Creador de Vídeos de Cumplimiento con Avatares: Simplifica la Formación con IA
Crea vídeos de formación sobre cumplimiento atractivos sin esfuerzo con los avanzados avatares de IA de HeyGen.
¿No te gusta el resultado?
Prueba uno de estos prompts.
Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.
Desarrolla un vídeo de 1,5 minutos diseñado para una fuerza laboral global, centrado en una nueva actualización de software utilizando la capacidad de texto a vídeo de HeyGen para garantizar la precisión en las traducciones. El estilo visual debe ser limpio y moderno, incorporando diversos avatares de IA para representar equipos globales, con subtítulos automáticos en varios idiomas para facilitar una formación integral de los empleados para equipos internacionales.
Produce un vídeo explicativo de 2 minutos dirigido a oficiales de cumplimiento de TI y equipos de seguridad de datos, detallando la adhesión de la empresa a las regulaciones de Cumplimiento SOC 2 y GDPR. Utiliza avatares de IA para presentar información compleja de manera clara, empleando un estilo visual serio, autoritario pero accesible, con visualizaciones de datos del soporte de la biblioteca de medios/stock. El audio debe contar con una voz calmada y experta, asegurando que se comprendan los protocolos de seguridad críticos.
Crea un vídeo conciso de 45 segundos para gerentes de comunicaciones internas, demostrando cómo la Plataforma de Vídeo de IA agiliza las presentaciones de informes trimestrales. Emplea plantillas y escenas dinámicas para un estilo visual rápido y amigable, haciendo que los datos complejos sean digeribles. Este vídeo debe resaltar la creación eficiente de contenido, listo para una rápida distribución a través de varios canales utilizando el cambio de tamaño de relación de aspecto y exportaciones para una visualización óptima.
Motor Creativo
Sin Equipo. Sin Cortes. Solo Tu Agente de Vídeo IA en Acción
Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.
Creación de Vídeo Nativa por Prompt
Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo. Describes la idea. Agent devuelve un activo completamente construido y listo para publicar. No es necesario escribir guiones, gestionar activos ni montar contenido manualmente.
Generación de Vídeo de Extremo a Extremo
Agent gestiona todo el proceso de creación de vídeo. Escribe un guion claro y convincente basado en tu idea, selecciona imágenes que coincidan con el tono y mensaje, añade narración natural y consciente de las emociones, aplica ediciones y transiciones para un ritmo pulido, y finaliza subtítulos, temporización y ritmo para claridad y rendimiento.
Construido con Estructura e Intención
A diferencia de los flujos de trabajo tradicionales que dependen de líneas de tiempo y montaje manual, Agent construye vídeos desde cero. Cada salida está intencionalmente diseñada para coincidir con tu objetivo. Desde mensajes y ritmo hasta flujo de escena y adecuación a la audiencia. El resultado es un vídeo coherente y dirigido por un propósito.
Casos de Uso
Dale vida a cualquier foto con voz y movimiento hiperrealistas usando Avatar IV.
Escalar la Formación sobre Cumplimiento Globalmente.
Desarrolle eficientemente numerosos cursos y llegue a una fuerza laboral diversa y mundial con conocimientos esenciales sobre cumplimiento.
Mejorar el Compromiso en la Formación.
Utilice vídeos potenciados por IA para aumentar significativamente el compromiso de los empleados y la retención de información crítica sobre cumplimiento.
Preguntas Frecuentes
¿Cómo facilita HeyGen la creación de vídeos de formación sobre cumplimiento profesional?
HeyGen simplifica la producción de "vídeos de formación sobre cumplimiento" de alta calidad convirtiendo "texto a vídeo" utilizando "avatares de IA" realistas y "generación de voz en off". Esta plataforma asegura un mensaje consistente y puede ser utilizada para varios "vídeos de formación" de manera eficiente.
¿Puede HeyGen integrarse con plataformas LMS existentes para contenido de formación de empleados?
Sí, HeyGen admite una robusta "integración LMS" y permite la "exportación SCORM", lo que facilita la implementación de vídeos de "formación de empleados" dentro de su sistema de gestión de aprendizaje existente. Esto asegura la compatibilidad del contenido y simplifica la distribución de sus materiales educativos.
¿Qué controles de marca ofrece HeyGen para avatares de IA personalizados y contenido de vídeo?
HeyGen proporciona completos "controles de marca", permitiéndole integrar el logotipo, colores y fuentes de su empresa directamente en sus vídeos y con "avatares de IA personalizados". Esto asegura que todo su "contenido de marketing" y comunicaciones internas mantengan una identidad de marca consistente.
¿HeyGen admite la creación de vídeos multilingües y el cambio de tamaño de relación de aspecto para diversas plataformas?
Absolutamente. HeyGen cuenta con un sólido "soporte multilingüe" para crear vídeos en varios idiomas, ampliando su alcance global sin esfuerzo. Además, la plataforma ofrece un flexible "cambio de tamaño de relación de aspecto y exportaciones" para optimizar su contenido para diferentes plataformas y dispositivos.