de resumen conciso de 45 segundos para los alumnos que completan un módulo de formación en diversidad, reforzando los puntos clave y proporcionando pasos prácticos a seguir. Visualmente, debe ser reflexivo y limpio, con un avatar de IA profesional entregando un resumen, con puntos importantes enfatizados a través de subtítulos generados por HeyGen, ambientado con una pista instrumental calmante. Esto actúa como un creador de avatares digitales efectivo en acción.
Motor Creativo
Sin Equipo. Sin Cortes. Solo Tu Agente de Vídeo IA en Acción
Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.
Creación de Vídeo Nativa por Prompt
Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo. Describes la idea. Agent devuelve un activo completamente construido y listo para publicar. No es necesario escribir guiones, gestionar activos ni montar contenido manualmente.
Generación de Vídeo de Extremo a Extremo
Agent gestiona todo el proceso de creación de vídeo. Escribe un guion claro y convincente basado en tu idea, selecciona imágenes que coincidan con el tono y mensaje, añade narración natural y consciente de las emociones, aplica ediciones y transiciones para un ritmo pulido, y finaliza subtítulos, temporización y ritmo para claridad y rendimiento.
Construido con Estructura e Intención
A diferencia de los flujos de trabajo tradicionales que dependen de líneas de tiempo y montaje manual, Agent construye vídeos desde cero. Cada salida está intencionalmente diseñada para coincidir con tu objetivo. Desde mensajes y ritmo hasta flujo de escena y adecuación a la audiencia. El resultado es un vídeo coherente y dirigido por un propósito.
Casos de Uso
Dale vida a cualquier foto con voz y movimiento hiperrealistas usando Avatar IV.
Expande el Alcance de la Formación en Diversidad.
Desarrolla de manera eficiente cursos de formación en diversidad e inclusión que eduquen y comprometan a una audiencia global.
Mejora el Compromiso en la Formación de DEI.
Aumenta la participación y retención de los alumnos en programas de diversidad utilizando contenido de vídeo dinámico impulsado por IA.
Preguntas Frecuentes
¿Cómo puede HeyGen mejorar la creación de vídeos de formación en diversidad?
HeyGen actúa como un potente Generador de Vídeos de Formación en Diversidad, permitiendo a los equipos de L&D y RRHH crear rápidamente contenido de DEI impactante. Con avatares de IA realistas y capacidades de texto a vídeo desde guion, puedes producir vídeos de formación en diversidad e inclusión de manera eficiente.
¿Qué flexibilidad creativa ofrece HeyGen para el contenido de DEI?
HeyGen proporciona un control creativo extenso a través de la personalización flexible de avatares y una amplia gama de plantillas y escenas. Esto te permite diseñar personas digitales atractivas y crear vídeos de formación sobre sesgos inconscientes que mantengan la coherencia de la marca.
¿Puede el generador de vídeos de IA de HeyGen simplificar la creación de contenido para sesiones de formación?
Absolutamente, el generador de vídeos de IA de HeyGen transforma contenido escrito en vídeos profesionales sin esfuerzo, convirtiéndolo en una herramienta ideal para la creación de vídeos para sesiones de formación. Su creación de vídeos nativa de prompts y subtítulos automáticos aseguran un flujo de trabajo eficiente y optimizado para todas tus soluciones de e-learning.
¿Cómo apoya HeyGen el alcance global de los vídeos de formación en diversidad e inclusión?
Las capacidades multilingües de HeyGen te permiten expandir el alcance de tu curso de DEI a nivel global, creando instructores de IA diversos para varias audiencias. Esto asegura que tus vídeos de formación en diversidad e inclusión sean accesibles e impactantes en todo el mundo.