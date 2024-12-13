Creador de Mensajes de CEO con Avatar para Vídeos de Liderazgo Impactantes

Entrega mensajes de CEO poderosos y personalizados al instante usando avatares de IA realistas para involucrar a tu audiencia.

Crea un vídeo de comunicación interna de 45 segundos con un Mensaje de CEO de IA, entregando un mensaje convincente a todos los empleados de la empresa, anunciando una nueva iniciativa. El estilo visual debe ser profesional e inspirador, con una voz cálida y segura de IA, utilizando los avatares de IA de HeyGen para representar el liderazgo.

¿No te gusta el resultado?
Prueba uno de estos prompts.

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.

Prompt de Ejemplo 1
Desarrolla un vídeo de campaña de marketing de 30 segundos dirigido a clientes potenciales, mostrando el lanzamiento de un nuevo producto. El vídeo debe aprovechar un Avatar de IA personalizado como portavoz, presentando la información en un estilo visual moderno y atractivo con superposiciones dinámicas del producto y una voz de IA animada, generada a partir de un detallado Texto a vídeo desde el guion.
Prompt de Ejemplo 2
Produce una actualización de 60 segundos para accionistas e inversores, proporcionando una visión general del rendimiento trimestral. Este vídeo de mensaje personalizado del CEO debe exudar autoridad y sofisticación con gráficos limpios y una voz de IA tranquilizadora, asegurando accesibilidad y claridad a través de subtítulos precisos, manteniendo controles de marca consistentes.
Prompt de Ejemplo 3
Diseña un vídeo de formación de 20 segundos para la incorporación de nuevos empleados, presentándoles la cultura de la empresa y los pasos iniciales. El vídeo debe ser amigable, claro y conciso, con visuales paso a paso y una voz de IA alentadora, fácilmente creado con el generador de vídeos de IA de HeyGen utilizando Plantillas y escenas pre-diseñadas.
step previewstep preview
Copia el prompt
step previewstep preview
Pega en el cuadro de Creación
step previewstep preview
Ve cómo tu vídeo cobra vida
imagen de fondo de una cara robóticaimagen de fondo de una cara robótica

Motor Creativo

Sin Equipo. Sin Cortes. Solo Tu Agente de Vídeo IA en Acción

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.

Creación de Vídeo Nativa por Prompt

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo. Describes la idea. Agent devuelve un activo completamente construido y listo para publicar. No es necesario escribir guiones, gestionar activos ni montar contenido manualmente.

Generación de Vídeo de Extremo a Extremo

Agent gestiona todo el proceso de creación de vídeo. Escribe un guion claro y convincente basado en tu idea, selecciona imágenes que coincidan con el tono y mensaje, añade narración natural y consciente de las emociones, aplica ediciones y transiciones para un ritmo pulido, y finaliza subtítulos, temporización y ritmo para claridad y rendimiento.

Construido con Estructura e Intención

A diferencia de los flujos de trabajo tradicionales que dependen de líneas de tiempo y montaje manual, Agent construye vídeos desde cero. Cada salida está intencionalmente diseñada para coincidir con tu objetivo. Desde mensajes y ritmo hasta flujo de escena y adecuación a la audiencia. El resultado es un vídeo coherente y dirigido por un propósito.

Reseñas

Cómo Funciona el Creador de Mensajes de CEO con Avatar

Crea mensajes de CEO convincentes y personalizados con avatares impulsados por IA, transformando tu texto en vídeos profesionales para una comunicación interna y externa impactante.

1
Step 1
Selecciona tu Avatar de IA
Comienza eligiendo de nuestra diversa biblioteca de avatares de IA o crea uno personalizado para representar tu marca, asegurando una presencia visual consistente.
2
Step 2
Pega tu Guion de Mensaje
Introduce directamente tu mensaje de CEO en la plataforma, aprovechando nuestra capacidad de Texto a vídeo desde guion para animar tu contenido escrito sin problemas.
3
Step 3
Aplica Marca y Voz
Personaliza tu vídeo usando controles de marca para integrar los logotipos y colores de tu empresa para una apariencia consistente y profesional.
4
Step 4
Genera y Exporta tu Vídeo
Utiliza nuestra función de Generación de Vídeo de Principio a Fin para compilar tu avatar, guion y marca en un vídeo de mensaje de CEO pulido, listo para exportar.

Casos de Uso

Dale vida a cualquier foto con voz y movimiento hiperrealistas usando Avatar IV.

Optimiza el Marketing y los Mensajes de Marca

.

Genera rápidamente mensajes de CEO convincentes para campañas de marketing y anuncios para mejorar la presencia y el alcance de la marca.

background image

Preguntas Frecuentes

¿Cómo puede HeyGen ayudarme a crear mensajes de vídeo personalizados y convincentes para campañas de marketing?

HeyGen te permite generar vídeos de mensajes de CEO personalizados y otros mensajes de vídeo convincentes sin esfuerzo. Con el generador de vídeos de IA de HeyGen, puedes aprovechar los Avatares de IA y los controles de marca para asegurar que tus campañas de marketing resuenen poderosamente con tu audiencia.

¿Puede HeyGen crear un Avatar de IA personalizado que refleje mi marca?

Sí, HeyGen te permite crear un Avatar de IA personalizado adaptado a la identidad única de tu marca. Esta capacidad asegura que tu contenido de vídeo, incluidos los mensajes del liderazgo, mantenga una presencia de marca consistente y profesional en todas las comunicaciones internas y externas.

¿Qué hace que HeyGen sea un generador de vídeos de IA efectivo para diversas necesidades de contenido?

HeyGen es un generador de vídeos de IA versátil, que permite la generación de vídeos de principio a fin a partir de un simple guion. Sus potentes características como texto a vídeo desde guion, voz de IA y soporte multilingüe lo hacen ideal para diversas aplicaciones, desde campañas de marketing hasta vídeos de formación.

¿Ofrece HeyGen soluciones para producir contenido de vídeo de formación de alta calidad?

Absolutamente. HeyGen es una herramienta excelente para crear contenido de vídeo de formación profesional de manera eficiente. Puedes convertir fácilmente texto a vídeo desde guiones, añadir voz de IA e incluir subtítulos, asegurando experiencias de aprendizaje claras y atractivas para tu equipo.

logo
Precios
Planes de PreciosPrecios de API
HeyGen para Empresas
EmpresaContactar con Ventas
Productos
Avatares de VídeoAvatares de FotoAvatares GenerativosAvatares de StockAspecto del AvatarAPITraducción de vídeoLocalizaciónAvatar InteractivoHerramientas de IA
Industria
AgenciasE-Learning
Recursos
BlogHistorias de clientesPrograma de AfiliadosSeminarios webCentro de ayudaComunidadGuías prácticasDocumentación de APIPreguntas frecuentes
Equipos
MarketingAprendizaje y DesarrolloLocalizaciónAlcance de Ventas
Empresa
Acerca de nosotrosCarrerasAlternativasInvestigación en IAPortal de SeguridadConfianza y SeguridadPolítica de PrivacidadTérminos de servicioPolítica de ModeraciónCumplimiento del GDPR
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo