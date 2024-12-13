Crea un anuncio de vídeo profesional de 30 segundos dirigido a los primeros adoptantes y compradores de coches de lujo, mostrando el lanzamiento de un nuevo modelo. El estilo visual debe ser elegante y cinematográfico, con tomas en alta definición en entornos urbanos y paisajes, complementado por una banda sonora orquestal sofisticada y calmada, y una generación de voz en off autoritaria explicando las características clave para crear vídeos de coches impresionantes.

Generar Vídeo