Generador de Avatares de IA para tu Asistente de Coaching

Crea contenido de coaching personalizado y aumenta el compromiso utilizando avatares de IA dinámicos.

Crea un vídeo dinámico de 60 segundos dirigido a emprendedores aspirantes, donde un avatar asistente de IA presenta un nuevo curso en línea sobre crecimiento empresarial. El estilo visual debe ser brillante y motivador, con una voz en off enérgica, utilizando la función de texto a vídeo de HeyGen para transmitir eficientemente los resultados clave del aprendizaje.

¿No te gusta el resultado?
Prueba uno de estos prompts.

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.

Prompt de Ejemplo 1
Produce un vídeo convincente de 45 segundos para freelancers que buscan mejorar su marca personal, mostrando la versatilidad de los avatares de IA personalizados. El estilo visual y de audio debe ser moderno y atractivo, demostrando cómo se pueden crear experiencias personalizadas con diversas apariencias y voces de avatares, aprovechando la función de avatares de IA de HeyGen.
Prompt de Ejemplo 2
Desarrolla un vídeo conciso de 30 segundos para profesionales ocupados que buscan consejos de productividad, con un avatar coach de IA que ofrece consejos rápidos sobre gestión del tiempo. El vídeo debe tener un estilo visual limpio y directo y una voz clara y alentadora, haciendo buen uso de la generación de voz en off de HeyGen para entregar mensajes impactantes rápidamente.
Prompt de Ejemplo 3
Genera un vídeo informativo de 90 segundos dirigido a clientes B2B, presentando una nueva oferta de servicios a través de un avatar realista diseñado con tecnología de gemelo digital. Emplea un estilo visual sofisticado y corporativo y un tono autoritario, utilizando las plantillas y escenas de HeyGen para asegurar una presentación pulida y profesional.
step previewstep preview
Copia el prompt
step previewstep preview
Pega en el cuadro de Creación
step previewstep preview
Ve cómo tu vídeo cobra vida
imagen de fondo de una cara robóticaimagen de fondo de una cara robótica

Motor Creativo

Sin Equipo. Sin Cortes. Solo Tu Agente de Vídeo IA en Acción

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.

Creación de Vídeo Nativa por Prompt

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo. Describes la idea. Agent devuelve un activo completamente construido y listo para publicar. No es necesario escribir guiones, gestionar activos ni montar contenido manualmente.

Generación de Vídeo de Extremo a Extremo

Agent gestiona todo el proceso de creación de vídeo. Escribe un guion claro y convincente basado en tu idea, selecciona imágenes que coincidan con el tono y mensaje, añade narración natural y consciente de las emociones, aplica ediciones y transiciones para un ritmo pulido, y finaliza subtítulos, temporización y ritmo para claridad y rendimiento.

Construido con Estructura e Intención

A diferencia de los flujos de trabajo tradicionales que dependen de líneas de tiempo y montaje manual, Agent construye vídeos desde cero. Cada salida está intencionalmente diseñada para coincidir con tu objetivo. Desde mensajes y ritmo hasta flujo de escena y adecuación a la audiencia. El resultado es un vídeo coherente y dirigido por un propósito.

Reseñas

Cómo Funciona un Generador de Asistente de Coaching con Avatar

Crea fácilmente tu asistente de coaching de IA personalizado en minutos. Transforma guiones en vídeos atractivos, completos con avatares realistas y personalización de marca.

1
Step 1
Crea tu Asistente de Coaching de IA
Comienza seleccionando o creando un avatar de IA realista que servirá como tu coach digital. Elige entre una amplia gama de avatares de IA para que coincida con tu persona deseada.
2
Step 2
Introduce tu Guion de Coaching
Pega tu guion de coaching o mensajes clave directamente en la plataforma. Nuestra tecnología de texto a vídeo desde guion convertirá automáticamente tu texto en un discurso natural para tu avatar.
3
Step 3
Personaliza Visuales y Voz
Mejora tu vídeo con fondos atractivos y elige entre varias voces sintéticas. Utiliza plantillas y escenas para adaptar el estilo visual y asegurar la consistencia de la marca.
4
Step 4
Genera tu Vídeo de Coaching
Con tu avatar, guion y personalización en su lugar, genera tu vídeo completo de coaching de IA. Tu asistente digital ahora está listo para ofrecer orientación atractiva y personalizada.

Casos de Uso

Dale vida a cualquier foto con voz y movimiento hiperrealistas usando Avatar IV.

Coaching Personalizado y Motivación

.

Ofrece mensajes de coaching inspiradores y personalizados y contenido motivacional a través de avatares de IA personalizados, fomentando una mayor conexión e impacto.

background image

Preguntas Frecuentes

¿Cómo simplifica HeyGen la creación de vídeos con avatares de IA?

HeyGen actúa como un generador intuitivo de vídeos con avatares de IA, transformando tus guiones en contenido de vídeo atractivo con avatares de IA realistas. Su plataforma fácil de usar permite una producción de texto a vídeo sin complicaciones, haciendo que la creación de vídeos profesionales sea accesible para todos.

¿Puedo crear avatares de IA personalizados con HeyGen para mi marca?

Absolutamente, HeyGen empodera a los usuarios con amplias opciones de personalización para desarrollar avatares de IA únicos y personalizados que se alineen perfectamente con la identidad de su marca. Esta libertad creativa asegura que tus personajes digitales sean distintivos e impactantes en todas las comunicaciones.

¿Qué herramientas ofrece HeyGen para agilizar la producción de vídeos?

HeyGen proporciona un editor todo en uno con plantillas predefinidas y la capacidad de generar vídeos directamente desde tu guion de texto a vídeo. Esta suite completa de características agiliza significativamente la creación de vídeos, permitiéndote producir contenido de alta calidad de manera eficiente.

¿HeyGen admite múltiples idiomas y sincronización de voz?

Sí, HeyGen aprovecha la tecnología avanzada de sincronización de voz y ofrece una robusta generación de voz en off para admitir múltiples idiomas para tus avatares de IA. Esta capacidad asegura que tu contenido de vídeo resuene con una audiencia global, ofreciendo una experiencia verdaderamente personalizada.

logo
Precios
Planes de PreciosPrecios de API
HeyGen para Empresas
EmpresaContactar con Ventas
Productos
Avatares de VídeoAvatares de FotoAvatares GenerativosAvatares de StockAspecto del AvatarAPITraducción de vídeoLocalizaciónAvatar InteractivoHerramientas de IA
Industria
AgenciasE-Learning
Recursos
BlogHistorias de clientesPrograma de AfiliadosSeminarios webCentro de ayudaComunidadGuías prácticasDocumentación de APIPreguntas frecuentes
Equipos
MarketingAprendizaje y DesarrolloLocalizaciónAlcance de Ventas
Empresa
Acerca de nosotrosCarrerasAlternativasInvestigación en IAPortal de SeguridadConfianza y SeguridadPolítica de PrivacidadTérminos de servicioPolítica de ModeraciónCumplimiento del GDPR
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo