Creador de Instrucciones en el Aula con Avatares: Crea Lecciones de AI Atractivas

Transforma tus materiales de instrucción en contenido interactivo con los avatares de AI de HeyGen para un máximo compromiso del alumno.

Descubre cómo los profesores pueden transformar sus lecciones utilizando un creador de instrucciones en el aula con avatares para crear contenido educativo más atractivo. Este vídeo de 45 segundos, dirigido a profesores de K-12 y a instructores de educación superior, debe presentar visuales brillantes y alentadores acompañados de una voz en off clara y amigable, mostrando varios avatares de AI explicando temas complejos. El objetivo es demostrar lo fácil que es para los profesores dar vida a sus materiales de instrucción, fomentando un mayor interés estudiantil.

Prompt de Ejemplo 1
Involucra a tus estudiantes como nunca antes creando cursos de eLearning dinámicos con contenido interactivo. Los creadores de contenido educativo y los desarrolladores de eLearning apreciarán este vídeo de 30 segundos, que utilizará las diversas Plantillas y escenas de HeyGen para mostrar un entorno de aprendizaje visualmente estimulante, mejorado con música de fondo animada y una voz en off profesional, demostrando lo fácil que es aumentar el compromiso del alumno.
Prompt de Ejemplo 2
Optimiza tus experiencias de aprendizaje digital aprovechando instructores virtuales para entregar vídeos personalizados a gran escala. Este vídeo profesional de 60 segundos, dirigido a administradores escolares y diseñadores de currículos, debe adoptar una estética limpia con destacados de texto en pantalla, todo narrado por una voz calmada y autoritaria, destacando la eficiencia de generar contenido directamente desde un Texto-a-vídeo desde guion.
Prompt de Ejemplo 3
Revoluciona la forma en que entregas materiales de instrucción creando contenido inclusivo y accesible para todos los estudiantes. Diseñado para formadores corporativos y diseñadores instruccionales, este vídeo de 50 segundos debe mostrar un estilo moderno e informativo con elementos animados y una voz neutral y clara, enfatizando lo fácil que es añadir Subtítulos/captions para apoyar a diversos estudiantes con avatares de AI para eLearning.
Cómo Funciona el Creador de Instrucciones en el Aula con Avatares

Transforma sin esfuerzo tu contenido educativo en lecciones de vídeo atractivas usando avatares de AI, mejorando el compromiso del alumno y ofreciendo experiencias de aprendizaje digital personalizadas.

1
Step 1
Selecciona Tu Avatar de AI
Elige de una diversa biblioteca de avatares de AI o personaliza uno para representar a tu instructor virtual, estableciendo el tono para tus cursos de eLearning y haciendo el contenido más relatable.
2
Step 2
Pega Tu Guion de Instrucción
Introduce el texto de tu lección, y la capacidad de Texto-a-vídeo desde guion de la plataforma generará automáticamente una voz en off profesional para tu avatar elegido, convirtiendo tus materiales de instrucción en palabras habladas.
3
Step 3
Mejora Tu Contenido de Aprendizaje
Utiliza diversas Plantillas y escenas para añadir visuales, música de fondo y gráficos relevantes, haciendo tus vídeos de instrucción más dinámicos e interactivos para los estudiantes.
4
Step 4
Exporta Tu Lección Atractiva
Finaliza tu vídeo con un tiempo preciso y luego utiliza el cambio de tamaño de relación de aspecto y exportaciones para descargar tu experiencia de aprendizaje digital de alta calidad y atractiva para estudiantes en varias plataformas.

Dale vida a cualquier foto con voz y movimiento hiperrealistas usando Avatar IV.

Animar Materiales de Instrucción

Transforma conceptos y temas abstractos en narraciones de vídeo vívidas y memorables impulsadas por AI, haciendo que los materiales de instrucción complejos sean cautivadores para los estudiantes.

Preguntas Frecuentes

¿Cómo puede HeyGen mejorar los cursos de eLearning y el compromiso del alumno?

HeyGen permite a los educadores crear cursos de eLearning dinámicos utilizando avatares de AI e instructores virtuales. Esta tecnología aumenta significativamente el compromiso del alumno al ofrecer vídeos personalizados y contenido interactivo adaptado para los estudiantes.

¿Qué hace de HeyGen un eficaz creador de instrucciones en el aula con avatares para los profesores?

HeyGen actúa como un potente creador de instrucciones en el aula con avatares al permitir a los profesores generar rápidamente vídeos de AI a partir de guiones. Les permite personalizar su apariencia, asegurando que los materiales de instrucción sean profesionales y atractivos para todos los estudiantes.

¿Puedo personalizar los avatares de AI para mi contenido educativo usando HeyGen?

Sí, HeyGen ofrece características robustas para personalizar la apariencia de tus avatares de AI e integrar controles de marca. Esto asegura que tus experiencias de aprendizaje digital mantengan una apariencia consistente y profesional en todo tu contenido.

¿Cómo simplifica HeyGen la creación de materiales de instrucción atractivos?

HeyGen simplifica el desarrollo de materiales de instrucción atractivos transformando texto en vídeo con voces en off realistas y avatares de AI. Este generador de vídeos de AI agiliza la creación de contenido para educadores, actuando como una valiosa herramienta de autoría de eLearning.

