Produce un dinámico vídeo de lanzamiento de producto de 45 segundos donde un elegante portavoz digital, creado usando los avatares de IA de HeyGen, anuncia una nueva característica o servicio. El público objetivo son emprendedores conocedores de la tecnología y adoptadores tempranos, y el estilo visual y de audio debe ser elegante, moderno y enérgico, complementado por una voz en off confiada y entusiasta generada a través de Texto a vídeo desde el guion.

¿No te gusta el resultado?
Prueba uno de estos prompts.

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.

Prompt de Ejemplo 1
Diseña un emotivo vídeo de saludo personalizado de 30 segundos para tu audiencia, utilizando un avatar de IA personalizado con voces expresivas para transmitir deseos festivos o un anuncio especial. Este vídeo está dirigido a propietarios de pequeñas empresas y creadores de contenido, buscando una estética cálida, amigable y visualmente festiva, fácilmente lograda con las Plantillas y escenas de HeyGen y la diversa generación de Voz en off.
Prompt de Ejemplo 2
Desarrolla un vídeo explicativo informativo de 60 segundos que aclare un tema complejo o introduzca un nuevo módulo educativo usando avatares de IA atractivos. Destinado a formadores corporativos y profesionales de marketing B2B, el vídeo debe mantener un estilo visual limpio, profesional y autoritario con una voz clara y articulada, mejorada por Subtítulos/captions automáticos para accesibilidad.
Prompt de Ejemplo 3
Crea un cautivador vídeo de historia de marca de 40 segundos, transformando una serie de imágenes conceptuales en una narrativa convincente usando la capacidad de Foto a Vídeo, mostrando una identidad de marca única con un avatar de IA personalizado. Este vídeo está dirigido a gerentes de marca y negocios de comercio electrónico, presentando un estilo visualmente impactante y consistente con la marca con una banda sonora animada, y aprovechando el soporte de la Biblioteca de medios/stock de HeyGen para contenido visual rico y el redimensionamiento y exportación de Aspecto para distribución multiplataforma.
step previewstep preview
Copia el prompt
step previewstep preview
Pega en el cuadro de Creación
step previewstep preview
Ve cómo tu vídeo cobra vida
imagen de fondo de una cara robóticaimagen de fondo de una cara robótica

Motor Creativo

Sin Equipo. Sin Cortes. Solo Tu Agente de Vídeo IA en Acción

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.

Creación de Vídeo Nativa por Prompt

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo. Describes la idea. Agent devuelve un activo completamente construido y listo para publicar. No es necesario escribir guiones, gestionar activos ni montar contenido manualmente.

Generación de Vídeo de Extremo a Extremo

Agent gestiona todo el proceso de creación de vídeo. Escribe un guion claro y convincente basado en tu idea, selecciona imágenes que coincidan con el tono y mensaje, añade narración natural y consciente de las emociones, aplica ediciones y transiciones para un ritmo pulido, y finaliza subtítulos, temporización y ritmo para claridad y rendimiento.

Construido con Estructura e Intención

A diferencia de los flujos de trabajo tradicionales que dependen de líneas de tiempo y montaje manual, Agent construye vídeos desde cero. Cada salida está intencionalmente diseñada para coincidir con tu objetivo. Desde mensajes y ritmo hasta flujo de escena y adecuación a la audiencia. El resultado es un vídeo coherente y dirigido por un propósito.

Reseñas

Cómo Funciona el Generador de Vídeos de Anuncios con Avatares

Crea sin esfuerzo vídeos de anuncios atractivos y profesionales con avatares de IA y mensajes personalizados, transformando tu estrategia de comunicación.

1
Step 1
Selecciona Tu Avatar de IA
Elige entre una amplia gama de "avatares de IA" para representar tu mensaje. También puedes personalizar su apariencia para alinearla con la identidad de tu marca.
2
Step 2
Introduce Tu Guion
Pega o escribe tu guion de anuncio en el "editor de texto a vídeo". La plataforma convierte automáticamente tu texto en diálogo hablado.
3
Step 3
Personaliza Tu Vídeo
Mejora tu vídeo aplicando "plantillas preconstruidas". Añade fácilmente el logo de tu marca, colores y medios de fondo para un toque profesional.
4
Step 4
Genera Tu Vídeo de Anuncio
Finaliza y genera tu vídeo de anuncio. Aprovecha la "creación de vídeos escalable" para producir contenido de alta calidad listo para cualquier plataforma o audiencia.

Casos de Uso

Dale vida a cualquier foto con voz y movimiento hiperrealistas usando Avatar IV.

Desarrolla Contenido Educativo de Anuncios

.

Crea y distribuye eficientemente vídeos de anuncios educativos con avatares de IA para informar y atraer a los estudiantes a nivel global.

background image

Preguntas Frecuentes

¿Cómo puede HeyGen mejorar la creatividad de mis vídeos con avatares de IA?

HeyGen te permite generar vídeos de alta calidad usando una diversa selección de avatares de IA realistas, con expresiones naturales y voces expresivas. También puedes producir contenido cautivador con avatares de IA de cuerpo completo, llevando un nuevo nivel de creatividad y pulido a tus vídeos de calidad de estudio.

¿Puedo crear avatares de IA personalizados con HeyGen para los vídeos de marketing de mi marca?

Sí, HeyGen te permite diseñar y utilizar avatares de IA personalizados, perfectos para establecer un portavoz digital consistente para tu marca. Incluso puedes personalizarlos con ropa de marca para alinearlos completamente con la identidad visual de tu empresa, mejorando tus vídeos de marketing.

¿Qué características ofrece HeyGen para simplificar la generación de vídeos de anuncios con avatares?

HeyGen funciona como un potente generador de vídeos de anuncios con avatares, proporcionando edición de texto a vídeo intuitiva junto con una amplia gama de plantillas preconstruidas. Este enfoque simplificado facilita la creación de vídeos escalables, haciendo que el contenido profesional sea accesible para todos.

¿Qué tan diversos son los avatares de IA disponibles para usar en HeyGen?

HeyGen ofrece una selección increíblemente diversa de avatares de IA, incluyendo una biblioteca de más de 1000 avatares realistas con expresiones naturales, y la capacidad de convertir una foto en un avatar de IA parlante. Esta amplia gama asegura que puedas encontrar el portavoz digital perfecto para cualquier proyecto de vídeo.

