Produce un vídeo conciso de 45 segundos diseñado para equipos corporativos internos y departamentos de RRHH, demostrando cómo agilizar las actualizaciones diarias. Presenta un avatar profesional de AI de HeyGen ofreciendo un breve informe diario sobre noticias de la empresa o cambios en las políticas. El estilo visual debe ser limpio y corporativo, con una voz en off clara y autoritaria. Utiliza la capacidad de HeyGen de convertir texto en vídeo desde un guion para transformar rápidamente anuncios escritos en contenido visual atractivo.

