Como líder en la creación de formación en ciberseguridad con avatares, HeyGen genera rápidamente vídeos atractivos utilizando sus avanzados avatares de AI y la funcionalidad de "Texto a vídeo desde guion". Esta capacidad de "Creación de Vídeo Nativa de Prompts" reduce significativamente el tiempo y esfuerzo requeridos para una educación en seguridad integral.