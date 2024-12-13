Creador de Revisión Anual con Avatares: Crea Resúmenes de Vídeo Atractivos

Crea vídeos de revisión anual cautivadores con nuestro creador de avatares de IA, convirtiendo tus informes en contenido atractivo y compartible utilizando plantillas impulsadas por IA.

Crea un vídeo de revisión anual de 30 segundos utilizando el creador de avatares para revisión anual, dirigido a individuos y líderes de pequeños equipos que desean celebrar logros personales o del equipo con un toque personal. El estilo visual debe ser brillante y dinámico, con superposiciones de texto vibrantes y cortes rápidos, complementado con una música de fondo inspiradora y optimista y una voz en off clara y entusiasta generada a través de la función de generación de voz en off de HeyGen, asegurando un vídeo atractivo que resalte los éxitos clave.

¿No te gusta el resultado?
Prueba uno de estos prompts.

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.

Prompt de Ejemplo 1
Diseña un vídeo profesional de revisión anual de 45 segundos adaptado para departamentos de RRHH y gerentes corporativos, enfatizando métricas clave de rendimiento del equipo a través de animaciones limpias de estilo infográfico y una marca corporativa consistente. El audio debe contar con una voz en off autoritaria pero amigable, generada directamente desde un guion utilizando la capacidad de texto a vídeo desde guion de HeyGen, superpuesta con música de fondo corporativa sutil, todo construido sobre las plantillas impulsadas por IA de HeyGen para producir eficientemente vídeos de revisión anual impactantes.
Prompt de Ejemplo 2
Produce un vídeo de estilo UGC de 60 segundos para clientes existentes, animándolos a compartir su "resumen del año" utilizando tu producto o servicio, optimizado para compartir en redes sociales. El estilo visual debe ser auténtico y relatable, quizás incorporando elementos lúdicos y medios de archivo del soporte de biblioteca/archivo de medios de HeyGen, mientras que el audio presenta un tono conversacional y amigable con una voz natural y música de fondo ligera. Asegúrate de que todos los puntos clave sean accesibles con subtítulos claros.
Prompt de Ejemplo 3
Elabora un vídeo de actualización interna de la empresa de 30 segundos para empleados y partes interesadas, celebrando el crecimiento reciente y los cambios positivos con un estilo visual moderno y limpio que refuerce sutilmente los valores de la empresa. Utiliza los actores parlantes de HeyGen para transmitir mensajes clave de manera directa y atractiva, acompañado de un tono de audio profesional y alentador y música de fondo optimista, asegurando que el resultado final esté pulido y listo para varias plataformas a través del cambio de tamaño de relación de aspecto y exportaciones de este versátil creador de vídeos.
step previewstep preview
Copia el prompt
step previewstep preview
Pega en el cuadro de Creación
step previewstep preview
Ve cómo tu vídeo cobra vida
imagen de fondo de una cara robóticaimagen de fondo de una cara robótica

Motor Creativo

Sin Equipo. Sin Cortes. Solo Tu Agente de Vídeo IA en Acción

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.

Creación de Vídeo Nativa por Prompt

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo. Describes la idea. Agent devuelve un activo completamente construido y listo para publicar. No es necesario escribir guiones, gestionar activos ni montar contenido manualmente.

Generación de Vídeo de Extremo a Extremo

Agent gestiona todo el proceso de creación de vídeo. Escribe un guion claro y convincente basado en tu idea, selecciona imágenes que coincidan con el tono y mensaje, añade narración natural y consciente de las emociones, aplica ediciones y transiciones para un ritmo pulido, y finaliza subtítulos, temporización y ritmo para claridad y rendimiento.

Construido con Estructura e Intención

A diferencia de los flujos de trabajo tradicionales que dependen de líneas de tiempo y montaje manual, Agent construye vídeos desde cero. Cada salida está intencionalmente diseñada para coincidir con tu objetivo. Desde mensajes y ritmo hasta flujo de escena y adecuación a la audiencia. El resultado es un vídeo coherente y dirigido por un propósito.

