Crea un vídeo de bienvenida de 60 segundos para empleados, mostrando la cultura única de tu empresa a los nuevos contratados y equipos de RRHH. Utiliza un estilo visual amigable y profesional con una voz en off acogedora, aprovechando la capacidad de HeyGen para convertir texto en vídeo desde un guion, transformando sin esfuerzo el contenido escrito en una presentación pulida con un avatar de IA.

