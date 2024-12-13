Creador de Vídeos de Anuncios con Avatares: Crea Actualizaciones Atractivas Rápidamente
Transforma tus guiones en anuncios convincentes al instante usando generación de texto a vídeo inteligente.
¿No te gusta el resultado?
Prueba uno de estos prompts.
Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.
Se necesita un vídeo informativo de 60 segundos para una actualización interna de la empresa para empleados de todos los departamentos. Este vídeo debe presentar una estética visual corporativa limpia y una voz en off autoritaria y clara. Generado a través de un Generador de Vídeos de Avatares de IA, aprovechará las Plantillas y escenas de HeyGen para un aspecto consistente e incluirá Subtítulos y leyendas para asegurar la accesibilidad y claridad para todos los involucrados en la creación de contenido.
Para una audiencia joven y nativa digital, crea un atractivo spot de campaña en redes sociales de 30 segundos. Necesita visuales dinámicos y rápidos con música pegajosa y de moda. Usando un avatar personalizado creado a través de Texto a vídeo desde el guion para transmitir el mensaje, asegúrate de que el vídeo esté optimizado para varias plataformas utilizando la función de redimensionamiento y exportación de proporciones de HeyGen para maximizar el alcance.
Para explicar un nuevo servicio en línea, produce un vídeo explicativo conciso de 60 segundos para clientes potenciales. Caracterizado por visuales claros y paso a paso y una voz amigable e informativa con música de fondo ligera y alentadora, esta pieza educativa generada por un creador de vídeos de texto a avatar debe incorporar el soporte de la biblioteca de medios/stock de HeyGen para enriquecer la narrativa visual, con un avatar de IA guiando a los espectadores a través de los beneficios del servicio.
Motor Creativo
Sin Equipo. Sin Cortes. Solo Tu Agente de Vídeo IA en Acción
Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.
Creación de Vídeo Nativa por Prompt
Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo. Describes la idea. Agent devuelve un activo completamente construido y listo para publicar. No es necesario escribir guiones, gestionar activos ni montar contenido manualmente.
Generación de Vídeo de Extremo a Extremo
Agent gestiona todo el proceso de creación de vídeo. Escribe un guion claro y convincente basado en tu idea, selecciona imágenes que coincidan con el tono y mensaje, añade narración natural y consciente de las emociones, aplica ediciones y transiciones para un ritmo pulido, y finaliza subtítulos, temporización y ritmo para claridad y rendimiento.
Construido con Estructura e Intención
A diferencia de los flujos de trabajo tradicionales que dependen de líneas de tiempo y montaje manual, Agent construye vídeos desde cero. Cada salida está intencionalmente diseñada para coincidir con tu objetivo. Desde mensajes y ritmo hasta flujo de escena y adecuación a la audiencia. El resultado es un vídeo coherente y dirigido por un propósito.
Casos de Uso
Dale vida a cualquier foto con voz y movimiento hiperrealistas usando Avatar IV.
Crea Anuncios Atractivos en Redes Sociales.
Produce rápidamente vídeos cautivadores para redes sociales con avatares de IA para entregar anuncios y actualizaciones de manera efectiva.
Lanza Anuncios de Productos y Eventos.
Desarrolla anuncios de vídeo de alto impacto para lanzamientos de productos o eventos, aprovechando los avatares de IA para un máximo alcance y compromiso.
Preguntas Frecuentes
¿Cómo puede HeyGen ayudarme a crear vídeos de anuncios atractivos con avatares de IA?
HeyGen permite a los usuarios crear vídeos de anuncios profesionales utilizando avatares de IA realistas. Simplemente introduce tu guion, y la tecnología de IA de HeyGen generará contenido dinámico, completo con generación de voz en off y plantillas personalizables para tu motor creativo.
¿Puedo personalizar los avatares de IA o usar mis propios elementos de marca con HeyGen?
Sí, HeyGen permite una amplia personalización, incluyendo el diseño de tu propio Avatar de IA o la carga de una foto para crear un Gemelo de IA personalizado. También puedes integrar los elementos específicos de tu marca a través de controles de marca para una creación de contenido consistente y de alta calidad.
¿Qué tipos de contenido dinámico puedo generar usando el Generador de Vídeos de Avatares de IA de HeyGen?
El Generador de Vídeos de Avatares de IA de HeyGen admite una amplia gama de contenido dinámico, desde anuncios profesionales y explicativos hasta vídeos de formación atractivos y clips para redes sociales. Actúa como un motor creativo para escalar tu creación de vídeos según diversas necesidades.
¿HeyGen admite la creación de vídeos multilingües y características de accesibilidad?
Absolutamente, HeyGen facilita la creación de vídeos multilingües ofreciendo diversos estilos de voz y generación avanzada de voz en off. También genera automáticamente subtítulos y leyendas, asegurando que tu contenido sea accesible a una audiencia más amplia para vídeos personalizados.