Creador de Vídeos de Negocios con Avatares: Crea Vídeos Atractivos con IA
Crea al instante vídeos de marketing y formación profesionales utilizando avatares de IA realistas.
Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.
Elabora un vídeo de formación de 45 segundos diseñado para nuevos empleados, dirigido a formadores corporativos, mostrando la facilidad de crear contenido atractivo a partir de un guion utilizando la función de texto a vídeo desde guion, con un estilo de audio calmado e informativo y visuales claros y de apoyo mejorados con subtítulos.
Desarrolla un vídeo dinámico de presentación de ventas de 60 segundos, específicamente para equipos de ventas y creadores de contenido, donde un avatar de IA (quizás una variante de 'Clónate a ti mismo') presenta un producto con confianza, utilizando las diversas plantillas y escenas de HeyGen para un estilo visual elegante y persuasivo y una voz fuerte y autoritaria.
Crea un clip vibrante de 15 segundos para redes sociales, perfecto para emprendedores ocupados, que transforma rápidamente algunos gráficos de la biblioteca de medios/soporte de stock en una actualización llamativa, con una voz amigable de IA y optimizado para varias plataformas usando el cambio de tamaño de relación de aspecto y exportaciones, con un estilo visual y de audio enérgico.
Motor Creativo
Sin Equipo. Sin Cortes. Solo Tu Agente de Vídeo IA en Acción
Creación de Vídeo Nativa por Prompt
Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo. Describes la idea. Agent devuelve un activo completamente construido y listo para publicar. No es necesario escribir guiones, gestionar activos ni montar contenido manualmente.
Generación de Vídeo de Extremo a Extremo
Agent gestiona todo el proceso de creación de vídeo. Escribe un guion claro y convincente basado en tu idea, selecciona imágenes que coincidan con el tono y mensaje, añade narración natural y consciente de las emociones, aplica ediciones y transiciones para un ritmo pulido, y finaliza subtítulos, temporización y ritmo para claridad y rendimiento.
Construido con Estructura e Intención
A diferencia de los flujos de trabajo tradicionales que dependen de líneas de tiempo y montaje manual, Agent construye vídeos desde cero. Cada salida está intencionalmente diseñada para coincidir con tu objetivo. Desde mensajes y ritmo hasta flujo de escena y adecuación a la audiencia. El resultado es un vídeo coherente y dirigido por un propósito.
Casos de Uso
Dale vida a cualquier foto con voz y movimiento hiperrealistas usando Avatar IV.
Creación de Anuncios de Vídeo de IA de Alto Rendimiento.
Produce rápidamente anuncios de vídeo atractivos y de alta conversión utilizando avatares de IA para captar la atención del público y obtener resultados.
Formación y Onboarding Mejorados con IA.
Mejora el compromiso de los empleados y la retención de conocimientos al ofrecer vídeos de formación dinámicos y personalizados con avatares de IA.
Preguntas Frecuentes
¿Cómo puedo generar vídeos personalizados de avatares de IA usando HeyGen?
HeyGen permite a los usuarios crear vídeos atractivos de avatares de IA aprovechando su avanzado Generador de Avatares de IA. Puedes seleccionar de una diversa biblioteca de avatares de IA o diseñar el tuyo propio, personalizando atuendos y fondos para que coincidan perfectamente con la estética de tu marca.
¿Qué tipos de contenido creativo puedo producir con la plataforma de Creación de Vídeos de IA de HeyGen?
La plataforma de Creación de Vídeos de IA de HeyGen te permite producir una amplia gama de contenido creativo, incluyendo vídeos de marketing atractivos, vídeos de formación informativos y clips dinámicos para redes sociales. Incluso puedes transformar una Foto a Vídeo o incorporar gráficos personalizados para mejorar tu mensaje.
¿HeyGen me permite clonar mi propia voz para vídeos de IA personalizados?
Sí, HeyGen ofrece capacidades avanzadas, incluyendo Clonación de Voz de IA, que te permite usar tu propia voz para vídeos de IA personalizados. Esta función permite un toque auténtico y profesional, permitiéndote realmente Clonarte digitalmente para diversas necesidades de contenido.
¿Qué características ofrece HeyGen para optimizar el flujo de trabajo de creación de vídeos?
HeyGen optimiza la creación de vídeos con un editor basado en texto intuitivo y una interfaz de arrastrar y soltar fácil de usar. Estas características simplifican el proceso, permitiéndote crear vídeos de alta calidad de manera eficiente y optimizar los flujos de trabajo para todas tus necesidades de contenido.