Desarrolla un vídeo instructivo de 60 segundos dirigido a gerentes de recursos humanos y coordinadores de formación, ilustrando el proceso fluido de transformar documentos de políticas existentes en vídeos dinámicos de formación en cumplimiento. El estilo visual y de audio debe ser moderno, limpio y educativo, mostrando el poder de Texto a vídeo desde el guion junto con varios Plantillas y escenas para agilizar la creación de contenido.
Crea un vídeo promocional dinámico de 30 segundos para equipos de comunicación interna y especialistas en L&D, destacando el uso innovador de la IA generativa para mejorar el compromiso de los empleados en la formación en cumplimiento. El vídeo debe presentar diversos visuales de la biblioteca de medios/soporte de stock y Subtítulos/captions claros, manteniendo un estilo audiovisual enérgico e inclusivo para captar la atención.
Diseña un vídeo corporativo pulido de 75 segundos destinado a ejecutivos corporativos y oficiales de cumplimiento, mostrando la eficiencia y profesionalismo del Generador de Avatares de IA para la difusión crítica de políticas. El estilo visual debe ser autoritario e impactante, enfatizando cómo los avatares de IA de HeyGen contribuyen significativamente al ahorro de costos, con demostraciones de redimensionamiento de relación de aspecto y exportaciones para varias plataformas.
Motor Creativo
Sin Equipo. Sin Cortes. Solo Tu Agente de Vídeo IA en Acción
Creación de Vídeo Nativa por Prompt
Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo. Describes la idea. Agent devuelve un activo completamente construido y listo para publicar. No es necesario escribir guiones, gestionar activos ni montar contenido manualmente.
Generación de Vídeo de Extremo a Extremo
Agent gestiona todo el proceso de creación de vídeo. Escribe un guion claro y convincente basado en tu idea, selecciona imágenes que coincidan con el tono y mensaje, añade narración natural y consciente de las emociones, aplica ediciones y transiciones para un ritmo pulido, y finaliza subtítulos, temporización y ritmo para claridad y rendimiento.
Construido con Estructura e Intención
A diferencia de los flujos de trabajo tradicionales que dependen de líneas de tiempo y montaje manual, Agent construye vídeos desde cero. Cada salida está intencionalmente diseñada para coincidir con tu objetivo. Desde mensajes y ritmo hasta flujo de escena y adecuación a la audiencia. El resultado es un vídeo coherente y dirigido por un propósito.
Casos de Uso
Dale vida a cualquier foto con voz y movimiento hiperrealistas usando Avatar IV.
Expande el Alcance de la Formación en Cumplimiento.
Genera de manera eficiente recordatorios de formación en cumplimiento completos y distribúyelos a una fuerza laboral global.
Mejora el Compromiso en Cumplimiento.
Mejora la retención de conocimiento y aumenta el compromiso de los empleados en los recordatorios de cumplimiento con vídeos dinámicos impulsados por IA.
Preguntas Frecuentes
¿Cómo permite HeyGen la generación creativa de avatares de IA para vídeos?
HeyGen empodera a los usuarios para crear vídeos de avatares personalizados con expresiones faciales altamente realistas y personalización flexible de avatares. Nuestro avanzado Generador de Avatares de IA transforma texto en avatares digitales atractivos, haciendo que la creación de vídeos sea accesible para cualquier creador de contenido.
¿Qué características creativas ofrece HeyGen para transformar texto en vídeo?
La plataforma de texto a vídeo de HeyGen proporciona una experiencia fluida para convertir guiones en vídeos brillantes. Los usuarios pueden aprovechar plantillas de vídeo personalizables, diversas escenas y capacidades avanzadas de sincronización labial para crear contenido atractivo con facilidad.
¿Puedo personalizar los elementos visuales y la marca de mis vídeos con HeyGen?
Absolutamente, HeyGen ofrece amplias opciones de personalización visual, incluyendo personalización de fondos y controles de marca. Puedes integrar fácilmente tu logotipo y colores de marca para asegurar que cada vídeo se alinee perfectamente con tu visión creativa.
¿Cómo puede HeyGen mejorar mi flujo de trabajo de producción de vídeos?
HeyGen agiliza la creación de vídeos proporcionando una interfaz fácil de usar para generar vídeos de alta calidad rápidamente. Con características como generación de voz en off y subtítulos/captions, puedes producir contenido profesional de manera eficiente y aumentar el compromiso de los empleados.