Crea un vibrante vídeo de 60 segundos "Creador de Resúmenes de Empresa con Avatar" diseñado para potenciales inversores y nuevos clientes, mostrando la visión y el equipo de una startup. El estilo visual debe ser moderno y elegante, utilizando "avatares AI" que exuden profesionalismo, complementados por una voz en off enérgica y segura. Este vídeo aprovechará la robusta capacidad de "avatares AI" de HeyGen para dar vida a la historia de la empresa sin necesidad de actores en vivo, junto con una generación de "Voz en off" fluida para una pista de audio pulida.

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.

Prompt de Ejemplo 1
Desarrolla un convincente "vídeo explicativo de producto" de 45 segundos dirigido a propietarios de pequeñas empresas y equipos de marketing, ilustrando cómo una nueva solución de software simplifica sus tareas diarias. La estética visual debe ser limpia y atractiva, con grabaciones de pantalla claras o gráficos animados que destaquen las características clave, apoyados por un estilo de audio amigable e informativo. Utiliza la función "Texto a vídeo desde guion" de HeyGen para convertir rápidamente un guion detallado en una presentación dinámica, mejorada con "Plantillas y escenas" pre-diseñadas para mantener una apariencia de marca consistente.
Prompt de Ejemplo 2
Diseña un innovador vídeo de 30 segundos para gestores de marca y especialistas en marketing digital que buscan contenido único, centrado en la creación de un "Avatar Personalizado" que encarne la personalidad de su marca. El estilo visual debe ser dinámico y vibrante, reflejando los colores y la estética de la marca, con el avatar transmitiendo un mensaje carismático. Esta propuesta requiere el uso de los avanzados "avatares AI" de HeyGen para crear un representante de marca distintivo, integrando elementos visuales personalizados a través del "Soporte de biblioteca de medios/stock" para crear "resúmenes de vídeo altamente atractivos."
Prompt de Ejemplo 3
Produce un vídeo tutorial conciso de 50 segundos dirigido a profesionales ocupados y creadores de contenido nuevos en herramientas de vídeo AI, demostrando la facilidad de "Creación de Vídeo" usando una entrada basada en texto. El enfoque visual debe ser simple e intuitivo, guiando a los espectadores paso a paso a través de la plataforma, con un tono tranquilizador y alentador. Este vídeo debe resaltar cómo la capacidad de "Texto a vídeo desde guion" de HeyGen transforma texto simple en contenido profesional, asegurando accesibilidad y claridad con "Subtítulos/captions" automáticos.
Copia el prompt
Pega en el cuadro de Creación
Ve cómo tu vídeo cobra vida
Motor Creativo

Sin Equipo. Sin Cortes. Solo Tu Agente de Vídeo IA en Acción

Creación de Vídeo Nativa por Prompt

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo. Describes la idea. Agent devuelve un activo completamente construido y listo para publicar. No es necesario escribir guiones, gestionar activos ni montar contenido manualmente.

Generación de Vídeo de Extremo a Extremo

Agent gestiona todo el proceso de creación de vídeo. Escribe un guion claro y convincente basado en tu idea, selecciona imágenes que coincidan con el tono y mensaje, añade narración natural y consciente de las emociones, aplica ediciones y transiciones para un ritmo pulido, y finaliza subtítulos, temporización y ritmo para claridad y rendimiento.

Construido con Estructura e Intención

A diferencia de los flujos de trabajo tradicionales que dependen de líneas de tiempo y montaje manual, Agent construye vídeos desde cero. Cada salida está intencionalmente diseñada para coincidir con tu objetivo. Desde mensajes y ritmo hasta flujo de escena y adecuación a la audiencia. El resultado es un vídeo coherente y dirigido por un propósito.

Reseñas

Cómo Funciona el Creador de Resúmenes de Empresa con Avatar

Crea sin esfuerzo resúmenes de vídeo atractivos para tu empresa usando nuestro Generador de Avatares AI. Transforma texto en presentaciones profesionales con avatares AI realistas.

1
Step 1
Pega Tu Guion
Pega directamente tu guion de resumen de empresa en HeyGen. La capacidad de texto a vídeo de nuestra AI convertirá instantáneamente tu texto en una base de vídeo dinámica.
2
Step 2
Selecciona Tu Avatar AI
Selecciona de nuestra diversa gama de avatares AI para representar tu marca. Elige un avatar realista que coincida perfectamente con la personalidad de tu empresa.
3
Step 3
Añade Visuales y Branding
Mejora tu vídeo con plantillas y escenas personalizables de nuestra biblioteca. Integra el logo de tu empresa y los colores de la marca para una presentación cohesiva y atractiva.
4
Step 4
Exporta Tu Resumen
Genera tu vídeo final con generación de voz en off de alta calidad y subtítulos opcionales. Luego, exporta tu resumen de empresa pulido, listo para compartir y promocionar tu marca.

Casos de Uso

Dale vida a cualquier foto con voz y movimiento hiperrealistas usando Avatar IV.

Formación y Onboarding Mejorados

Utiliza Avatares AI para resúmenes de empresa y crea módulos de formación dinámicos que aumenten el compromiso y la retención de los empleados.

Preguntas Frecuentes

¿Cómo puede HeyGen mejorar mis resúmenes de empresa con avatares AI?

HeyGen te permite crear resúmenes de vídeo atractivos utilizando avatares AI realistas. Esta plataforma de texto a vídeo simplifica la creación de vídeos, transformando tu guion en una presentación pulida y profesional para tus necesidades de Creador de Resúmenes de Empresa con Avatar.

¿Qué hace que el Generador de Avatares AI de HeyGen destaque en la creación de vídeos?

El motor creativo de HeyGen permite una creación de vídeos sin fisuras con avatares AI altamente realistas. Puedes generar avatares personalizados, incluso a partir de una selfie, y aprovechar plantillas y escenas extensas para producir contenido atractivo de manera eficiente.

¿Pueden las capacidades de texto a vídeo de HeyGen usarse con fines de marketing?

¡Absolutamente! La tecnología de texto a vídeo de HeyGen es ideal para marketing, permitiéndote producir rápidamente vídeos explicativos de productos y resúmenes de vídeo atractivos. Incluye generación de voz en off y controles de marca para mantener la consistencia de tu marca.

¿Ofrece HeyGen avatares realistas y opera como un servicio en la nube?

Sí, HeyGen se especializa en crear avatares realistas, proporcionando un sofisticado servicio en la nube que optimiza tu flujo de trabajo de producción de vídeo. Esta plataforma robusta soporta una creación de vídeos integral, incluyendo soporte de biblioteca de medios y stock.

