Generador de Cultura Corporativa con Avatares para Equipos Comprometidos
Eleva el compromiso de los empleados y optimiza las comunicaciones internas para equipos de RRHH usando poderosos avatares de IA.
Crea un vídeo de incorporación de 45 segundos para nuevos empleados, donde un avatar de IA personalizado, diseñado para encarnar una cultura empresarial acogedora, presenta los valores clave en un estilo visual moderno e informativo, utilizando eficazmente las Plantillas y escenas de HeyGen para una rápida generación de vídeos.
Desarrolla un vídeo promocional de 60 segundos dirigido a equipos de marketing, mostrando cómo ahorrar tiempo creando rápidamente explicativos de productos; un avatar de IA entrega un mensaje dinámico y persuasivo, con puntos cruciales resaltados por Subtítulos/captions para un mayor alcance.
Diseña un vídeo conceptual creativo de 30 segundos para creadores de contenido, ilustrando las vastas posibilidades de personalización de avatares para diversos mensajes de marca, entregado por un avatar de IA juguetón cuyo guion se transforma sin problemas en vídeo usando Texto a vídeo desde el guion.
Motor Creativo
Sin Equipo. Sin Cortes. Solo Tu Agente de Vídeo IA en Acción
Creación de Vídeo Nativa por Prompt
Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo. Describes la idea. Agent devuelve un activo completamente construido y listo para publicar. No es necesario escribir guiones, gestionar activos ni montar contenido manualmente.
Generación de Vídeo de Extremo a Extremo
Agent gestiona todo el proceso de creación de vídeo. Escribe un guion claro y convincente basado en tu idea, selecciona imágenes que coincidan con el tono y mensaje, añade narración natural y consciente de las emociones, aplica ediciones y transiciones para un ritmo pulido, y finaliza subtítulos, temporización y ritmo para claridad y rendimiento.
Construido con Estructura e Intención
A diferencia de los flujos de trabajo tradicionales que dependen de líneas de tiempo y montaje manual, Agent construye vídeos desde cero. Cada salida está intencionalmente diseñada para coincidir con tu objetivo. Desde mensajes y ritmo hasta flujo de escena y adecuación a la audiencia. El resultado es un vídeo coherente y dirigido por un propósito.
Casos de Uso
Dale vida a cualquier foto con voz y movimiento hiperrealistas usando Avatar IV.
Mejora la Formación y el Desarrollo de Empleados.
Mejora el aprendizaje corporativo creando módulos de formación dirigidos por avatares de IA atractivos, mejorando la retención de conocimientos y el desarrollo de habilidades de los empleados.
Optimiza la Incorporación y los Cursos Internos.
Desarrolla cursos de incorporación y formación interna completos más rápido con avatares de IA, asegurando un mensaje consistente y accesibilidad global para los empleados.
Preguntas Frecuentes
¿Cómo puede HeyGen ayudarme a crear un avatar de IA personalizado?
HeyGen te permite diseñar tu propio avatar de IA personalizado, ofreciendo amplias opciones de personalización de avatares para que coincidan con el estilo único de tu marca. Esto asegura que tus vídeos de Avatar de IA estén perfectamente alineados con tu visión creativa sin necesidad de filmación.
¿Qué es la función de Texto a vídeo desde el guion de HeyGen?
La función de Texto a vídeo desde el guion de HeyGen revoluciona la generación de vídeos transformando contenido escrito en vídeos de Avatar de IA atractivos sin esfuerzo. Simplemente introduce tu guion, y HeyGen genera contenido de vídeo profesional al instante, proporcionando una poderosa herramienta creativa.
¿HeyGen ofrece plantillas para ayudar con la generación de vídeos?
Sí, HeyGen proporciona una diversa biblioteca de plantillas y escenas profesionales para optimizar tu proceso de generación de vídeos. Estos diseños preestablecidos simplifican la creación de vídeos de Avatar de IA de alta calidad, mejorando tu producción creativa y eficiencia.
¿Puede HeyGen producir avatares de IA realistas para mi contenido?
HeyGen se especializa en crear avatares de IA increíblemente realistas que dan vida a tus mensajes en tus vídeos de Avatar de IA. Nuestra tecnología avanzada asegura una generación de vídeos altamente realista, perfecta para una amplia gama de aplicaciones creativas y comunicaciones internas.