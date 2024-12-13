Generador de vídeos promocionales automotrices: Crea vídeos de coches al instante

Aprovecha el texto a vídeo desde el guion para producir promociones de coches atractivas con rapidez y facilidad, aumentando los clientes potenciales de tu concesionario.

Crea un anuncio de vídeo profesional de 30 segundos dirigido a los primeros adoptantes y compradores de coches de lujo, mostrando el lanzamiento de un nuevo modelo. El estilo visual debe ser elegante y cinematográfico, con tomas en alta definición en entornos urbanos y paisajes, complementado por una banda sonora orquestal sofisticada y calmada, y una generación de voz en off autoritaria explicando las características clave para crear vídeos de coches impresionantes.

¿No te gusta el resultado?
Prueba uno de estos prompts.

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.

Prompt de Ejemplo 1
Genera un vibrante vídeo promocional de 15 segundos dirigido a familias locales y compradores de coches con presupuesto ajustado para un evento de ventas en un concesionario. El vídeo debe tener un estilo visual animado y enérgico, mostrando varios coches en el lote con clientes sonrientes, acompañado de música pop animada, utilizando las plantillas y escenas atractivas de HeyGen para impulsar las ventas.
Prompt de Ejemplo 2
Produce un moderno vídeo de coche de 45 segundos diseñado para personas con conocimientos tecnológicos y consumidores conscientes del medio ambiente interesados en la tecnología de vehículos eléctricos. El estilo visual y de audio debe ser limpio y futurista, con gráficos en movimiento destacando las características y el rendimiento del vehículo eléctrico, utilizando subtítulos precisos para transmitir detalles técnicos sobre una partitura electrónica calmante para coches dinámicos y realistas.
Prompt de Ejemplo 3
Desarrolla un vídeo dinámico de 20 segundos para crear contenido automotriz impactante para entusiastas de los coches y tiendas de modificaciones, promoviendo la personalización de coches y piezas de posventa. El estilo visual debe ser llamativo, con cortes rápidos y efectos de sonido impactantes para las tomas de antes y después de vehículos personalizados, haciendo buen uso de la biblioteca de medios/soporte de stock para activos automotrices diversos y opciones de personalización infinitas.
Copia el prompt
Pega en el cuadro de Creación
Ve cómo tu vídeo cobra vida
Motor Creativo

Sin Equipo. Sin Cortes. Solo Tu Agente de Vídeo IA en Acción

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.

Creación de Vídeo Nativa por Prompt

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo. Describes la idea. Agent devuelve un activo completamente construido y listo para publicar. No es necesario escribir guiones, gestionar activos ni montar contenido manualmente.

Generación de Vídeo de Extremo a Extremo

Agent gestiona todo el proceso de creación de vídeo. Escribe un guion claro y convincente basado en tu idea, selecciona imágenes que coincidan con el tono y mensaje, añade narración natural y consciente de las emociones, aplica ediciones y transiciones para un ritmo pulido, y finaliza subtítulos, temporización y ritmo para claridad y rendimiento.

Construido con Estructura e Intención

A diferencia de los flujos de trabajo tradicionales que dependen de líneas de tiempo y montaje manual, Agent construye vídeos desde cero. Cada salida está intencionalmente diseñada para coincidir con tu objetivo. Desde mensajes y ritmo hasta flujo de escena y adecuación a la audiencia. El resultado es un vídeo coherente y dirigido por un propósito.

Reseñas

Cómo funciona el Generador de Vídeos Promocionales Automotrices

Genera vídeos promocionales automotrices profesionales rápida y fácilmente con herramientas impulsadas por AI, sin necesidad de habilidades de edición.

1
Step 1
Selecciona un Punto de Partida
Elige entre plantillas diseñadas profesionalmente o introduce tu guion de texto para comenzar a crear tu vídeo promocional de coches. Esto establece la base para tu historia visual.
2
Step 2
Personaliza tu Marca
Personaliza tu vídeo añadiendo los elementos únicos de tu marca, como logotipos y colores, para mantener una identidad visual coherente.
3
Step 3
Integra Voces en Off
Eleva tu mensaje integrando voces en off AI realistas, o elige entre una diversa selección de audio de stock para complementar tus visuales.
4
Step 4
Exporta y Comparte
Exporta fácilmente tu vídeo promocional automotriz terminado en varios formatos de aspecto, optimizados para diferentes plataformas de redes sociales, para llegar a tu audiencia de manera efectiva.

Casos de Uso

Dale vida a cualquier foto con voz y movimiento hiperrealistas usando Avatar IV.

Testimonios de Clientes Auténticos

.

Crea testimonios en vídeo convincentes de compradores de coches satisfechos, construyendo confianza y credibilidad para tu concesionario con historias de éxito de clientes auténticas.

Preguntas Frecuentes

¿Cómo puede HeyGen agilizar la creación de vídeos promocionales automotrices dinámicos?

HeyGen actúa como un avanzado generador de vídeos promocionales automotrices, permitiéndote dar vida a las sugerencias creativas rápidamente. Su potente Generador de Vídeos de Coches AI transforma automáticamente tu entrada en anuncios de vídeo de coches profesionales con una velocidad inigualable, automatizando la producción de vídeo desde el concepto hasta la finalización.

¿Qué controles creativos ofrece HeyGen para personalizar vídeos de coches AI?

HeyGen ofrece diversas opciones de personalización para tu experiencia con el Creador de Vídeos de Coches AI. Puedes personalizar con precisión el estilo, la iluminación, los ángulos de cámara y aplicar movimientos cinematográficos para crear coches personalizados, realistas y dinámicos, con opciones de personalización infinitas.

¿HeyGen admite capacidades de texto a vídeo para publicidad automotriz?

¡Absolutamente! HeyGen aprovecha potentes modelos de texto a vídeo, permitiéndote crear impresionantes vídeos promocionales automotrices directamente desde un guion. Incluye características como voces en off AI, subtítulos y una completa biblioteca de medios/soporte de stock para producir clips de calidad profesional de manera eficiente.

¿Por qué elegir HeyGen para generar vídeos promocionales de ventas de coches de alto impacto?

HeyGen es el creador definitivo de vídeos promocionales de ventas automotrices, que te permite generar anuncios de vídeo de alta calidad que atraen a tu audiencia y aumentan las ventas. Su plataforma impulsada por AI ayuda a concesionarios automotrices y a los especialistas en marketing a crear contenido atractivo para promociones de coches en redes sociales y otras campañas de marketing con tiempos de respuesta rápidos.

