Creador de Vídeos de Cultura Corporativa: Aumenta el Compromiso de los Empleados
Crea avatares de IA personalizados con HeyGen para contar historias atractivas de la empresa, fomentar las comunicaciones internas y definir tu cultura corporativa única.
Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.
Desarrolla un vídeo de marca empleadora de 45 segundos dirigido a posibles candidatos, ilustrando el espíritu vibrante de tu cultura corporativa. Emplea una estética visual inspiradora y moderna con una voz en off animada, e integra los avanzados avatares de IA de HeyGen para representar auténticamente los avatares de tu marca.
Produce una actualización de comunicaciones internas de 30 segundos para empleados actuales, entregando noticias corporativas esenciales con claridad. Adopta un estilo visual limpio y accesible y una voz en off segura, impulsada por la generación de voz en off de HeyGen para asegurar un mensaje consistente entregado por un avatar de IA personalizado.
Diseña un vídeo de 60 segundos celebrando los valores fundamentales de tu empresa para todos los empleados y partes interesadas externas, posicionando a tu organización como un creador de cultura corporativa de primer nivel. Presenta un diseño visual auténtico y alentador, apoyado por una voz en off cálida, y mejora la accesibilidad con subtítulos de HeyGen, presentando un presentador virtual dinámico.
Motor Creativo
Sin Equipo. Sin Cortes. Solo Tu Agente de Vídeo IA en Acción
Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.
Creación de Vídeo Nativa por Prompt
Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo. Describes la idea. Agent devuelve un activo completamente construido y listo para publicar. No es necesario escribir guiones, gestionar activos ni montar contenido manualmente.
Generación de Vídeo de Extremo a Extremo
Agent gestiona todo el proceso de creación de vídeo. Escribe un guion claro y convincente basado en tu idea, selecciona imágenes que coincidan con el tono y mensaje, añade narración natural y consciente de las emociones, aplica ediciones y transiciones para un ritmo pulido, y finaliza subtítulos, temporización y ritmo para claridad y rendimiento.
Construido con Estructura e Intención
A diferencia de los flujos de trabajo tradicionales que dependen de líneas de tiempo y montaje manual, Agent construye vídeos desde cero. Cada salida está intencionalmente diseñada para coincidir con tu objetivo. Desde mensajes y ritmo hasta flujo de escena y adecuación a la audiencia. El resultado es un vídeo coherente y dirigido por un propósito.
Casos de Uso
Dale vida a cualquier foto con voz y movimiento hiperrealistas usando Avatar IV.
Aumenta el compromiso y la retención en la formación con IA.
Mejora la incorporación de empleados y el aprendizaje continuo con vídeos dinámicos de avatares de IA, haciendo que la formación sea más atractiva y memorable para tu equipo.
Inspira y eleva a las audiencias con vídeos motivacionales.
Entrega mensajes de liderazgo convincentes y refuerza los valores fundamentales de la empresa a través de vídeos impulsados por IA que fomentan una cultura corporativa positiva y unificada.
Preguntas Frecuentes
¿Cómo puede HeyGen mejorar nuestros vídeos de cultura corporativa y marca empleadora?
HeyGen te permite crear vídeos atractivos de cultura corporativa y marca empleadora utilizando avatares de IA realistas y capacidades intuitivas de texto a vídeo. Esto permite un contenido de vídeo consistente y atractivo para mostrar los valores de tu empresa y fomentar una fuerte cultura corporativa.
¿Qué hace que los avatares de IA personalizados de HeyGen sean ideales para un mensaje de marca consistente?
HeyGen permite la creación de avatares de IA personalizados que actúan como presentadores virtuales, asegurando una identidad digital consistente en todas tus comunicaciones de vídeo. Estos avatares de marca pueden adaptarse para reflejar tus visuales y mensajes de marca, escalando tu producción sin esfuerzo.
¿Puede HeyGen agilizar las comunicaciones internas y los procesos de incorporación de empleados?
Absolutamente, HeyGen es una herramienta poderosa para las comunicaciones internas y la incorporación de empleados, permitiéndote generar rápidamente materiales de formación atractivos y vídeos de incorporación. Aprovecha los Agentes de Vídeo de IA para entregar mensajes consistentes a los nuevos empleados o para actualizaciones a nivel de empresa.
¿Cómo apoya HeyGen la creación de contenido de vídeo multilingüe para una audiencia global?
HeyGen facilita la producción de contenido de vídeo multilingüe permitiendo que tus avatares de IA hablen en múltiples idiomas con voz en off de IA. Esta escalabilidad global asegura que tus mensajes resuenen con audiencias diversas en todo el mundo, reflejando varias culturas y valores.