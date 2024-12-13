Tu Generador de Vídeos de Anuncios con Avatares para Impacto
Lanza anuncios cautivadores usando avatares de IA realistas, convirtiendo tu guion en vídeos profesionales de calidad de estudio.
¿No te gusta el resultado?
Prueba uno de estos prompts.
Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.
Diseña un emotivo vídeo de saludo personalizado de 30 segundos para tu audiencia, utilizando un avatar de IA personalizado con voces expresivas para transmitir deseos festivos o un anuncio especial. Este vídeo está dirigido a propietarios de pequeñas empresas y creadores de contenido, buscando una estética cálida, amigable y visualmente festiva, fácilmente lograda con las Plantillas y escenas de HeyGen y la diversa generación de Voz en off.
Desarrolla un vídeo explicativo informativo de 60 segundos que aclare un tema complejo o introduzca un nuevo módulo educativo usando avatares de IA atractivos. Destinado a formadores corporativos y profesionales de marketing B2B, el vídeo debe mantener un estilo visual limpio, profesional y autoritario con una voz clara y articulada, mejorada por Subtítulos/captions automáticos para accesibilidad.
Crea un cautivador vídeo de historia de marca de 40 segundos, transformando una serie de imágenes conceptuales en una narrativa convincente usando la capacidad de Foto a Vídeo, mostrando una identidad de marca única con un avatar de IA personalizado. Este vídeo está dirigido a gerentes de marca y negocios de comercio electrónico, presentando un estilo visualmente impactante y consistente con la marca con una banda sonora animada, y aprovechando el soporte de la Biblioteca de medios/stock de HeyGen para contenido visual rico y el redimensionamiento y exportación de Aspecto para distribución multiplataforma.
Motor Creativo
Sin Equipo. Sin Cortes. Solo Tu Agente de Vídeo IA en Acción
Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.
Creación de Vídeo Nativa por Prompt
Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo. Describes la idea. Agent devuelve un activo completamente construido y listo para publicar. No es necesario escribir guiones, gestionar activos ni montar contenido manualmente.
Generación de Vídeo de Extremo a Extremo
Agent gestiona todo el proceso de creación de vídeo. Escribe un guion claro y convincente basado en tu idea, selecciona imágenes que coincidan con el tono y mensaje, añade narración natural y consciente de las emociones, aplica ediciones y transiciones para un ritmo pulido, y finaliza subtítulos, temporización y ritmo para claridad y rendimiento.
Construido con Estructura e Intención
A diferencia de los flujos de trabajo tradicionales que dependen de líneas de tiempo y montaje manual, Agent construye vídeos desde cero. Cada salida está intencionalmente diseñada para coincidir con tu objetivo. Desde mensajes y ritmo hasta flujo de escena y adecuación a la audiencia. El resultado es un vídeo coherente y dirigido por un propósito.
Casos de Uso
Dale vida a cualquier foto con voz y movimiento hiperrealistas usando Avatar IV.
Crea Anuncios Atractivos.
Produce rápidamente vídeos de anuncios impactantes, impulsados por avatares, que capturen la atención y generen resultados para tus campañas.
Elabora Anuncios Dinámicos para Redes Sociales.
Genera sin esfuerzo vídeos cautivadores de avatares de IA para redes sociales para anunciar efectivamente noticias, actualizaciones o promociones a tu audiencia.
Preguntas Frecuentes
¿Cómo puede HeyGen mejorar la creatividad de mis vídeos con avatares de IA?
HeyGen te permite generar vídeos de alta calidad usando una diversa selección de avatares de IA realistas, con expresiones naturales y voces expresivas. También puedes producir contenido cautivador con avatares de IA de cuerpo completo, llevando un nuevo nivel de creatividad y pulido a tus vídeos de calidad de estudio.
¿Puedo crear avatares de IA personalizados con HeyGen para los vídeos de marketing de mi marca?
Sí, HeyGen te permite diseñar y utilizar avatares de IA personalizados, perfectos para establecer un portavoz digital consistente para tu marca. Incluso puedes personalizarlos con ropa de marca para alinearlos completamente con la identidad visual de tu empresa, mejorando tus vídeos de marketing.
¿Qué características ofrece HeyGen para simplificar la generación de vídeos de anuncios con avatares?
HeyGen funciona como un potente generador de vídeos de anuncios con avatares, proporcionando edición de texto a vídeo intuitiva junto con una amplia gama de plantillas preconstruidas. Este enfoque simplificado facilita la creación de vídeos escalables, haciendo que el contenido profesional sea accesible para todos.
¿Qué tan diversos son los avatares de IA disponibles para usar en HeyGen?
HeyGen ofrece una selección increíblemente diversa de avatares de IA, incluyendo una biblioteca de más de 1000 avatares realistas con expresiones naturales, y la capacidad de convertir una foto en un avatar de IA parlante. Esta amplia gama asegura que puedas encontrar el portavoz digital perfecto para cualquier proyecto de vídeo.