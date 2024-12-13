Desarrolla un vídeo convincente de 1 minuto dirigido a los Gerentes de TI de Clínicas y Administradores de Salud, mostrando cómo un avatar clínico de HeyGen puede optimizar los procesos de integración de EHR y EMR. El estilo visual debe ser elegante, moderno y demostrar un flujo de datos sin interrupciones, acompañado de una voz en off profesional, calmada e informativa. Utiliza la capacidad de texto a vídeo de HeyGen para generar rápidamente explicaciones técnicas precisas y resaltar los avatares de IA personalizables para una marca coherente.

Generar Vídeo