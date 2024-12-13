Crea un vibrante vídeo de 60 segundos "Creador de Resúmenes de Empresa con Avatar" diseñado para potenciales inversores y nuevos clientes, mostrando la visión y el equipo de una startup. El estilo visual debe ser moderno y elegante, utilizando "avatares AI" que exuden profesionalismo, complementados por una voz en off enérgica y segura. Este vídeo aprovechará la robusta capacidad de "avatares AI" de HeyGen para dar vida a la historia de la empresa sin necesidad de actores en vivo, junto con una generación de "Voz en off" fluida para una pista de audio pulida.

