Generador de Recordatorios de Cumplimiento con Avatares: Crea Formación Atractiva

Crea rápidamente vídeos de formación en cumplimiento atractivos y mejora el compromiso de los empleados con nuestros avatares inteligentes de IA.

Produce un vídeo de formación de 45 segundos dirigido a nuevos empleados o aquellos que necesiten una actualización rápida de políticas, demostrando cómo un avatar personalizado de IA puede ofrecer un recordatorio de cumplimiento personalizado. El estilo visual debe ser profesional y amigable, con una generación de voz en off clara y concisa, asegurando un tono acogedor para la información esencial.

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.

Prompt de Ejemplo 1
Desarrolla un vídeo instructivo de 60 segundos dirigido a gerentes de recursos humanos y coordinadores de formación, ilustrando el proceso fluido de transformar documentos de políticas existentes en vídeos dinámicos de formación en cumplimiento. El estilo visual y de audio debe ser moderno, limpio y educativo, mostrando el poder de Texto a vídeo desde el guion junto con varios Plantillas y escenas para agilizar la creación de contenido.
Prompt de Ejemplo 2
Crea un vídeo promocional dinámico de 30 segundos para equipos de comunicación interna y especialistas en L&D, destacando el uso innovador de la IA generativa para mejorar el compromiso de los empleados en la formación en cumplimiento. El vídeo debe presentar diversos visuales de la biblioteca de medios/soporte de stock y Subtítulos/captions claros, manteniendo un estilo audiovisual enérgico e inclusivo para captar la atención.
Prompt de Ejemplo 3
Diseña un vídeo corporativo pulido de 75 segundos destinado a ejecutivos corporativos y oficiales de cumplimiento, mostrando la eficiencia y profesionalismo del Generador de Avatares de IA para la difusión crítica de políticas. El estilo visual debe ser autoritario e impactante, enfatizando cómo los avatares de IA de HeyGen contribuyen significativamente al ahorro de costos, con demostraciones de redimensionamiento de relación de aspecto y exportaciones para varias plataformas.
Motor Creativo

Sin Equipo. Sin Cortes. Solo Tu Agente de Vídeo IA en Acción

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.

Creación de Vídeo Nativa por Prompt

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo. Describes la idea. Agent devuelve un activo completamente construido y listo para publicar. No es necesario escribir guiones, gestionar activos ni montar contenido manualmente.

Generación de Vídeo de Extremo a Extremo

Agent gestiona todo el proceso de creación de vídeo. Escribe un guion claro y convincente basado en tu idea, selecciona imágenes que coincidan con el tono y mensaje, añade narración natural y consciente de las emociones, aplica ediciones y transiciones para un ritmo pulido, y finaliza subtítulos, temporización y ritmo para claridad y rendimiento.

Construido con Estructura e Intención

A diferencia de los flujos de trabajo tradicionales que dependen de líneas de tiempo y montaje manual, Agent construye vídeos desde cero. Cada salida está intencionalmente diseñada para coincidir con tu objetivo. Desde mensajes y ritmo hasta flujo de escena y adecuación a la audiencia. El resultado es un vídeo coherente y dirigido por un propósito.

Cómo Funciona el Generador de Recordatorios de Cumplimiento con Avatares

Genera vídeos de formación en cumplimiento impactantes rápida y fácilmente aprovechando avatares de IA y herramientas de edición intuitivas para un acabado profesional.

1
Step 1
Selecciona tu Avatar de IA
Elige entre una amplia gama de avatares de IA realistas para ser el presentador profesional de tu recordatorio de cumplimiento, asegurando una experiencia visual atractiva.
2
Step 2
Pega tu Guion de Formación
Simplemente pega tu contenido de cumplimiento, y nuestra capacidad de texto a vídeo desde el guion convertirá tu texto en una voz en off de sonido natural para tu avatar elegido.
3
Step 3
Aplica Marca y Visuales
Mejora tu vídeo utilizando controles de marca para añadir el logotipo de tu empresa, colores de marca y seleccionando escenas o medios de fondo apropiados para un aspecto pulido.
4
Step 4
Exporta tu Vídeo de Recordatorio
Genera tus vídeos de formación en cumplimiento de alta calidad utilizando nuestra función de redimensionamiento de relación de aspecto y exportaciones, listos para su distribución a tu equipo o integración con tu LMS.

Aclara Temas Complejos de Cumplimiento

Desglosa reglas y políticas de cumplimiento intrincadas en recordatorios de vídeo fácilmente comprensibles utilizando avatares de IA para una comunicación más clara.

Preguntas Frecuentes

¿Cómo permite HeyGen la generación creativa de avatares de IA para vídeos?

HeyGen empodera a los usuarios para crear vídeos de avatares personalizados con expresiones faciales altamente realistas y personalización flexible de avatares. Nuestro avanzado Generador de Avatares de IA transforma texto en avatares digitales atractivos, haciendo que la creación de vídeos sea accesible para cualquier creador de contenido.

¿Qué características creativas ofrece HeyGen para transformar texto en vídeo?

La plataforma de texto a vídeo de HeyGen proporciona una experiencia fluida para convertir guiones en vídeos brillantes. Los usuarios pueden aprovechar plantillas de vídeo personalizables, diversas escenas y capacidades avanzadas de sincronización labial para crear contenido atractivo con facilidad.

¿Puedo personalizar los elementos visuales y la marca de mis vídeos con HeyGen?

Absolutamente, HeyGen ofrece amplias opciones de personalización visual, incluyendo personalización de fondos y controles de marca. Puedes integrar fácilmente tu logotipo y colores de marca para asegurar que cada vídeo se alinee perfectamente con tu visión creativa.

¿Cómo puede HeyGen mejorar mi flujo de trabajo de producción de vídeos?

HeyGen agiliza la creación de vídeos proporcionando una interfaz fácil de usar para generar vídeos de alta calidad rápidamente. Con características como generación de voz en off y subtítulos/captions, puedes producir contenido profesional de manera eficiente y aumentar el compromiso de los empleados.

