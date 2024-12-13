Generador de Gestión de Cambios con Avatares: Crea Vídeos AI Rápidamente

Integra sin esfuerzo avatares AI en tu contenido de formación y marketing. Escala la creación de vídeos con una plataforma fácil de usar.

Imagina un vídeo instructivo de 45 segundos dirigido a profesionales de RRHH y gestores de proyectos, demostrando cómo un generador de gestión de cambios con avatares agiliza la comunicación. El estilo visual debe ser elegante y profesional, con una voz en off segura y autoritaria. Destacaría específicamente la capacidad de HeyGen para crear diversos avatares de AI, asegurando un mensaje coherente y atractivo en todos los módulos de formación.

¿No te gusta el resultado?
Prueba uno de estos prompts.

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.

Prompt de Ejemplo 1
Crea un clip promocional vibrante de 30 segundos para profesionales de marketing y creadores de contenido, mostrando el poder de un generador de vídeos AI para producir rápidamente contenido atractivo para redes sociales. El estilo visual y de audio debe ser enérgico y contemporáneo, con transiciones dinámicas y una banda sonora animada. Este vídeo podría presentar las extensas "Plantillas y escenas" de HeyGen para generar rápidamente narrativas atractivas con avatares AI personalizados.
Prompt de Ejemplo 2
Desarrolla un vídeo explicativo de 60 segundos diseñado para formadores corporativos y educadores, ilustrando cómo los avatares AI realistas pueden revolucionar el aprendizaje en línea y hacer que los temas complejos sean más accesibles. Emplea un estilo visual cálido y acogedor con una voz en off clara y articulada. Este vídeo enfatizaría la facilidad de añadir "Subtítulos/captions" usando HeyGen para asegurar la accesibilidad y comprensión para todos los estudiantes.
Prompt de Ejemplo 3
Produce un tutorial conciso de 40 segundos para propietarios de pequeñas empresas y emprendedores nuevos en la creación de vídeos, ilustrando lo sencillo que es generar contenido de alta calidad usando un generador de vídeos AI. El enfoque visual debe ser limpio y sencillo, acompañado de una voz en off amigable y alentadora. La demostración podría presentar la conveniente "Biblioteca de medios/soporte de stock" de HeyGen para mejorar rápidamente los vídeos sin necesidad de recursos externos.
step previewstep preview
Copia el prompt
step previewstep preview
Pega en el cuadro de Creación
step previewstep preview
Ve cómo tu vídeo cobra vida
imagen de fondo de una cara robóticaimagen de fondo de una cara robótica

Motor Creativo

Sin Equipo. Sin Cortes. Solo Tu Agente de Vídeo IA en Acción

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.

Creación de Vídeo Nativa por Prompt

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo. Describes la idea. Agent devuelve un activo completamente construido y listo para publicar. No es necesario escribir guiones, gestionar activos ni montar contenido manualmente.

Generación de Vídeo de Extremo a Extremo

Agent gestiona todo el proceso de creación de vídeo. Escribe un guion claro y convincente basado en tu idea, selecciona imágenes que coincidan con el tono y mensaje, añade narración natural y consciente de las emociones, aplica ediciones y transiciones para un ritmo pulido, y finaliza subtítulos, temporización y ritmo para claridad y rendimiento.

Construido con Estructura e Intención

A diferencia de los flujos de trabajo tradicionales que dependen de líneas de tiempo y montaje manual, Agent construye vídeos desde cero. Cada salida está intencionalmente diseñada para coincidir con tu objetivo. Desde mensajes y ritmo hasta flujo de escena y adecuación a la audiencia. El resultado es un vídeo coherente y dirigido por un propósito.

Reseñas

Cómo Funciona un Generador de Gestión de Cambios con Avatares

Aprovecha avatares AI personalizados para simplificar comunicaciones complejas de cambio. Crea vídeos atractivos y personalizados para guiar a tu equipo a través de transiciones de manera eficiente.

1
Step 1
Crea Tu Avatar Personalizado
Comienza seleccionando o diseñando un avatar AI realista que represente tu marca o un portavoz interno. Esto asegura que tu avatar AI elegido resuene con tu audiencia y transmita tu mensaje de manera efectiva.
2
Step 2
Añade Tu Guion de Gestión de Cambios
Introduce tu mensaje completo de gestión de cambios como un guion. Nuestro editor de texto a vídeo animará entonces tu avatar elegido para entregar tu mensaje con voces en off naturales, haciendo que la información compleja sea digerible.
3
Step 3
Personaliza y Refina Tu Vídeo
Utiliza herramientas de edición completas para mejorar tu vídeo con controles de branding, escenas de fondo y medios de apoyo de nuestra biblioteca. Ajusta el ritmo y añade subtítulos para claridad e impacto.
4
Step 4
Exporta y Comparte para Impacto
Genera tu vídeo de gestión de cambios en varios formatos de aspecto adecuados para formación interna, marketing o redes sociales. Esto te permite compartir tu contenido sin problemas y escalar efectivamente tu comunicación.

Casos de Uso

Dale vida a cualquier foto con voz y movimiento hiperrealistas usando Avatar IV.

Contenido Atractivo para Redes Sociales

.

Crea rápidamente vídeos y clips atractivos para redes sociales, aprovechando los avatares AI para cautivar a tu audiencia.

background image

Preguntas Frecuentes

¿Cómo crea HeyGen avatares AI para contenido de vídeo?

HeyGen es un avanzado generador de avatares AI que transforma texto en contenido de vídeo atractivo. Utiliza sofisticada AI para crear avatares realistas a partir de un guion, haciendo que la creación de vídeos profesionales sea accesible y eficiente.

¿Puedo personalizar avatares AI para mi marca con HeyGen?

Sí, HeyGen te permite crear avatares AI personalizados para representar perfectamente tu marca. Con herramientas de edición completas y controles de branding, puedes adaptar tus avatares AI para mantener una identidad de marca coherente en todo tu contenido de vídeo, ayudando a escalar la creación de contenido de manera eficiente.

¿Para qué propósitos se puede usar el generador de vídeos AI de HeyGen?

El generador de vídeos AI de HeyGen es increíblemente versátil, ideal para diversas aplicaciones como la creación de vídeos de marketing atractivos, materiales de formación informativos, contenido dinámico para redes sociales y tutoriales efectivos de soporte al cliente. Simplifica la producción de vídeos para diversas necesidades de comunicación.

¿Es HeyGen una plataforma fácil de usar para crear vídeos en varios idiomas?

Absolutamente, HeyGen está diseñada como una plataforma fácil de usar, permitiendo a cualquiera crear vídeos de alta calidad sin experiencia previa en edición. Soporta múltiples idiomas y ofrece capacidades avanzadas de texto a voz y clonación de voz para un alcance global.

logo
Precios
Planes de PreciosPrecios de API
HeyGen para Empresas
EmpresaContactar con Ventas
Productos
Avatares de VídeoAvatares de FotoAvatares GenerativosAvatares de StockAspecto del AvatarAPITraducción de vídeoLocalizaciónAvatar InteractivoHerramientas de IA
Industria
AgenciasE-Learning
Recursos
BlogHistorias de clientesPrograma de AfiliadosSeminarios webCentro de ayudaComunidadGuías prácticasDocumentación de APIPreguntas frecuentes
Equipos
MarketingAprendizaje y DesarrolloLocalizaciónAlcance de Ventas
Empresa
Acerca de nosotrosCarrerasAlternativasInvestigación en IAPortal de SeguridadConfianza y SeguridadPolítica de PrivacidadTérminos de servicioPolítica de ModeraciónCumplimiento del GDPR
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo