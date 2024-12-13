Generador de Comunicación de Crisis con Avatares: Vídeos de Respuesta Rápida

Protege tu reputación con actualizaciones rápidas en redes sociales. Usa los avatares de AI de HeyGen para entregar mensajes urgentes y asegurar una respuesta en tiempo real.

Crea un vídeo instructivo de 45 segundos dirigido a propietarios de pequeñas empresas y profesionales de relaciones públicas, demostrando cómo usar HeyGen como un Generador de Vídeos de Comunicación de Crisis para entregar mensajes urgentes. El estilo visual debe ser limpio y profesional, presentando un avatar de AI que transmita un mensaje tranquilizador con una voz en off clara y autoritaria. Destaca la facilidad de generar este vídeo directamente desde un guion utilizando la función de Texto a vídeo desde guion.

¿No te gusta el resultado?
Prueba uno de estos prompts.

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.

Prompt de Ejemplo 1
Desarrolla un vídeo dinámico de 30 segundos para gerentes de marketing y estrategas de redes sociales, mostrando cómo un Avatar Hablante de AI puede difundir rápidamente actualizaciones críticas para proteger la reputación en plataformas sociales. El estilo visual y de audio debe ser atractivo y conciso, utilizando subtítulos para accesibilidad. Enfatiza cómo los avatares de AI de HeyGen y el redimensionamiento y exportación de relación de aspecto facilitan Actualizaciones Rápidas en Redes Sociales a través de varias plataformas.
Prompt de Ejemplo 2
Produce un vídeo de comunicación corporativa de 60 segundos dirigido a departamentos de recursos humanos y equipos de comunicación interna, ilustrando el uso de HeyGen como un eficaz creador de vídeos de alerta de emergencia. La estética visual debe ser seria y empática, incorporando un avatar personalizado para mantener la coherencia de la marca. Utiliza las Plantillas y escenas de HeyGen y la generación de voz en off para crear un mensaje autoritario pero comprensivo rápidamente.
Prompt de Ejemplo 3
Elabora un vídeo pulido de 40 segundos para profesionales de relaciones públicas y gerentes de marca, demostrando cómo un Portavoz de AI puede entregar mensajes de respuesta en tiempo real mientras se adhiere a estrictos controles de marca. La presentación visual debe ser altamente profesional, integrando sin problemas elementos de marca a través del soporte de biblioteca de medios/stock. Muestra cómo los avatares de AI de HeyGen aseguran una representación de marca consistente y confiable.
step previewstep preview
Copia el prompt
step previewstep preview
Pega en el cuadro de Creación
step previewstep preview
Ve cómo tu vídeo cobra vida
imagen de fondo de una cara robóticaimagen de fondo de una cara robótica

Motor Creativo

Sin Equipo. Sin Cortes. Solo Tu Agente de Vídeo IA en Acción

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.

Creación de Vídeo Nativa por Prompt

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo. Describes la idea. Agent devuelve un activo completamente construido y listo para publicar. No es necesario escribir guiones, gestionar activos ni montar contenido manualmente.

Generación de Vídeo de Extremo a Extremo

Agent gestiona todo el proceso de creación de vídeo. Escribe un guion claro y convincente basado en tu idea, selecciona imágenes que coincidan con el tono y mensaje, añade narración natural y consciente de las emociones, aplica ediciones y transiciones para un ritmo pulido, y finaliza subtítulos, temporización y ritmo para claridad y rendimiento.

Construido con Estructura e Intención

A diferencia de los flujos de trabajo tradicionales que dependen de líneas de tiempo y montaje manual, Agent construye vídeos desde cero. Cada salida está intencionalmente diseñada para coincidir con tu objetivo. Desde mensajes y ritmo hasta flujo de escena y adecuación a la audiencia. El resultado es un vídeo coherente y dirigido por un propósito.

Reseñas

Cómo Funciona el Generador de Comunicación de Crisis con Avatares

Crea rápidamente vídeos de comunicación de crisis impactantes con avatares impulsados por AI, asegurando que tus mensajes urgentes se entreguen de manera clara y consistente para proteger tu reputación.

1
Step 1
Pega Tu Guion de Comunicación de Crisis
Comienza introduciendo tu texto crucial de comunicación de crisis, que el sistema usará para convertir automáticamente tu mensaje en contenido de vídeo a través de las capacidades de Texto a vídeo desde guion.
2
Step 2
Elige Tu Portavoz de AI
Selecciona de una diversa biblioteca de avatares de AI o sube un avatar personalizado para que sirva como tu Portavoz de AI profesional, entregando tu mensaje con claridad.
3
Step 3
Aplica la Identidad de Marca Esencial
Integra la identidad corporativa aplicando controles de marca como el logotipo y los colores de tu empresa para mantener una apariencia consistente en tu comunicación corporativa.
4
Step 4
Exporta para Distribución Rápida
Genera tu vídeo final, completo con generación de voz en off multilingüe y Generador de Subtítulos de AI, luego expórtalo instantáneamente para actualizaciones rápidas en redes sociales a través de todas las plataformas necesarias.

Casos de Uso

Dale vida a cualquier foto con voz y movimiento hiperrealistas usando Avatar IV.

Reconstruye la Confianza y Gestiona la Reputación

.

Desarrolla vídeos tranquilizadores e impactantes utilizando avatares de AI para reconstruir la confianza pública y gestionar efectivamente la reputación de tu organización después de una crisis.

background image

Preguntas Frecuentes

¿Cómo facilita HeyGen la creación rápida de vídeos de comunicación de crisis?

HeyGen actúa como un "generador de comunicación de crisis con avatares", permitiendo la producción rápida de mensajes urgentes utilizando avatares de AI y tecnología de Texto a vídeo. Esto permite a las organizaciones entregar declaraciones públicas consistentes de manera rápida, crucial para proteger la reputación y asegurar una respuesta en tiempo real.

¿Puede HeyGen proporcionar avatares de AI personalizados para mensajes de crisis específicos de la marca?

Sí, HeyGen admite la creación de avatares personalizados, permitiendo que el Portavoz de AI de tu marca entregue información crítica de manera consistente. Esto asegura que la comunicación corporativa mantenga los controles de marca y una cara familiar, incluso en situaciones de emergencia.

¿Cuáles son los beneficios clave de usar HeyGen para necesidades de creación de vídeos de alerta de emergencia?

HeyGen agiliza el proceso de creación de mensajes de comunicación de crisis con un creador de vídeos de alerta de emergencia. Sus capacidades como la generación de voz en off, subtítulos y creación rápida de contenido son ideales para distribuir mensajes urgentes rápidamente a través de varias plataformas, incluidas las Actualizaciones Rápidas en Redes Sociales.

¿Cómo puede HeyGen mejorar nuestra estrategia de comunicación corporativa durante tiempos sensibles?

HeyGen transforma la comunicación corporativa proporcionando un eficiente creador de vídeos de AI para anuncios sensibles y comunicados de prensa. Utilizar Avatares Hablantes de AI asegura una voz unificada, ayudando a los equipos de relaciones públicas a gestionar la reputación de manera efectiva a través de comunicaciones internas consistentes y distribución externa de vídeos profesionales.