Reseñas

Cómo Funciona el Creador de Revisión Anual con Avatares

Transforma sin esfuerzo tus datos de revisión anual en resúmenes de vídeo atractivos utilizando avatares de IA y herramientas de creación intuitivas para una presentación profesional y memorable.

1
Step 1
Escribe Tu Guion de Revisión
Comienza redactando o pegando tu contenido de revisión anual. La función de texto a vídeo desde guion de HeyGen transformará tus palabras en una presentación dinámica impulsada por IA.
2
Step 2
Elige Tu Avatar de IA
Selecciona un avatar de IA profesional de nuestra diversa biblioteca para ser el presentador convincente de tu vídeo de revisión anual, añadiendo un toque humano a tus datos.
3
Step 3
Personaliza Visuales y Marca
Mejora el profesionalismo de tu vídeo aplicando controles de marca para integrar sin problemas el logotipo de tu empresa, colores y otros elementos visuales.
4
Step 4
Genera y Comparte Tu Vídeo
Produce tu vídeo final de revisión anual con facilidad. Utiliza el cambio de tamaño de relación de aspecto y exportaciones para optimizar tu vídeo para cualquier plataforma antes de compartirlo con tu audiencia.

Casos de Uso

Dale vida a cualquier foto con voz y movimiento hiperrealistas usando Avatar IV.

Entrega Resúmenes Anuales Inspiradores

.

Crea vídeos motivacionales de fin de año que celebren logros, fomenten perspectivas positivas e inspiren el éxito futuro del equipo.

background image

Preguntas Frecuentes

¿Cómo puede HeyGen ayudar en la creación de vídeos de revisión anual atractivos?

HeyGen te permite producir vídeos de revisión anual profesionales y atractivos utilizando avatares avanzados de IA y un potente creador de vídeos. Aprovecha las plantillas impulsadas por IA y convierte fácilmente tus guiones en contenido de vídeo atractivo para resaltar logros clave y llegar a tu audiencia.

¿Qué hace que los avatares de IA de HeyGen sean ideales para la producción creativa de vídeos?

Los avatares de IA realistas y los actores parlantes de HeyGen dan vida a tus guiones con voces en off naturales y movimientos expresivos, haciéndolos perfectos para la creación de vídeos creativos. Esta capacidad permite una producción rápida y eficiente de vídeos atractivos para diversos flujos de trabajo de marketing sin necesidad de filmación tradicional.

¿Ofrece HeyGen una variedad de plantillas de vídeo para diversas necesidades de creación de contenido?

Sí, HeyGen proporciona una amplia gama de plantillas y escenas impulsadas por IA diseñadas para agilizar tu proceso de creación de vídeos de IA. Estas plantillas personalizables atienden a diversas necesidades de creación de contenido, permitiendo a los usuarios crear vídeos profesionales y atractivos de manera rápida y eficiente.

¿Cómo facilita HeyGen la creación de vídeos directamente desde guiones de texto?

HeyGen cuenta con un creador de guiones intuitivo que transforma tu contenido escrito en vídeos dinámicos a través de una sofisticada creación de vídeos con IA. Simplemente introduce tu guion, y HeyGen genera un vídeo con avatares de IA realistas y voces en off sincronizadas, acelerando significativamente el proceso de producción de vídeos y generación de contenido.

logo
Precios
Planes de PreciosPrecios de API
HeyGen para Empresas
EmpresaContactar con Ventas
Productos
Avatares de VídeoAvatares de FotoAvatares GenerativosAvatares de StockAspecto del AvatarAPITraducción de vídeoLocalizaciónAvatar InteractivoHerramientas de IA
Industria
AgenciasE-Learning
Recursos
BlogHistorias de clientesPrograma de AfiliadosSeminarios webCentro de ayudaComunidadGuías prácticasDocumentación de APIPreguntas frecuentes
Equipos
MarketingAprendizaje y DesarrolloLocalizaciónAlcance de Ventas
Empresa
Acerca de nosotrosCarrerasAlternativasInvestigación en IAPortal de SeguridadConfianza y SeguridadPolítica de PrivacidadTérminos de servicioPolítica de ModeraciónCumplimiento del GDPR
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo