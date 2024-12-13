La innovadora función de texto a vídeo de HeyGen acelera dramáticamente la creación de vídeos al convertir guiones escritos en contenido de vídeo dinámico en minutos. Este proceso de creación de vídeo nativo de la solicitud, combinado con avatares de IA y generación de voces en off, permite una producción rápida de contenido sin la necesidad de filmación tradicional.