Produce un tutorial cautivador de 45 segundos, dirigido a aspirantes a creadores de contenido, mostrando cómo aprovechar HeyGen para crear avatares de IA personalizados que actúen como portavoces dinámicos en video para su marca. El estilo visual debe ser elegante y moderno, utilizando colores vibrantes y transiciones suaves, complementado por una voz en off animada y clara que resalte el poder intuitivo de los avatares de IA.

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.

Prompt de Ejemplo 1
Desarrolla un video instructivo convincente de 60 segundos para equipos de marketing y educadores, ilustrando la eficiencia de generar contenido explicativo atractivo utilizando las plantillas diseñadas profesionalmente de HeyGen. Adopta un estilo visual limpio y profesional con grabaciones de pantalla fáciles de seguir y una narración de audio calmada e informativa, enfatizando la conversión fluida de texto a video desde el guion.
Prompt de Ejemplo 2
Crea una pieza promocional concisa de 30 segundos, dirigida a entusiastas de la tecnología y startups innovadoras, demostrando la rápida creación de videos de IA de alta calidad con avatares realistas. El estilo visual debe ser rápido y visualmente rico, mostrando varias expresiones de avatares y escenas de la biblioteca de medios/soporte de stock, respaldado por música energética con infusión tecnológica y una voz en off nítida y llamativa.
Prompt de Ejemplo 3
Diseña un video inspirador de 50 segundos para gestores de redes sociales y creativos freelance, ilustrando cómo transformar texto simple en mensajes cautivadores con avatares UGC únicos. Emplea una estética visual creativa y generada por el usuario que mezcle imágenes del mundo real con elementos de IA, acompañado de un estilo de audio amigable y conversacional y subtítulos claros para resaltar la accesibilidad del editor de texto a video.
Copia el prompt
Pega en el cuadro de Creación
Ve cómo tu vídeo cobra vida
Motor Creativo

Sin Equipo. Sin Cortes. Solo Tu Agente de Vídeo IA en Acción

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.

Creación de Vídeo Nativa por Prompt

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo. Describes la idea. Agent devuelve un activo completamente construido y listo para publicar. No es necesario escribir guiones, gestionar activos ni montar contenido manualmente.

Generación de Vídeo de Extremo a Extremo

Agent gestiona todo el proceso de creación de vídeo. Escribe un guion claro y convincente basado en tu idea, selecciona imágenes que coincidan con el tono y mensaje, añade narración natural y consciente de las emociones, aplica ediciones y transiciones para un ritmo pulido, y finaliza subtítulos, temporización y ritmo para claridad y rendimiento.

Construido con Estructura e Intención

A diferencia de los flujos de trabajo tradicionales que dependen de líneas de tiempo y montaje manual, Agent construye vídeos desde cero. Cada salida está intencionalmente diseñada para coincidir con tu objetivo. Desde mensajes y ritmo hasta flujo de escena y adecuación a la audiencia. El resultado es un vídeo coherente y dirigido por un propósito.

Cómo Funciona el Generador de Tutoriales de Aplicaciones de Avatares

Crea sin esfuerzo tutoriales de aplicaciones atractivos e informativos con avatares de IA realistas y potentes capacidades de texto a video, simplificando instrucciones complejas.

1
Step 1
Selecciona Tu Avatar de IA y Plantilla
Elige de una diversa biblioteca de "avatares de IA" o sube el tuyo propio, luego selecciona una "plantilla diseñada profesionalmente" para comenzar a estructurar tu tutorial.
2
Step 2
Pega Tu Guion de Tutorial
Introduce tu texto en el "editor de texto a video". Nuestro sistema lo sincronizará automáticamente con los "avatares de IA parlantes" para explicaciones claras y dinámicas.
3
Step 3
Refina y Mejora Tu Video
Mejora tu tutorial con "subtítulos" para máxima claridad, e incorpora visuales de apoyo o música de fondo para enriquecer la experiencia de aprendizaje.
4
Step 4
Genera y Comparte Tu Creación
Renderiza tu tutorial del "generador de videos de IA" en "proporciones de aspecto" preferidas y fácilmente "descarga o comparte diseños" en plataformas o directamente con tu audiencia.

Dale vida a cualquier foto con voz y movimiento hiperrealistas usando Avatar IV.

Produce Rápidamente Tutoriales de Aplicaciones para Redes Sociales

Crea rápidamente clips de video cortos y atractivos impulsados por IA y tutoriales perfectos para compartir en plataformas de redes sociales.

Preguntas Frecuentes

¿Cómo puede HeyGen ayudarme a crear avatares de IA personalizados para una representación única de la marca?

HeyGen te permite crear avatares de IA personalizados, incluidos los Avatares UGC, que coinciden precisamente con el estilo y la voz de tu marca. Puedes dar vida a tu propia imagen o diseñar personajes únicos para contenido verdaderamente personalizado.

¿Qué características hacen de HeyGen un potente generador de videos de IA para negocios?

HeyGen funciona como un avanzado generador de videos de IA, permitiendo la creación de contenido atractivo con avatares de IA parlantes realistas. Su interfaz intuitiva y editor de texto a video simplifican la producción de videos de calidad profesional rápidamente.

¿HeyGen proporciona plantillas diseñadas profesionalmente para una producción rápida de videos?

Sí, HeyGen ofrece una biblioteca de plantillas diseñadas profesionalmente que te permiten iniciar tus proyectos de video con facilidad. Estas plantillas agilizan el proceso creativo, haciendo sencillo producir videos pulidos.

¿Puedo usar HeyGen para generar videos tutoriales atractivos con avatares de IA?

¡Absolutamente! HeyGen es un excelente generador de tutoriales de aplicaciones de avatares, permitiéndote crear contenido instructivo claro y conciso. Utiliza nuestros avatares de IA y capacidades de texto a video para producir tutoriales profesionales y efectivos.

