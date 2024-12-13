Produce un vídeo de coaching motivacional de 45 segundos para aspirantes a coaches de vida, mostrando un estilo visual profesional y limpio con gráficos inspiradores y una voz en off clara y atractiva. Esta pieza de 'generador de vídeos de coaching con avatares' debe utilizar los avatares de AI de HeyGen para transmitir mensajes poderosos, mejorados por la generación experta de voz en off para cautivar a la audiencia.

Generar Vídeo