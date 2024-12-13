Generador de Cultura Corporativa con Avatares para Equipos Comprometidos

Produce un vídeo de comunicaciones internas de 30 segundos para equipos de RRHH, con un avatar de IA profesional explicando una nueva iniciativa de bienestar de la empresa con un estilo de audio claro y motivador, fácilmente generado usando Texto a vídeo desde el guion para aumentar el compromiso de los empleados.

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.

Prompt de Ejemplo 1
Crea un vídeo de incorporación de 45 segundos para nuevos empleados, donde un avatar de IA personalizado, diseñado para encarnar una cultura empresarial acogedora, presenta los valores clave en un estilo visual moderno e informativo, utilizando eficazmente las Plantillas y escenas de HeyGen para una rápida generación de vídeos.
Prompt de Ejemplo 2
Desarrolla un vídeo promocional de 60 segundos dirigido a equipos de marketing, mostrando cómo ahorrar tiempo creando rápidamente explicativos de productos; un avatar de IA entrega un mensaje dinámico y persuasivo, con puntos cruciales resaltados por Subtítulos/captions para un mayor alcance.
Prompt de Ejemplo 3
Diseña un vídeo conceptual creativo de 30 segundos para creadores de contenido, ilustrando las vastas posibilidades de personalización de avatares para diversos mensajes de marca, entregado por un avatar de IA juguetón cuyo guion se transforma sin problemas en vídeo usando Texto a vídeo desde el guion.
Cómo Funciona el Generador de Cultura Corporativa con Avatares

Potencia tus comunicaciones internas y el compromiso de los empleados con vídeos personalizados de avatares de IA realistas, sin necesidad de filmación.

1
Step 1
Elige Tu Avatar de IA
Selecciona de una diversa biblioteca o utiliza nuestro "generador de avatares de IA" para crear una persona digital que encarne perfectamente la identidad única de tu organización.
2
Step 2
Pega Tu Guion
Introduce tu texto deseado, y nuestra función de "Texto a vídeo desde el guion" transformará automáticamente tu mensaje escrito en contenido hablado realista para tu avatar.
3
Step 3
Aplica Branding y Plantillas
Personaliza la estética de tu vídeo aplicando "plantillas" profesionales y utilizando controles de escena para asegurar la consistencia de la marca y comunicaciones internas efectivas.
4
Step 4
Exporta y Comparte Tu Vídeo
Finaliza y descarga tus "vídeos de Avatar de IA" de alta calidad para una distribución fluida a través de varios canales de comunicación interna, mejorando el compromiso de los empleados.

Preguntas Frecuentes

¿Cómo puede HeyGen ayudarme a crear un avatar de IA personalizado?

HeyGen te permite diseñar tu propio avatar de IA personalizado, ofreciendo amplias opciones de personalización de avatares para que coincidan con el estilo único de tu marca. Esto asegura que tus vídeos de Avatar de IA estén perfectamente alineados con tu visión creativa sin necesidad de filmación.

¿Qué es la función de Texto a vídeo desde el guion de HeyGen?

La función de Texto a vídeo desde el guion de HeyGen revoluciona la generación de vídeos transformando contenido escrito en vídeos de Avatar de IA atractivos sin esfuerzo. Simplemente introduce tu guion, y HeyGen genera contenido de vídeo profesional al instante, proporcionando una poderosa herramienta creativa.

¿HeyGen ofrece plantillas para ayudar con la generación de vídeos?

Sí, HeyGen proporciona una diversa biblioteca de plantillas y escenas profesionales para optimizar tu proceso de generación de vídeos. Estos diseños preestablecidos simplifican la creación de vídeos de Avatar de IA de alta calidad, mejorando tu producción creativa y eficiencia.

¿Puede HeyGen producir avatares de IA realistas para mi contenido?

HeyGen se especializa en crear avatares de IA increíblemente realistas que dan vida a tus mensajes en tus vídeos de Avatar de IA. Nuestra tecnología avanzada asegura una generación de vídeos altamente realista, perfecta para una amplia gama de aplicaciones creativas y comunicaciones internas.

