Generador de Instrucción en el Aula con Avatares: Crea Lecciones Atractivas

Empodera a los diseñadores instruccionales para crear vídeos de formación atractivos al instante utilizando avanzados avatares de IA.

Produce un vídeo profesional de 60 segundos dirigido a educadores y formadores corporativos, ilustrando cómo un generador de avatares de IA simplifica la creación de vídeos de formación atractivos. El estilo visual debe ser limpio e informativo, con una locución autoritaria pero accesible. Utiliza los avatares de IA de HeyGen y las capacidades de Texto a vídeo desde guion para mostrar una producción de contenido optimizada.

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.

Prompt de Ejemplo 1
Crea un vídeo promocional de 45 segundos para diseñadores instruccionales y creadores de contenido de e-learning, demostrando las amplias opciones de personalización disponibles para tutores virtuales. Este vídeo debe presentar un estilo visual moderno y amigable con música de fondo animada. Destaca los avatares de IA de HeyGen y la generación de locuciones para enfatizar la personalización.
Prompt de Ejemplo 2
Desarrolla un tutorial dinámico de 30 segundos para profesores de K-12 y plataformas de aprendizaje complementario, mostrando lo fácil que es producir contenido educativo rápido. La presentación visual debe ser rápida y alentadora, apoyada por una narración clara. Enfatiza las características de Texto a vídeo desde guion y Subtítulos/captions de HeyGen para subrayar la eficiencia en la generación de materiales de aprendizaje para la educación.
Prompt de Ejemplo 3
Imagina un anuncio pulido de 60 segundos para instituciones educativas y departamentos de RRHH, promoviendo eficazmente el generador de instrucción en el aula con avatares. El estilo visual y de audio debe ser aspiracional y profesional, complementado por una banda sonora inspiradora. Utiliza los avatares de IA de HeyGen y Plantillas y escenas para ilustrar las potentes capacidades de generación de vídeo de la plataforma.
Motor Creativo

Sin Equipo. Sin Cortes. Solo Tu Agente de Vídeo IA en Acción

Creación de Vídeo Nativa por Prompt

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo. Describes la idea. Agent devuelve un activo completamente construido y listo para publicar. No es necesario escribir guiones, gestionar activos ni montar contenido manualmente.

Generación de Vídeo de Extremo a Extremo

Agent gestiona todo el proceso de creación de vídeo. Escribe un guion claro y convincente basado en tu idea, selecciona imágenes que coincidan con el tono y mensaje, añade narración natural y consciente de las emociones, aplica ediciones y transiciones para un ritmo pulido, y finaliza subtítulos, temporización y ritmo para claridad y rendimiento.

Construido con Estructura e Intención

A diferencia de los flujos de trabajo tradicionales que dependen de líneas de tiempo y montaje manual, Agent construye vídeos desde cero. Cada salida está intencionalmente diseñada para coincidir con tu objetivo. Desde mensajes y ritmo hasta flujo de escena y adecuación a la audiencia. El resultado es un vídeo coherente y dirigido por un propósito.

Reseñas

Cómo Funciona el Generador de Instrucción en el Aula con Avatares

Crea sin esfuerzo vídeos instruccionales atractivos y personalizados para tu aula utilizando avanzados avatares de IA y herramientas intuitivas, transformando las experiencias de aprendizaje.

1
Step 1
Elige Tu Avatar de IA
Selecciona de una diversa biblioteca de avatares de IA para representar tu contenido instruccional, asegurando un presentador cautivador y relatable para tus estudiantes.
2
Step 2
Añade Tu Contenido de Lección
Introduce tu guion instruccional. La capacidad de Texto a vídeo desde guion de la plataforma generará entonces una locución de sonido natural, dando vida a tu lección.
3
Step 3
Personaliza Visuales y Audio
Mejora tu vídeo con fondos, texto y música, aprovechando robustas opciones de personalización para alinearse con el tema de tu lección y captar a los estudiantes.
4
Step 4
Exporta y Comparte Tu Vídeo
Una vez finalizado, exporta tu vídeo instruccional de alta calidad en las proporciones deseadas. Comparte tu lección convincente directamente con tu aula, lista para un impacto inmediato.

Casos de Uso

Dale vida a cualquier foto con voz y movimiento hiperrealistas usando Avatar IV.

Aclara Contenido Educativo Complejo

.

Transforma temas intrincados en lecciones en vídeo fácilmente digeribles, haciendo que los temas avanzados sean accesibles y atractivos para todos los estudiantes.

Preguntas Frecuentes

¿Cómo puede HeyGen mejorar el contenido educativo y los vídeos de formación?

HeyGen permite a los usuarios crear vídeos de formación atractivos y contenido educativo utilizando avanzados avatares de IA. Esto empodera a los diseñadores instruccionales para generar rápidamente lecciones en vídeo profesionales, mejorando las experiencias de aprendizaje con tutores virtuales.

¿Cuál es el enfoque de HeyGen para la generación de vídeos con avatares de IA?

HeyGen simplifica la generación de vídeos con avatares de IA transformando texto en contenido de vídeo atractivo. Puedes crear fácilmente avatares de IA realistas con animación facial natural y capacidades integradas de texto a voz, optimizando tu producción de vídeo.

¿Ofrece HeyGen opciones de personalización para avatares de IA y vídeos?

Sí, HeyGen proporciona amplias opciones de personalización para tus avatares de IA y proyectos de vídeo. Puedes implementar controles de marca como logotipos y colores, y añadir fácilmente subtítulos y generación de locuciones, asegurando que tu contenido se alinee con tus necesidades específicas.

¿Para qué propósitos se pueden utilizar los avatares de vídeo de HeyGen?

Los versátiles avatares de vídeo de HeyGen son ideales para una amplia gama de aplicaciones, incluidas campañas de marketing y contenido en redes sociales. Los usuarios pueden aprovechar plantillas y escenas, junto con el cambio de tamaño de la relación de aspecto, para generar vídeos impactantes para diversas plataformas.

