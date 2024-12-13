Creador de Vídeos de Cultura Corporativa: Aumenta el Compromiso de los Empleados

Crea avatares de IA personalizados con HeyGen para contar historias atractivas de la empresa, fomentar las comunicaciones internas y definir tu cultura corporativa única.

Crea un vídeo de bienvenida de 60 segundos para empleados, mostrando la cultura única de tu empresa a los nuevos contratados y equipos de RRHH. Utiliza un estilo visual amigable y profesional con una voz en off acogedora, aprovechando la capacidad de HeyGen para convertir texto en vídeo desde un guion, transformando sin esfuerzo el contenido escrito en una presentación pulida con un avatar de IA.

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.

Prompt de Ejemplo 1
Desarrolla un vídeo de marca empleadora de 45 segundos dirigido a posibles candidatos, ilustrando el espíritu vibrante de tu cultura corporativa. Emplea una estética visual inspiradora y moderna con una voz en off animada, e integra los avanzados avatares de IA de HeyGen para representar auténticamente los avatares de tu marca.
Prompt de Ejemplo 2
Produce una actualización de comunicaciones internas de 30 segundos para empleados actuales, entregando noticias corporativas esenciales con claridad. Adopta un estilo visual limpio y accesible y una voz en off segura, impulsada por la generación de voz en off de HeyGen para asegurar un mensaje consistente entregado por un avatar de IA personalizado.
Prompt de Ejemplo 3
Diseña un vídeo de 60 segundos celebrando los valores fundamentales de tu empresa para todos los empleados y partes interesadas externas, posicionando a tu organización como un creador de cultura corporativa de primer nivel. Presenta un diseño visual auténtico y alentador, apoyado por una voz en off cálida, y mejora la accesibilidad con subtítulos de HeyGen, presentando un presentador virtual dinámico.
step previewstep preview
Copia el prompt
step previewstep preview
Pega en el cuadro de Creación
step previewstep preview
Ve cómo tu vídeo cobra vida
Motor Creativo

Sin Equipo. Sin Cortes. Solo Tu Agente de Vídeo IA en Acción

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.

Creación de Vídeo Nativa por Prompt

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo. Describes la idea. Agent devuelve un activo completamente construido y listo para publicar. No es necesario escribir guiones, gestionar activos ni montar contenido manualmente.

Generación de Vídeo de Extremo a Extremo

Agent gestiona todo el proceso de creación de vídeo. Escribe un guion claro y convincente basado en tu idea, selecciona imágenes que coincidan con el tono y mensaje, añade narración natural y consciente de las emociones, aplica ediciones y transiciones para un ritmo pulido, y finaliza subtítulos, temporización y ritmo para claridad y rendimiento.

Construido con Estructura e Intención

A diferencia de los flujos de trabajo tradicionales que dependen de líneas de tiempo y montaje manual, Agent construye vídeos desde cero. Cada salida está intencionalmente diseñada para coincidir con tu objetivo. Desde mensajes y ritmo hasta flujo de escena y adecuación a la audiencia. El resultado es un vídeo coherente y dirigido por un propósito.

Reseñas

Cómo Funciona el Creador de Cultura Corporativa con Avatares

Crea sin esfuerzo vídeos atractivos de cultura corporativa utilizando avatares de IA personalizados para compartir la historia y los valores de tu empresa con precisión e impacto.

1
Step 1
Crea tu Avatar de IA Personalizado
Comienza diseñando o seleccionando tu avatar de IA personalizado, asegurándote de que represente perfectamente la identidad única de tu marca. Esto aprovecha la poderosa función de avatares de IA de HeyGen para dar vida a tu visión.
2
Step 2
Añade tu Mensaje de Cultura Corporativa
Pega tu guion preparado en la plataforma. Nuestra capacidad de texto a vídeo desde guion generará automáticamente el diálogo para tu avatar de IA, haciendo que la creación de contenido sea fluida.
3
Step 3
Aplica la Identidad Visual de tu Marca
Integra el logo de tu empresa, colores y otros elementos visuales usando nuestros controles intuitivos de Branding. Esto asegura que cada vídeo refleje tus identidades digitales consistentes y refuerce tu marca empleadora.
4
Step 4
Genera y Comparte tu Contenido de Vídeo
Con tu avatar y contenido listos, finaliza tu vídeo. Utiliza el redimensionamiento de relación de aspecto y exportaciones para adaptar tus vídeos corporativos a varias plataformas y alcanzar efectivamente a tu audiencia interna o externa.

Casos de Uso

Dale vida a cualquier foto con voz y movimiento hiperrealistas usando Avatar IV.

Genera vídeos y clips atractivos para redes sociales en minutos

.

Crea rápidamente contenido de vídeo impactante para la marca empleadora y las comunicaciones internas, mostrando efectivamente tu vibrante cultura empresarial.

background image

Preguntas Frecuentes

¿Cómo puede HeyGen mejorar nuestros vídeos de cultura corporativa y marca empleadora?

HeyGen te permite crear vídeos atractivos de cultura corporativa y marca empleadora utilizando avatares de IA realistas y capacidades intuitivas de texto a vídeo. Esto permite un contenido de vídeo consistente y atractivo para mostrar los valores de tu empresa y fomentar una fuerte cultura corporativa.

¿Qué hace que los avatares de IA personalizados de HeyGen sean ideales para un mensaje de marca consistente?

HeyGen permite la creación de avatares de IA personalizados que actúan como presentadores virtuales, asegurando una identidad digital consistente en todas tus comunicaciones de vídeo. Estos avatares de marca pueden adaptarse para reflejar tus visuales y mensajes de marca, escalando tu producción sin esfuerzo.

¿Puede HeyGen agilizar las comunicaciones internas y los procesos de incorporación de empleados?

Absolutamente, HeyGen es una herramienta poderosa para las comunicaciones internas y la incorporación de empleados, permitiéndote generar rápidamente materiales de formación atractivos y vídeos de incorporación. Aprovecha los Agentes de Vídeo de IA para entregar mensajes consistentes a los nuevos empleados o para actualizaciones a nivel de empresa.

¿Cómo apoya HeyGen la creación de contenido de vídeo multilingüe para una audiencia global?

HeyGen facilita la producción de contenido de vídeo multilingüe permitiendo que tus avatares de IA hablen en múltiples idiomas con voz en off de IA. Esta escalabilidad global asegura que tus mensajes resuenen con audiencias diversas en todo el mundo, reflejando varias culturas y valores.

