Avatar de IA: Generación de Evaluaciones Anuales sin Esfuerzo
Agiliza la retroalimentación estructurada para el desarrollo de empleados con Texto a vídeo desde guion inteligente.
Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.
Desarrolla una guía visual de 60 segundos para Líderes de Equipo y Gerentes, adoptando un estilo visual cálido y alentador complementado por una voz en off amigable y de apoyo. Destaca cómo los "Avatares de IA" de HeyGen pueden ofrecer retroalimentación estructurada de manera efectiva, fomentando el desarrollo de los empleados a través de mensajes de vídeo personalizados.
Produce un vídeo instructivo de 30 segundos dirigido a Profesionales de RRHH y Especialistas en L&D, utilizando un estilo visual dinámico e informativo con texto en pantalla y una voz en off profesional y animada. Muestra cómo las funciones de "Generación de voz en off" y "Subtítulos/captions" de HeyGen simplifican el proceso de ofrecer retroalimentación constructiva y establecer objetivos claros.
Diseña un explicador convincente de 50 segundos para Propietarios de Pequeñas Empresas e Innovadores de RRHH, utilizando un estilo visual moderno y elegante que enfatiza la creación rápida de contenido, acompañado de una voz en off confiada y persuasiva. Ilustra cómo las "Plantillas y escenas" y el "Soporte de biblioteca de medios/stock" de HeyGen empoderan a los usuarios para crear contenido creativo en torno a generadores de evaluaciones de desempeño de IA, haciendo accesibles herramientas sofisticadas de RRHH.
Motor Creativo
Sin Equipo. Sin Cortes. Solo Tu Agente de Vídeo IA en Acción
Creación de Vídeo Nativa por Prompt
Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo. Describes la idea. Agent devuelve un activo completamente construido y listo para publicar. No es necesario escribir guiones, gestionar activos ni montar contenido manualmente.
Generación de Vídeo de Extremo a Extremo
Agent gestiona todo el proceso de creación de vídeo. Escribe un guion claro y convincente basado en tu idea, selecciona imágenes que coincidan con el tono y mensaje, añade narración natural y consciente de las emociones, aplica ediciones y transiciones para un ritmo pulido, y finaliza subtítulos, temporización y ritmo para claridad y rendimiento.
Construido con Estructura e Intención
A diferencia de los flujos de trabajo tradicionales que dependen de líneas de tiempo y montaje manual, Agent construye vídeos desde cero. Cada salida está intencionalmente diseñada para coincidir con tu objetivo. Desde mensajes y ritmo hasta flujo de escena y adecuación a la audiencia. El resultado es un vídeo coherente y dirigido por un propósito.
Casos de Uso
Dale vida a cualquier foto con voz y movimiento hiperrealistas usando Avatar IV.
Aumenta el Compromiso con la Retroalimentación de los Empleados.
Mejora cómo los empleados se comprometen con y retienen la retroalimentación constructiva de las evaluaciones anuales usando explicadores de vídeo impulsados por IA.
Escala las Explicaciones de Evaluaciones de Desempeño.
Genera de manera eficiente explicadores de evaluaciones de desempeño impulsados por IA consistentes y comprensivos para todos los empleados a nivel global.
Preguntas Frecuentes
¿Cuál es la capacidad principal de HeyGen para la creación de vídeos?
HeyGen aprovecha la poderosa tecnología de avatares de IA y las funciones de texto a vídeo desde guion para ayudar a los usuarios a generar vídeos atractivos sin esfuerzo, transformando contenido escrito en experiencias visuales dinámicas.
¿Cómo puedo personalizar mis avatares de IA y vídeos con HeyGen?
HeyGen admite la creación de avatares personalizados, lo que te permite personalizar tus presentadores digitales. Además, puedes utilizar plantillas y escenas para adaptar tu contenido de vídeo a necesidades y marcas específicas.
¿HeyGen proporciona herramientas para el branding profesional dentro de los vídeos?
Sí, HeyGen incluye controles de branding integrales que te permiten integrar sin problemas el logotipo y los esquemas de color de tu empresa, asegurando que tus vídeos generados por IA mantengan una identidad de marca consistente.
¿Qué características innovadoras ofrece HeyGen para la producción de vídeos?
HeyGen ofrece capacidades innovadoras de generación de voz en off, convirtiendo texto en discurso de sonido natural para tus vídeos. Esto, combinado con avatares de IA de alta calidad, mejora el valor de producción general de tu contenido creativo.