Creador de Asistentes de Coaching con Avatares: Transforma la Formación y la Retroalimentación

Potencia tu coaching con avatares de IA personalizados. Genera contenido de vídeo atractivo a partir de guiones para formación y marketing escalables.

Crea un vídeo dinámico de 45 segundos dirigido a propietarios de pequeñas empresas y gerentes de recursos humanos, mostrando cómo un avatar de IA puede actuar como un asistente de coaching instantáneo. El estilo visual debe ser profesional y atractivo, con una voz en off clara que demuestre al avatar proporcionando retroalimentación 1:1 en tiempo real. Enfatiza la facilidad de implementación utilizando los avatares de IA de HeyGen para empoderar a los empleados y optimizar el desarrollo.

¿No te gusta el resultado?
Prueba uno de estos prompts.

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.

Prompt de Ejemplo 1
Desarrolla un vídeo instructivo de 60 segundos dirigido a formadores corporativos y profesionales de L&D, ilustrando el poder de una plataforma de coaching de IA para una formación escalable. Presenta una estética visual moderna y limpia con música de fondo animada. Destaca cómo los usuarios pueden aprovechar las plantillas y escenas extensas de HeyGen para construir rápidamente módulos de formación personalizables con sus propios entrenadores virtuales y opciones de personalización.
Prompt de Ejemplo 2
Diseña un vídeo promocional inspirador de 30 segundos para agencias de marketing y creadores de contenido, enfocándose en el impacto de una interfaz humana digital en el contenido de vídeo de marketing. Los visuales deben ser dinámicos y vibrantes, con una edición rápida. Ilustra cómo la función de subtítulos/captions automáticos de HeyGen asegura una amplia accesibilidad y compromiso para sus mensajes de marketing impulsados por IA.
Prompt de Ejemplo 3
Produce un vídeo sofisticado de 45 segundos para coaches ejecutivos y departamentos de recursos humanos, demostrando el papel de un avatar de IA como asistente de coaching de liderazgo o incorporación. Emplea un estilo visual cálido y alentador y un tono profesional para transmitir credibilidad. Muestra cómo la generación avanzada de voz en off de HeyGen crea una guía persuasiva y de sonido natural para programas críticos de desarrollo de empleados.
step previewstep preview
Copia el prompt
step previewstep preview
Pega en el cuadro de Creación
step previewstep preview
Ve cómo tu vídeo cobra vida
imagen de fondo de una cara robóticaimagen de fondo de una cara robótica

Motor Creativo

Sin Equipo. Sin Cortes. Solo Tu Agente de Vídeo IA en Acción

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.

Creación de Vídeo Nativa por Prompt

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo. Describes la idea. Agent devuelve un activo completamente construido y listo para publicar. No es necesario escribir guiones, gestionar activos ni montar contenido manualmente.

Generación de Vídeo de Extremo a Extremo

Agent gestiona todo el proceso de creación de vídeo. Escribe un guion claro y convincente basado en tu idea, selecciona imágenes que coincidan con el tono y mensaje, añade narración natural y consciente de las emociones, aplica ediciones y transiciones para un ritmo pulido, y finaliza subtítulos, temporización y ritmo para claridad y rendimiento.

Construido con Estructura e Intención

A diferencia de los flujos de trabajo tradicionales que dependen de líneas de tiempo y montaje manual, Agent construye vídeos desde cero. Cada salida está intencionalmente diseñada para coincidir con tu objetivo. Desde mensajes y ritmo hasta flujo de escena y adecuación a la audiencia. El resultado es un vídeo coherente y dirigido por un propósito.

Reseñas

Cómo Funciona el Creador de Asistentes de Coaching con Avatares

Construye asistentes de coaching de IA poderosos y personalizados que ofrecen orientación y formación atractivas en tiempo real con facilidad.

1
Step 1
Crea Tu Avatar de IA
Elige de nuestra diversa galería de avatares de IA realistas o diseña un humano digital personalizado. Aprovecha la animación facial avanzada para dar vida a tu asistente de coaching.
2
Step 2
Pega Tu Guion de Coaching
Introduce tu contenido de coaching en nuestro editor basado en texto. La plataforma convierte automáticamente tu texto en diálogo hablado, asegurando un mensaje preciso del producto usando texto a vídeo desde el guion.
3
Step 3
Selecciona Tu Voz y Personalizaciones
Mejora tu asistente con voces de IA naturales usando nuestra función de generación de voz en off, o incluso clona la tuya. Ajusta los elementos visuales y de marca para que coincidan con la identidad de tu organización.
4
Step 4
Exporta y Despliega Tu Asistente
Genera tu vídeo de asistente de coaching de IA completamente animado. Elige tu relación de aspecto y opciones de exportación deseadas para integrarlo sin problemas en tu plataforma de coaching de IA o módulos de formación.

Casos de Uso

Dale vida a cualquier foto con voz y movimiento hiperrealistas usando Avatar IV.

Ofrece Contenido de Coaching Motivacional

.

Empodera a tu asistente de coaching de IA para crear mensajes de vídeo inspiradores y personalizados que motiven y eleven a tus aprendices o clientes de manera efectiva.

background image

Preguntas Frecuentes

¿Qué es el creador de asistentes de coaching con avatares de IA de HeyGen?

HeyGen ofrece un avanzado creador de asistentes de coaching con avatares de IA, que permite a los usuarios crear avatares de IA dinámicos para diversas necesidades de formación y coaching. Esta innovadora plataforma de coaching de IA aprovecha la IA generativa para producir contenido de vídeo atractivo de manera eficiente.

¿Cómo pueden los avatares de IA de HeyGen mejorar el coaching de liderazgo?

Los avatares de IA de HeyGen proporcionan una herramienta poderosa para el coaching de liderazgo, permitiendo escenarios de juego de roles interactivos en tiempo real. Estos humanos digitales pueden ofrecer retroalimentación 1:1 en tiempo real, mejorando significativamente la efectividad de la formación y el desarrollo de habilidades.

¿HeyGen admite la creación de contenido de vídeo multilingüe?

Sí, HeyGen ofrece un soporte multilingüe robusto, permitiéndote crear contenido de vídeo diverso con avatares de IA que hablan múltiples idiomas. Esto incluye generación avanzada de voz en off y subtítulos/captions automáticos para un alcance global.

¿Qué opciones de personalización están disponibles para los avatares de IA de HeyGen?

HeyGen ofrece amplias opciones de personalización para tus avatares de IA, asegurando que se alineen con tu marca y necesidades específicas. Puedes crear avatares de IA personalizados y utilizar controles de marca para personalizar su apariencia e integrarlos sin problemas en tu contenido de vídeo.

logo
Precios
Planes de PreciosPrecios de API
HeyGen para Empresas
EmpresaContactar con Ventas
Productos
Avatares de VídeoAvatares de FotoAvatares GenerativosAvatares de StockAspecto del AvatarAPITraducción de vídeoLocalizaciónAvatar InteractivoHerramientas de IA
Industria
AgenciasE-Learning
Recursos
BlogHistorias de clientesPrograma de AfiliadosSeminarios webCentro de ayudaComunidadGuías prácticasDocumentación de APIPreguntas frecuentes
Equipos
MarketingAprendizaje y DesarrolloLocalizaciónAlcance de Ventas
Empresa
Acerca de nosotrosCarrerasAlternativasInvestigación en IAPortal de SeguridadConfianza y SeguridadPolítica de PrivacidadTérminos de servicioPolítica de ModeraciónCumplimiento del GDPR
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo