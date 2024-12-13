Crea un vídeo dinámico de 45 segundos dirigido a propietarios de pequeñas empresas y gerentes de recursos humanos, mostrando cómo un avatar de IA puede actuar como un asistente de coaching instantáneo. El estilo visual debe ser profesional y atractivo, con una voz en off clara que demuestre al avatar proporcionando retroalimentación 1:1 en tiempo real. Enfatiza la facilidad de implementación utilizando los avatares de IA de HeyGen para empoderar a los empleados y optimizar el desarrollo.

Generar Vídeo