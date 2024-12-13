Crea Vídeos Impresionantes con Avatares de IA

Mantén la coherencia de la marca en todo tu contenido de vídeo utilizando los controles de marca de HeyGen.

Crea un vídeo de marketing convincente de 45 segundos dirigido a propietarios de pequeñas empresas y profesionales del marketing, mostrando cómo los avatares personalizados de IA pueden mantener fácilmente la coherencia de la marca en todas las plataformas digitales. El estilo visual debe ser elegante y profesional, utilizando colores de marca vibrantes, complementado por una voz en off autoritaria pero accesible generada por HeyGen. Destaca la integración perfecta de avatares personalizados de IA para ofrecer mensajes coherentes.

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.

Prompt de Ejemplo 1
Desarrolla un vídeo de comunicación interna de 60 segundos dirigido a departamentos de RRHH y formadores corporativos, diseñado para incorporar a nuevos empleados o explicar cambios complejos de políticas a equipos internacionales. Emplea una estética visual clara y amigable con texto en pantalla que refuerce los puntos clave, apoyado por las capacidades de vídeo multilingüe y subtítulos/captions de HeyGen para asegurar la comprensión global. Enfatiza cómo los avatares parlantes de IA pueden transmitir información vital en varios idiomas.
Prompt de Ejemplo 2
Produce un anuncio dinámico de 30 segundos para redes sociales dirigido a creadores de contenido y educadores, ilustrando la rápida creación de contenido de vídeo utilizando un generador de avatares de IA. El estilo visual debe ser rápido y visualmente emocionante, con cortes rápidos entre diversas escenas y música de fondo animada, todo impulsado por un guion conciso de texto a vídeo. Muestra cómo las plantillas preconstruidas pueden acelerar la creación de contenido de vídeo creativo para varias plataformas.
Prompt de Ejemplo 3
Crea un vídeo explicativo innovador de 50 segundos dirigido a gerentes de producto y entusiastas de la tecnología, presentando una nueva función de software utilizando un avatar de IA realista. El vídeo debe adoptar un diseño visual moderno y de alta tecnología con animaciones elegantes y una voz confiada e informativa, utilizando el cambio de tamaño de aspecto y exportaciones de HeyGen para una visualización óptima en plataformas. Destaca la capacidad de producir avatares de vídeo pulidos para presentaciones de productos.
Copia el prompt
Pega en el cuadro de Creación
Ve cómo tu vídeo cobra vida
Motor Creativo

Sin Equipo. Sin Cortes. Solo Tu Agente de Vídeo IA en Acción

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.

Creación de Vídeo Nativa por Prompt

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo. Describes la idea. Agent devuelve un activo completamente construido y listo para publicar. No es necesario escribir guiones, gestionar activos ni montar contenido manualmente.

Generación de Vídeo de Extremo a Extremo

Agent gestiona todo el proceso de creación de vídeo. Escribe un guion claro y convincente basado en tu idea, selecciona imágenes que coincidan con el tono y mensaje, añade narración natural y consciente de las emociones, aplica ediciones y transiciones para un ritmo pulido, y finaliza subtítulos, temporización y ritmo para claridad y rendimiento.

Construido con Estructura e Intención

A diferencia de los flujos de trabajo tradicionales que dependen de líneas de tiempo y montaje manual, Agent construye vídeos desde cero. Cada salida está intencionalmente diseñada para coincidir con tu objetivo. Desde mensajes y ritmo hasta flujo de escena y adecuación a la audiencia. El resultado es un vídeo coherente y dirigido por un propósito.

Reseñas

Cómo Funciona el Creador de Gestión de Cambio de Avatares

Crea y gestiona sin esfuerzo vídeos dinámicos impulsados por IA para comunicar cambios organizacionales o formación con mensajes profesionales y coherentes.

1
Step 1
Selecciona Tu Avatar de IA
Elige entre una diversa biblioteca de avatares de IA, incluyendo opciones personalizadas, para representar tu marca. Estos avatares de IA realistas están listos para transmitir tu mensaje con autenticidad.
2
Step 2
Añade Tu Guion
Simplemente pega tu guion de gestión de cambio o puntos de conversación. Nuestra avanzada función de Texto a vídeo desde guion animará automáticamente tu avatar parlante de IA elegido con sincronización labial natural.
3
Step 3
Aplica Marca y Visuales
Integra el logotipo de tu empresa, colores y visuales de fondo utilizando nuestros controles de Marca para mantener un aspecto profesional y asegurar la coherencia de la marca en todas tus comunicaciones.
4
Step 4
Exporta Tu Vídeo
Finaliza tu vídeo y expórtalo en varios formatos de aspecto adecuados para diferentes plataformas. Comparte tus impactantes sesiones de gestión de cambio o formación con tu equipo o audiencia más amplia.

Casos de Uso

Dale vida a cualquier foto con voz y movimiento hiperrealistas usando Avatar IV.

Crea Contenido Dinámico para Redes Sociales

Produce vídeos atractivos para redes sociales con avatares parlantes de IA, gestionando fácilmente contenido diverso para varias plataformas para mantener el interés de la audiencia.

Preguntas Frecuentes

¿Cómo permite HeyGen la creación de avatares de IA personalizados?

El potente generador de avatares de IA de HeyGen permite a los usuarios crear avatares de IA realistas y personalizados que representan perfectamente su marca. Puedes dar vida a tu propia imagen o elegir entre una diversa biblioteca de opciones para tus avatares de vídeo.

¿Puedo generar vídeos rápidamente con las herramientas de vídeo de IA de HeyGen?

Absolutamente. HeyGen agiliza la creación de contenido de vídeo con su editor de texto a vídeo intuitivo, plantillas preconstruidas y funcionalidad de arrastrar y soltar. Esto permite la producción rápida de vídeos de marketing de alta calidad o sesiones de formación sin necesidad de habilidades extensas de edición.

¿Qué características avanzadas ofrecen los avatares parlantes de IA de HeyGen?

Los avatares parlantes de IA de HeyGen cuentan con tecnología avanzada de sincronización labial para una entrega natural y soportan vídeos multilingües, permitiendo que tu mensaje llegue a una audiencia global. La clonación de voz mejora aún más la personalización de tu contenido de vídeo.

¿Para qué propósitos se pueden usar los avatares de IA de HeyGen?

Los versátiles avatares de IA de HeyGen son ideales para diversas aplicaciones, incluyendo vídeos de marketing atractivos, sesiones de formación informativas y mantener la coherencia de la marca en todas tus comunicaciones. Empoderan la creación efectiva de contenido de vídeo para diversas necesidades.

