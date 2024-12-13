Imagina un vídeo instructivo de 45 segundos dirigido a profesionales de RRHH y gestores de proyectos, demostrando cómo un generador de gestión de cambios con avatares agiliza la comunicación. El estilo visual debe ser elegante y profesional, con una voz en off segura y autoritaria. Destacaría específicamente la capacidad de HeyGen para crear diversos avatares de AI, asegurando un mensaje coherente y atractivo en todos los módulos de formación.

