Crea un vídeo conciso de 60 segundos sobre mantenimiento de coches DIY que demuestre cómo comprobar y rellenar el aceite del motor, dirigido a propietarios de coches novatos que buscan consejos claros y prácticos. El estilo visual debe ser brillante e instructivo, con primeros planos de cada paso, complementado por una voz en off amigable e informativa. Utiliza Texto a vídeo desde el guion para generar la narración y asegúrate de que los Subtítulos/captions estén habilitados para la accesibilidad, guiando a los espectadores a través del proceso de "tutoriales de reparación de coches" sin esfuerzo.

