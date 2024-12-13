Avatar de IA para la Incorporación en Clínicas: Mejora la Experiencia del Paciente

Optimiza la educación del paciente y la formación del personal con vídeos de incorporación personalizados, impulsados por los avatares de IA de HeyGen.

Desarrolla un vídeo convincente de 1 minuto dirigido a los Gerentes de TI de Clínicas y Administradores de Salud, mostrando cómo un avatar clínico de HeyGen puede optimizar los procesos de integración de EHR y EMR. El estilo visual debe ser elegante, moderno y demostrar un flujo de datos sin interrupciones, acompañado de una voz en off profesional, calmada e informativa. Utiliza la capacidad de texto a vídeo de HeyGen para generar rápidamente explicaciones técnicas precisas y resaltar los avatares de IA personalizables para una marca coherente.

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.

Prompt de Ejemplo 1
Crea un vídeo instructivo de 90 segundos diseñado para los Departamentos de RRHH de Hospitales y Coordinadores de Formación, ilustrando la eficiencia de producir vídeos de incorporación para la formación del personal utilizando HeyGen. Emplea un estilo visual brillante, claro y alentador con música de fondo animada para mantener el interés, complementado con una voz en off amigable. Enfatiza las funciones de generación de voz en off y subtítulos/captions de HeyGen para apoyar la comunicación multilingüe integral para un personal diverso.
Prompt de Ejemplo 2
Produce un vídeo amigable de 45 segundos para los Equipos de Marketing de Clínicas y Especialistas en Relaciones con Pacientes, demostrando cómo el creador de vídeos de IA de HeyGen simplifica la creación de contenido educativo de alta calidad para pacientes. El estilo visual debe ser acogedor, colorido y fácil de entender, acompañado de una voz en off empática y música suave y tranquilizadora. Destaca la facilidad de uso con plantillas y escenas predefinidas y el amplio soporte de la biblioteca de medios/stock para poblar rápidamente visuales atractivos.
Prompt de Ejemplo 3
Diseña un vídeo confiable de 60 segundos para los Oficiales de Cumplimiento de Clínicas y Gerentes de Práctica, detallando cómo HeyGen apoya la incorporación de pacientes conforme a HIPAA con contenido seguro y confiable. El estilo visual debe ser profesional, limpio e inspirar confianza, con una voz en off clara y autoritaria explicando las medidas de cumplimiento. Muestra los avatares de IA profesionales y sus opciones de personalización, junto con la flexibilidad de redimensionamiento de relación de aspecto y exportaciones para varias plataformas.
Creación de Vídeo Nativa por Prompt

Generación de Vídeo de Extremo a Extremo

Agent gestiona todo el proceso de creación de vídeo. Escribe un guion claro y convincente basado en tu idea, selecciona imágenes que coincidan con el tono y mensaje, añade narración natural y consciente de las emociones, aplica ediciones y transiciones para un ritmo pulido, y finaliza subtítulos, temporización y ritmo para claridad y rendimiento.

Construido con Estructura e Intención

A diferencia de los flujos de trabajo tradicionales que dependen de líneas de tiempo y montaje manual, Agent construye vídeos desde cero. Cada salida está intencionalmente diseñada para coincidir con tu objetivo. Desde mensajes y ritmo hasta flujo de escena y adecuación a la audiencia. El resultado es un vídeo coherente y dirigido por un propósito.

Reseñas

Cómo Funciona el Creador de Incorporación de Avatares en Clínicas

Optimiza la incorporación de pacientes y la formación del personal con vídeos personalizados generados por IA, asegurando una comunicación clara y coherente en toda tu clínica.

1
Step 1
Crea Vídeos Atractivos con Avatares de IA
Comienza escribiendo tu guion de incorporación de pacientes o formación del personal. Nuestra avanzada tecnología de texto a vídeo, combinada con avatares de IA realistas, transforma tus palabras en contenido de vídeo profesional y atractivo.
2
Step 2
Personaliza con Plantillas y Marca
Elige entre una biblioteca de plantillas listas para usar diseñadas para varios escenarios clínicos. Aplica fácilmente la marca de tu clínica, incluidos logotipos y esquemas de color, para mantener una apariencia profesional coherente.
3
Step 3
Mejora la Accesibilidad con Subtítulos
Asegúrate de que tu mensaje llegue a diversas poblaciones de pacientes añadiendo fácilmente subtítulos/captions profesionales a tus vídeos, mejorando la comprensión y la inclusividad.
4
Step 4
Exporta e Integra Vídeos sin Problemas
Finaliza tu vídeo y expórtalo en proporciones óptimas para cualquier plataforma. Integra estos atractivos vídeos de incorporación en tu EHR/EMR, portales de pacientes o módulos de formación con facilidad.

Casos de Uso

Dale vida a cualquier foto con voz y movimiento hiperrealistas usando Avatar IV.

Escala el Contenido Educativo de la Clínica

Produce extensos cursos de vídeo de IA para educar de manera eficiente a más pacientes y personal, ampliando el alcance y el impacto.

Preguntas Frecuentes

¿Cómo simplifica el creador de vídeos de IA de HeyGen la creación de contenido?

HeyGen aprovecha la avanzada tecnología de avatares de IA y las capacidades de texto a vídeo para transformar guiones en contenido de vídeo atractivo sin esfuerzo. Este potente creador de vídeos de IA agiliza todo el proceso de producción, permitiendo a los usuarios crear vídeos profesionales de manera rápida y eficiente.

¿HeyGen admite el manejo seguro de datos para información sensible como los datos de pacientes?

Sí, HeyGen está diseñado con características de seguridad robustas para garantizar la creación de vídeos conforme a HIPAA, especialmente para sectores que involucran datos sensibles. Nuestra plataforma apoya el desarrollo seguro de soluciones de avatares de IA clínicos, haciéndola adecuada para la incorporación y educación de pacientes.

¿Qué características avanzadas de comunicación ofrece HeyGen para un alcance global?

HeyGen facilita la comunicación multilingüe sin interrupciones a través de sus diversas opciones de voz y admite la integración con IA conversacional para experiencias de vídeo interactivas. Las empresas también pueden aprovechar el acceso a la API para integrar las potentes capacidades de generación de vídeos de HeyGen directamente en sus plataformas existentes, mejorando el alcance global.

¿Puede HeyGen integrarse con sistemas existentes para mejorar la productividad?

Absolutamente, HeyGen proporciona acceso robusto a la API, permitiendo una integración sin problemas con sus flujos de trabajo y plataformas actuales. Esta capacidad contribuye significativamente a acelerar la productividad, permitiendo la creación eficiente de diversos contenidos de vídeo, incluidos módulos de formación del personal y comunicaciones internas.

