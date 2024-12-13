Generador de Mensajes de Avatar CEO: Crea Videos Impactantes

Entrega mensajes de video personalizados sin esfuerzo, aprovechando avatares de IA realistas para una comunicación corporativa atractiva.

Desarrolla un mensaje de video personalizado de 45 segundos dirigido a posibles clientes B2B, con un avatar de IA personalizado. El video debe tener un estilo visual profesional y amigable, complementado por una voz en off clara y articulada, mostrando los avatares de IA de HeyGen para una comunicación directa e impactante.

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.

Prompt de Ejemplo 1
Crea un video de marketing dinámico de 30 segundos para contenido en redes sociales dirigido a propietarios de pequeñas empresas, demostrando cómo un avatar de IA parlante puede mejorar su marca. Este video atractivo requiere visuales modernos, música de fondo animada y subtítulos claros generados a través de la capacidad de texto a video de HeyGen, asegurando una amplia accesibilidad e impacto.
Prompt de Ejemplo 2
Produce un inspirador mensaje de avatar de CEO de 60 segundos para partes interesadas internas y empleados de la empresa, transmitiendo una nueva visión corporativa. El video debe adoptar un estilo visual autoritario y de marca utilizando las plantillas y escenas de HeyGen, con un tono calmado y tranquilizador, y optimizado para varias plataformas mediante el cambio de tamaño de la relación de aspecto y exportaciones.
Prompt de Ejemplo 3
Crea un sofisticado video profesional de 40 segundos con un clon digital para líderes de opinión, compartiendo ideas de la industria. El estilo visual debe ser de alta gama y similar a un estudio, complementado por una actuación de voz natural, y apoyado por ricos visuales de la biblioteca de medios/soporte de stock de HeyGen para elevar la presentación.
Motor Creativo

Sin Equipo. Sin Cortes. Solo Tu Agente de Vídeo IA en Acción

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.

Creación de Vídeo Nativa por Prompt

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo. Describes la idea. Agent devuelve un activo completamente construido y listo para publicar. No es necesario escribir guiones, gestionar activos ni montar contenido manualmente.

Generación de Vídeo de Extremo a Extremo

Agent gestiona todo el proceso de creación de vídeo. Escribe un guion claro y convincente basado en tu idea, selecciona imágenes que coincidan con el tono y mensaje, añade narración natural y consciente de las emociones, aplica ediciones y transiciones para un ritmo pulido, y finaliza subtítulos, temporización y ritmo para claridad y rendimiento.

Construido con Estructura e Intención

A diferencia de los flujos de trabajo tradicionales que dependen de líneas de tiempo y montaje manual, Agent construye vídeos desde cero. Cada salida está intencionalmente diseñada para coincidir con tu objetivo. Desde mensajes y ritmo hasta flujo de escena y adecuación a la audiencia. El resultado es un vídeo coherente y dirigido por un propósito.

Reseñas

Cómo Funciona el Generador de Mensajes de Avatar CEO

Crea fácilmente mensajes de video personalizados e impactantes con un avatar de IA personalizado, transformando tus comunicaciones corporativas.

1
Step 1
Crea el Guion de tu Mensaje
Introduce el mensaje de tu CEO pegándolo o escribiéndolo en el editor de guiones. Este paso inicial sienta las bases para generar mensajes de video personalizados profesionales sin esfuerzo.
2
Step 2
Elige tu Avatar de IA
Selecciona de nuestra biblioteca de avatares de IA diversos, o crea fácilmente un avatar de IA personalizado que refleje precisamente la imagen de tu CEO. Esto asegura una representación digital auténtica para tu mensaje.
3
Step 3
Aplica Elementos de Marca y Funciones
Integra Elementos de Marca esenciales, incluyendo el logotipo de tu empresa y los colores de la marca. Este paso asegura la consistencia visual y refuerza tu identidad corporativa dentro del video.
4
Step 4
Exporta el Mensaje de tu CEO
Genera y descarga tu mensaje de video profesional final. Utiliza el cambio de tamaño de la relación de aspecto y exportaciones para optimizar el resultado para varias plataformas, asegurando un amplio alcance de audiencia.

Casos de Uso

Dale vida a cualquier foto con voz y movimiento hiperrealistas usando Avatar IV.

Genera videos y clips atractivos para redes sociales en minutos

.

Genera videos y clips atractivos para redes sociales con tu avatar de CEO para comunicar actualizaciones y conectar con partes interesadas externas.

background image

Preguntas Frecuentes

¿Cómo permite HeyGen la creación de avatares de IA personalizados para mensajes de video personalizados?

HeyGen permite a los usuarios generar avatares de IA personalizados y desplegarlos en mensajes de video personalizados sin esfuerzo. Esta capacidad transforma cómo las empresas crean contenido de generador de mensajes de avatar CEO, haciendo que cada contacto sea único.

¿Qué es la tecnología de texto a video de HeyGen y cómo simplifica la producción de videos profesionales?

HeyGen aprovecha la avanzada tecnología de texto a video para convertir guiones en contenido de video profesional atractivo rápidamente. Esto incluye la generación de presentaciones de avatares de IA parlantes realistas con voz en off, simplificando significativamente tu flujo de trabajo.

¿Puede HeyGen ayudar a crear contenido diverso de video de marketing y mantener la consistencia de la marca?

Sí, HeyGen apoya la creación de contenido diverso de video de marketing y redes sociales con Elementos de Marca integrados. Los usuarios pueden utilizar varias plantillas y el cambio de tamaño de la relación de aspecto y exportaciones para asegurar la consistencia de la marca en todas las plataformas.

¿HeyGen admite funciones como subtítulos y contenido multilingüe para un mayor alcance de audiencia?

Absolutamente, HeyGen incluye un sólido soporte para la generación automática de subtítulos y contenido multilingüe. Esto asegura que tus videos de capacitación y comunicación corporativa lleguen a una audiencia global de manera efectiva e inclusiva.

