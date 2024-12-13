Generador de Visión General de Empresa con Avatares para Vídeos Empresariales Atractivos

Genera vídeos dinámicos de visión general de empresa que cautivan a tu audiencia. Nuestros avatares de IA personalizados sirven como tu portavoz digital para un marketing impactante.

Crea un vídeo atractivo de 45 segundos para startups que busquen cautivar a su audiencia en redes sociales con una introducción de marca enérgica y moderna. El estilo visual debe ser vibrante con cortes rápidos, acompañado de música de fondo animada y un avatar de IA amigable pero profesional que entregue mensajes clave, todo creado sin esfuerzo utilizando la función de Texto a vídeo de HeyGen para producir contenido atractivo en redes sociales.

¿No te gusta el resultado?
Prueba uno de estos prompts.

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.

Prompt de Ejemplo 1
Diseña un vídeo pulido de 60 segundos para gerentes de marketing y departamentos de RRHH, ideal para la incorporación de nuevos empleados o presentaciones a clientes. La estética debe ser corporativa y profesional, mostrando avatares de IA personalizados presentando una narrativa concisa con voz en off clara y música de fondo sutil, creado sin esfuerzo utilizando las diversas Plantillas y escenas de HeyGen para entregar un vídeo efectivo de visión general de la empresa.
Prompt de Ejemplo 2
Desarrolla un vídeo de visión general de la empresa de 30 segundos para emprendedores y creadores de contenido que busquen una presencia digital rápida que destaque su propuesta de valor única. Este resumen rápido debe emplear un estilo visual dinámico, rico en gráficos animados y transiciones dinámicas, mostrando un avatar portavoz profesional, aprovechando la amplia biblioteca de medios/soporte de stock de HeyGen para una rápida creación de vídeos.
Prompt de Ejemplo 3
Produce una presentación sofisticada de 90 segundos para empresas tecnológicas que busquen demostrar su innovación a inversores o socios estratégicos. El vídeo debe tener una estética elegante y futurista con visuales de alta calidad y narración calmada y autoritaria de un avatar de IA, diseñado para Generación de Vídeo de Extremo a Extremo y optimizado para varias plataformas utilizando la capacidad de redimensionamiento y exportación de relación de aspecto de HeyGen, convirtiéndolo en una herramienta avanzada de generación de vídeos con avatares de IA.
step previewstep preview
Copia el prompt
step previewstep preview
Pega en el cuadro de Creación
step previewstep preview
Ve cómo tu vídeo cobra vida
imagen de fondo de una cara robóticaimagen de fondo de una cara robótica

Motor Creativo

Sin Equipo. Sin Cortes. Solo Tu Agente de Vídeo IA en Acción

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.

Creación de Vídeo Nativa por Prompt

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo. Describes la idea. Agent devuelve un activo completamente construido y listo para publicar. No es necesario escribir guiones, gestionar activos ni montar contenido manualmente.

Generación de Vídeo de Extremo a Extremo

Agent gestiona todo el proceso de creación de vídeo. Escribe un guion claro y convincente basado en tu idea, selecciona imágenes que coincidan con el tono y mensaje, añade narración natural y consciente de las emociones, aplica ediciones y transiciones para un ritmo pulido, y finaliza subtítulos, temporización y ritmo para claridad y rendimiento.

Construido con Estructura e Intención

A diferencia de los flujos de trabajo tradicionales que dependen de líneas de tiempo y montaje manual, Agent construye vídeos desde cero. Cada salida está intencionalmente diseñada para coincidir con tu objetivo. Desde mensajes y ritmo hasta flujo de escena y adecuación a la audiencia. El resultado es un vídeo coherente y dirigido por un propósito.

Reseñas

Cómo Funciona el Generador de Visión General de Empresa con Avatares

Crea vídeos profesionales y atractivos de visión general de empresa con avatares de IA personalizados de manera rápida y eficiente, convirtiendo tu texto en contenido visual dinámico.

1
Step 1
Pega Tu Guion
Comienza pegando el texto de visión general de tu empresa en el editor. Nuestra tecnología de "Texto a vídeo desde guion" transformará tu contenido en una voz en off, lista para una presentación atractiva.
2
Step 2
Selecciona Tu Avatar de IA
Elige de una diversa biblioteca de "avatares de IA" o crea uno personalizado para ser tu portavoz digital. Estos presentadores digitales realistas narrarán la historia de tu empresa con precisión.
3
Step 3
Aplica Mejoras Visuales
Mejora el profesionalismo de tu vídeo incorporando el logo y los colores de tu marca usando controles de branding. También puedes seleccionar entre varias "plantillas y escenas" para refinar la estética de tu vídeo.
4
Step 4
Exporta Tu Vídeo de Visión General
Una vez que tu "vídeo de visión general de empresa" esté pulido, expórtalo en el formato y relación de aspecto deseados. Tu vídeo profesional está ahora listo para ser compartido, elevando la presencia de tu marca.

Casos de Uso

Dale vida a cualquier foto con voz y movimiento hiperrealistas usando Avatar IV.

Muestra Historias de Éxito de Clientes

.

Produce vídeos convincentes de éxito de clientes con avatares de IA para construir confianza y credibilidad, complementando efectivamente la visión general de tu empresa.

background image

Preguntas Frecuentes

¿Cómo puede HeyGen mejorar mi contenido creativo de vídeo?

HeyGen empodera a los usuarios para elevar su creación de vídeos con contenido atractivo para redes sociales e historias de marca dinámicas. Aprovecha nuestras extensas plantillas y escenas y personaliza vídeos con avatares de IA personalizados para dar vida a tus visiones creativas.

¿Qué hace que HeyGen sea un eficaz Creador de Visión General de Empresa con Avatares?

HeyGen actúa como un poderoso Creador de Visión General de Empresa con Avatares, permitiéndote producir rápidamente contenido de vídeo profesional de visión general de empresa. Utiliza nuestros avatares de IA como portavoz digital para entregar tu mensaje de manera eficiente a través de las capacidades de Texto a vídeo desde guion, proporcionando Generación de Vídeo de Extremo a Extremo.

¿Puedo crear avatares de IA personalizados para mi marca con HeyGen?

Absolutamente, HeyGen te permite generar avatares de IA personalizados que representan con precisión tu marca. Estos avatares realistas pueden servir como tu portavoz digital, asegurando consistencia y entrega profesional con soporte multilingüe.

¿Cómo simplifica HeyGen la creación de vídeos para materiales de marketing?

HeyGen simplifica la creación de vídeos para materiales de marketing transformando Texto a vídeo desde guion en minutos. Con una rica biblioteca de plantillas y escenas, los usuarios pueden generar rápidamente contenido de alta calidad sin necesidad de equipos o habilidades complejas.

logo
Precios
Planes de PreciosPrecios de API
HeyGen para Empresas
EmpresaContactar con Ventas
Productos
Avatares de VídeoAvatares de FotoAvatares GenerativosAvatares de StockAspecto del AvatarAPITraducción de vídeoLocalizaciónAvatar InteractivoHerramientas de IA
Industria
AgenciasE-Learning
Recursos
BlogHistorias de clientesPrograma de AfiliadosSeminarios webCentro de ayudaComunidadGuías prácticasDocumentación de APIPreguntas frecuentes
Equipos
MarketingAprendizaje y DesarrolloLocalizaciónAlcance de Ventas
Empresa
Acerca de nosotrosCarrerasAlternativasInvestigación en IAPortal de SeguridadConfianza y SeguridadPolítica de PrivacidadTérminos de servicioPolítica de ModeraciónCumplimiento del GDPR
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo